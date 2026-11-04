4 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Фенербахче» и «Ливерпуль». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.25.

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«Фенербахче»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 31-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Фенербахче» в трех турах набрал всего два очка. Команда забила три мяча при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Гезтепе» — 1:2.

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До того «Фенербахче» потерпел поражение от «Галатасарая» — 1:2, а вот несколько ранее разошелся миром с пражской «Славией» — 2:2. «Жёлтые канарейки» не побеждают в трех матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Фенербахче» имеет приличный подбор атакующих исполнителей, к тому же не собирается терять шансы побороться за выход в плей-офф.

При этом «Фенербахче» не побеждал в двух последних домашних поединках. В них команда пропустила четыре мяча. Хотя до того «жёлтые канарейки» победили в двух домашних матчах кряду. Ну а Ромелу Лукаку пока отличился лишь одним забитым мячом в турецком чемпионате.

Команда постарается подтянуться к зоне плей-офф. «Фенербахче» явно не боится «красных», да и у Лукаку еще есть порох в пороховницах!

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» в главном клубном турнире Старого Света выступает успешно. Команда на текущий момент находится на 3-м месте турнирной таблицы.

При этом «Ливерпуль» набрал девять зачетных баллов в трех турах. Команда забила 12 мячей при семи пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в родных стенах уступила «Арсеналу» — 0:1.

До того «Ливерпуль» в Кубке лиги в серии пенальти прошел «Челси», а вот чуть ранее уверенно переиграл «Брайтон» — 2:0. «Красные» не могут победить в двух матчах кряду.

Состояние команды: «Ливерпуль» несколько просел в плане результатов, да и надежность тылов оставляет желать лучшего.

При этом «Ливерпуль» имеет потенциал прибавить в любой момент. Вот только в трех матчах Лиги чемпионов команда пропустила 7 мячей, тогда как в АПЛ — 9 голов в девяти поединках. Чемпионская гонка «красным» не светит, а вот в главном клубном турнире Европы можно попытаться пройти как можно дальше.

Безусловно, команда будет действовать с позиции силы. «Красные» постараются закрепиться в лидирующей группе, вот только в последних матчах не преуспевали в плане реализации.

На что ставят в матче Фенербахче — Ливерпуль Букмекерские коэффициенты на матч Фенербахче — Ливерпуль: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа «Фенербахче» — в 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: «Фенербахче» имеет в своем составе качественных атакующих игроков, тогда как «Ливерпуль» в последнее время несколько притормозил.

5.25 Победа «Фенербахче» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.25 на матч «Фенербахче» — «Ливерпуль» принесёт прибыль 4250₽, общая выплата — 5250₽

Ставка: Победа «Фенербахче» за 5.25.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше пяти мячей.

6.50 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.50 на матч «Фенербахче» — «Ливерпуль» принесёт прибыль 5500₽, общая выплата — 6500₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 6.50.

Пять причин, почему ставка зайдёт

Турки не побеждали в трех последних поединках

«Ливерпуль» не выигрывал в двух последних матчах

«Фенербахче» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей

«Ливерпуль» в двух последних матчах забил всего один мяч

«Жёлтые канарейки» в своем чемпионате в среднем забивают больше двух мячей за матч

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Базовый прогноз на матч «Фенербахче» — «Ливерпуль» с коэффициентом для ставки за 1.86.