В среду, 4 ноября, афинский АЕК примет на своем поле мадридский «Реал» в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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20:30 Главным арбитром встречи назначен Маурицио Мариани из Италии.

20:20 Стартовый состав АЕКа: Бриньоли Альберто, Рота Лазарос, Мукуди Ароль, Релвас Филипе, Пилиос Ставрос, Койта Абубакари, Майер Ловро, Ариага Кервин, Кайринен Каан, Гачинович Мият, Йович Лука.

20:15 Стартовый состав «Реала»: Куртуа Тибо, Милитао Эдер, Кукурелья Марк, Дюмфрис Дензел, Рюдигер Антонио, Камавинга Эдуардо, Винисиус Жуниор, Беллингем Джуд, Диоманде Ян, Силва Бернарду, Мбаппе Килиан.

20:05 Сегодняшний матч пройдет в Афинах на стадионе «Айя-София», который вмещает 32 500 зрителей.

19:55 «Королевский клуб» находится на мощном ходу и имеет серию из 6 побед подряд во всех соревнованиях. В прошлом туре ЛЧ мадридцы уверенно разгромили «РБ Лейпциг» (4:1), а 1 ноября в Ла Лиге разобрались с «Расингом» (3:0). «Реал» демонстрирует феноменальную результативность (в среднем 3,4 гола за игру в последних пяти встречах), однако Моуринью не сможет рассчитывать в Афинах на дисквалифицированного Винисиуса Жуниора и травмированного Родриго.

19:50 «Реал Мадрид» располагается в лидирующей группе, набрав 9 очков из 9 возможных в первых трех турах (разница мячей 10:5). Победа практически обеспечит клубу прямой выход в 1/8 финала, что позволяет Моуринью задуматься о ротации состава в условиях жесткого календаря.

19:45 Греческий клуб под руководством Марко Николича переживает игровой спад — команда проиграла 4 из 5 последних матчей во всех турнирах. В Лиге чемпионов АЕК в прошлом туре крупно уступил «Манчестер Сити» (1:5), а в последней игре внутреннего чемпионата потерпел поражение в принципиальном дерби против «Панатинаикоса» (0:2). Главная проблема афинян — слабая игра в обороне против элитных соперников (пропускали минимум по 3 гола в проигранных матчах ЛЧ).

19:40 АЕК находится на 27-й строчке с 3 очками (одна победа, два поражения, разница мячей 3:8). Команда ведет отчаянную борьбу за попадание в зону стыковых матчей (места с 9 по 24), поэтому дома при неистовой поддержке трибун будет биться за любой положительный результат.

19:30 «Реал Мадрид» Жозе Моуринью отправляется в Афины, чтобы продлить свою идеальную победную серию в Лиге чемпионов. Греческий АЕК на домашней арене постарается сотворить сенсацию и зацепиться за важнейшие очки после тяжелого старта на общем этапе турнира. Обе команды имеют запредельную мотивацию: мадридцы хотят досрочно гарантировать себе место в топ-8, а афинянам необходимо выбираться из подвала таблицы ради выхода в плей-офф.

19:25 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80

19:20 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов АЕК Афины — «Реал Мадрид». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.