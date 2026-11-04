«Фенербахче» и «Ливерпуль» играют в Стамбуле в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов. Турецкий клуб набрал 2 очка и расположился на 31-м месте в турнирной таблице. Англичане пока не потеряли очков в турнире, одержав три победы и набрав 9 пунктов. Мерсисайдцы занимают 4-е место. Следить за ходом поединка можно с нашей онлайн-трансляцией.

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20:40 Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон, Араухо, Жаке, Ван Дейк, Цимикас, Ньони, МакАллистер, Гакпо, Вирц, Нгумоа, Барколя.

20:30 Стартовый состав «Фенербахче»: Эдерсон, Мерджан, Мюлдюр, Браун, Шкриньяр, Канте, Гендузи, Гринвуд, Айдын, Кахведжи, Лукаку.

20:20 Главным арбитром встречи назначен Клеман Турпен из Франции.

20:10 В Стамбуле — дождливая погода. Температура воздуха — около +13 °C. Мокрое поле может повлиять на качество игры и затруднить контроль мяча.

20:00 «Фенербахче» и «Ливерпуль» ранее не встречались в официальных матчах. Предстоящая игра в Стамбуле станет первой очной встречей клубов в истории.

19:50 У англичан есть кадровые потери. Из-за травм ближайшие матчи могут пропустить Райан Гравенберх, Жереми Фримпонг, Конор Брэдли, Джованни Леони и Уго Экитике.

19:40 «Ливерпуль» набрал девять очков в трех стартовых турах Лиги чемпионов и располагается на четвёртой строчке общей таблицы. Мерсисайдцы обыграли «Атлетико» (2:1), ЛАСК (6:3) и «Вильярреал» (4:3). При этом команда забила 12 голов, но семь раз позволила соперникам поразить свои ворота, что указывает на определенные проблемы в обороне.

19:30 Среди кадровых потерь «Фенербахче» — защитники Натан Аке и Джейден Остерволде, а также Марко Асенсио. Аке восстанавливается после повреждения задней поверхности бедра, Остерволде беспокоит травма ахиллова сухожилия, а Асенсио — повреждение колена.

19:20 В основном этапе Лиги чемпионов «Фенербахче» пока не оправдывает ожиданий. После трех туров турецкий клуб набрал два очка и занимает 31-е место в общей таблице. Стамбульцы начали турнир с домашней ничьей с «Ромой» (1:1), затем потерпели разгромное поражение от «Астон Виллы» (0:6), а в третьем туре сыграли вничью со «Славией» (2:2). Таким образом, команда еще не одержала ни одной победы, забила три мяча и пропустила девять.

19:10 Матч пройдёт на арене «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, вмещающем 47 430 болельщиков.

19:00 Всем привет! Следим за матчем «Фенербахче» — «Ливерпуль» в Лиге чемпионов. Турецкий клуб пока не одержал ни одной победе в ЛЧ, набрав всего 2 очка. Англичане — в числе лидеров, мерсисайдцы одержал три победы в трёх матчах и набрали 9 пунктов. Рассказываем о главных событиях встречи в нашей онлайн трансляции!

18:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.86.