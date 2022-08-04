Только «Лион» может остановить ПСЖ во Франции

Во французской Лиге 1 5 августа стартует новый сезон. Разбираемся в раскладах на новый розыгрыш чемпионата.

Сезон 2022/23 Лиги 1 вот-вот начнется, и действующий чемпион ПСЖ намерен выиграть свой второй чемпионский титул кряду. Хотя нет ни малейших сомнений, что парижанам это удастся, многие команды способны приятно удивить и пробиться в Лигу чемпионов. Внизу турнирной таблицы также обещают случиться не менее захватывающие события.

Борьба за чемпионство

Тут все предсказуемо. Действующий чемпион ПСЖ намного сильнее всех остальных конкурентов. Рекордный 10-й титул в Лиге 1 в прошлом сезоне вряд ли смог утолить жажду гранда французского футбола стать самым успешным клубом в истории страны.

Под руководством тренера, уже завоевывавшего чемпионство в «Лилле» Кристофа Гальтье, у парижан есть отличная возможность выиграть рекордный титул, опередив своего принципиального соперника «Марсель» и вылетевший «Сент-Этьен». И что еще более важно, у них есть звездный состав, который сметет с ног любую конкуренцию.

Самый дорогой игрок в мире Неймар, семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси и суперзвездный форвард Килиан Мбаппе призваны повести команду к очередному золоту. Нельзя назвать ни одной обороны в Лиге 1, которая могла бы справиться с таким пугающим присутствием в атаке, особенно после того, как прошлый сезон они провели вместе и хорошо сыгрались.

Но если и есть команда, которая способна бросить вызов ПСЖ в гонке за титул, это должен быть хорошо усилившийся «Лион». В дополнение к нынешним качественным исполнителям вроде Лукаса Пакеты, Карла Токо Экамби и Уссема Ауара, «Ткачам» этим летом удалось провести несколько классных трансферов.

Так, блудные сыновья Александр Ляказетт и Корентен Толиссо вернулись в свой родной клуб из «Арсенала» и «Баварии» соответственно, а Николя Тальяфико прибыл из «Аякса». После провального восьмого места в прошлом сезоне — худшего в Лиге 1 в 21 веке — «Лион» решителен исправиться.

Александер Ляказетт globallookpress.com

Несколько первоклассных подписаний должны дать главному тренеру Петеру Бошу достаточную атакующую мощь, чтобы побороться за титул Лиги 1, не говоря уже о том, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Из всех команд, которые претендуют на путевку в главный еврокубок, «Лион» будет находиться под самым сильным давлением после сверхуспешной трансферной кампании.

Борьба за Лигу чемпионов

Помимо вышеупомянутого дуэта клубов, еще две команды будут иметь неплохие шансы на получение заветного места в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. Прежде всего, «Монако», вдохновленный несколькими многообещающими летними новичками, будет стремиться повторить подвиг прошлого сезона и в третий раз кряду завоевать бронзу.

Филипп Клеман, сменивший Нико Ковача в середине кампании 2021/22, доказал свои тренерские качества во время своего богатого трофеями периода в «Брюгге». Он сохранил позиции княжеского клуба, менее чем за год превратив середняка в прочного участника тройки лидеров.

Теперь, когда в рядах монегасков есть экс-нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино и экс-звезда Бундеслиги Бриль Эмболо, у «Монако» не должно возникнуть проблем с завоеванием бронзовых медалей. Но не все будет гладко для коллектива, поскольку сенсационный в прошлой кампании «Ренн» сохранил всех ведущих исполнителей и главного тренера Бруно Женезио.

Череда плохих результатов в конце минувшего сезона в конечном итоге стоила бретонцам желанной путевки в Лигу чемпионов, поскольку они финишировали на четвертом месте, отстав от «Монако» на три очка. Если они смогут набрать ход с самого начала, то уж точно способны усложнить ситуацию для команды Клемана и «Лиона» в борьбе за главный еврокубок.

Борьба за еврокубки

Как ни странно, «Марселю» будет сложно попасть в Лигу чемпионов. Все потому, что Хорхе Сампаоли покинул «Велодром» после всего лишь одного сезона у руля команды. Харизматичный аргентинский тренер был архитектором впечатляющего сезона 2021/22 в исполнении провансальцев, который привел их ко второму серебру в трех последних розыгрышах Лиги 1.

Только время покажет, сможет ли Игор Тудор, который в прошлом сезоне привел «Верону» к финишу в середине таблицы Серии А, заменить Сампаоли. Тем не менее, южане слишком мало поработали в трансферное окно, чтобы помочь своему новому боссу повторить достижения его предшественника.

Игор Тудор (справа) возглавил «Марсель» globallookpress.com

За исключением экс-нападающего «Гранады» Луиса Суареса и вингера сборной Франции Жонатана Клосса, у клуба возникли проблемы с усилением состава этим летом. И все же, того, что есть у Тудора, должно быть достаточно, чтобы «Марсель» попал в Лигу Европы.

После того, как Гальтье покинул «Ниццу», чтобы возглавить «Пари Сен-Жермен», «Орлы» столкнутся с трудной задачей, чтобы обеспечить себя еще один сезон в еврокубках.

Борьба за выживание

Звездного старта «Клермона» в своей первой кампании в Лиге 1 в сезоне 2021/2022 в конечном итоге оказалось достаточно, чтобы сохранить свое место в элитном дивизионе как минимум еще на год. Однако подопечные Паскаля Гастьена, похоже, выдохлись по ходу чемпионата, поскольку их неутешительные выступления во второй половине кампании 2021/22 привели к финишу на 17-м месте.

Если они не найдут способ возобновить свои впечатляющие выступления на ранней стадии прошлого сезона, «Клермону» может грозить вылет в низший дивизион. «Лорьян», сравнявшийся по очкам с «Уланами» в прошлом розыгрыше Лиги 1 — еще один клуб, который с трудом спасся в элите, и в новой кампании ему также предстоит бороться за выживание.

Среди команд, которым удалось остаться в высшем дивизионе в сезоне 2021/22, никто не выиграл меньше матчей чемпионата, чем команда Кристофа Пелисье (8), что подчеркивает серьезность ситуации, с которой ей пришлось столкнуться в прошлом сезоне.

Множество незаметных летних подписаний вряд ли повысят шансы клуба избежать еще одной изматывающей кампании в Лиге 1. Недавно получившие повышение в классе «Тулуза», «Аяччо» и «Осер» дополнят группу команды, которой суждено бороться за выживание до последнего тура.

В то время как первых два коллектива пробились в Лигу 1 напрямую как две лучшие команды Лиги 2, последний вопреки ставкам букмекеров помешал «Сент-Этьену» остаться в элите благодаря плей-офф.

У «Осера» есть шанс не только обойти двух других новичков элиты в следующем сезоне, но и, возможно, даже сходу стать середняком. Что касается главных кандидатов на вылет, то «Лорьян» почти ничего не сделал на трансферном рынке, чтобы зарекомендовать себя как сильный кандидат в данной борьбе.