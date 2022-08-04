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    Только «Лион» может остановить ПСЖ во Франции

    Превью французской Лиги 1

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    Мбаппе, Месси и Неймар сыгрались за год
    Во французской Лиге 1 5 августа стартует новый сезон. Разбираемся в раскладах на новый розыгрыш чемпионата.
    Сезон 2022/23 Лиги 1 вот-вот начнется, и действующий чемпион ПСЖ намерен выиграть свой второй чемпионский титул кряду. Хотя нет ни малейших сомнений, что парижанам это удастся, многие команды способны приятно удивить и пробиться в Лигу чемпионов. Внизу турнирной таблицы также обещают случиться не менее захватывающие события.

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    • Борьба за чемпионство

    Тут все предсказуемо. Действующий чемпион ПСЖ намного сильнее всех остальных конкурентов. Рекордный 10-й титул в Лиге 1 в прошлом сезоне вряд ли смог утолить жажду гранда французского футбола стать самым успешным клубом в истории страны.

    Под руководством тренера, уже завоевывавшего чемпионство в «Лилле» Кристофа Гальтье, у парижан есть отличная возможность выиграть рекордный титул, опередив своего принципиального соперника «Марсель» и вылетевший «Сент-Этьен». И что еще более важно, у них есть звездный состав, который сметет с ног любую конкуренцию.

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    Самый дорогой игрок в мире Неймар, семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси и суперзвездный форвард Килиан Мбаппе призваны повести команду к очередному золоту. Нельзя назвать ни одной обороны в Лиге 1, которая могла бы справиться с таким пугающим присутствием в атаке, особенно после того, как прошлый сезон они провели вместе и хорошо сыгрались.

    Но если и есть команда, которая способна бросить вызов ПСЖ в гонке за титул, это должен быть хорошо усилившийся «Лион». В дополнение к нынешним качественным исполнителям вроде Лукаса Пакеты, Карла Токо Экамби и Уссема Ауара, «Ткачам» этим летом удалось провести несколько классных трансферов.

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    • Так, блудные сыновья Александр Ляказетт и Корентен Толиссо вернулись в свой родной клуб из «Арсенала» и «Баварии» соответственно, а Николя Тальяфико прибыл из «Аякса». После провального восьмого места в прошлом сезоне — худшего в Лиге 1 в 21 веке — «Лион» решителен исправиться.

    Александер Ляказетт
    globallookpress.com

    Несколько первоклассных подписаний должны дать главному тренеру Петеру Бошу достаточную атакующую мощь, чтобы побороться за титул Лиги 1, не говоря уже о том, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Из всех команд, которые претендуют на путевку в главный еврокубок, «Лион» будет находиться под самым сильным давлением после сверхуспешной трансферной кампании.

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    • Борьба за Лигу чемпионов

    Помимо вышеупомянутого дуэта клубов, еще две команды будут иметь неплохие шансы на получение заветного места в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. Прежде всего, «Монако», вдохновленный несколькими многообещающими летними новичками, будет стремиться повторить подвиг прошлого сезона и в третий раз кряду завоевать бронзу.

    Филипп Клеман, сменивший Нико Ковача в середине кампании 2021/22, доказал свои тренерские качества во время своего богатого трофеями периода в «Брюгге». Он сохранил позиции княжеского клуба, менее чем за год превратив середняка в прочного участника тройки лидеров.

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    • Теперь, когда в рядах монегасков есть экс-нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино и экс-звезда Бундеслиги Бриль Эмболо, у «Монако» не должно возникнуть проблем с завоеванием бронзовых медалей. Но не все будет гладко для коллектива, поскольку сенсационный в прошлой кампании «Ренн» сохранил всех ведущих исполнителей и главного тренера Бруно Женезио.

    Череда плохих результатов в конце минувшего сезона в конечном итоге стоила бретонцам желанной путевки в Лигу чемпионов, поскольку они финишировали на четвертом месте, отстав от «Монако» на три очка. Если они смогут набрать ход с самого начала, то уж точно способны усложнить ситуацию для команды Клемана и «Лиона» в борьбе за главный еврокубок.

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    • Борьба за еврокубки

    Как ни странно, «Марселю» будет сложно попасть в Лигу чемпионов. Все потому, что Хорхе Сампаоли покинул «Велодром» после всего лишь одного сезона у руля команды. Харизматичный аргентинский тренер был архитектором впечатляющего сезона 2021/22 в исполнении провансальцев, который привел их ко второму серебру в трех последних розыгрышах Лиги 1.

    Только время покажет, сможет ли Игор Тудор, который в прошлом сезоне привел «Верону» к финишу в середине таблицы Серии А, заменить Сампаоли. Тем не менее, южане слишком мало поработали в трансферное окно, чтобы помочь своему новому боссу повторить достижения его предшественника.

    Игор Тудор (справа) возглавил «Марсель»
    globallookpress.com

    За исключением экс-нападающего «Гранады» Луиса Суареса и вингера сборной Франции Жонатана Клосса, у клуба возникли проблемы с усилением состава этим летом. И все же, того, что есть у Тудора, должно быть достаточно, чтобы «Марсель» попал в Лигу Европы.

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    • После того, как Гальтье покинул «Ниццу», чтобы возглавить «Пари Сен-Жермен», «Орлы» столкнутся с трудной задачей, чтобы обеспечить себя еще один сезон в еврокубках.

    Борьба за выживание

    Звездного старта «Клермона» в своей первой кампании в Лиге 1 в сезоне 2021/2022 в конечном итоге оказалось достаточно, чтобы сохранить свое место в элитном дивизионе как минимум еще на год. Однако подопечные Паскаля Гастьена, похоже, выдохлись по ходу чемпионата, поскольку их неутешительные выступления во второй половине кампании 2021/22 привели к финишу на 17-м месте.

    Если они не найдут способ возобновить свои впечатляющие выступления на ранней стадии прошлого сезона, «Клермону» может грозить вылет в низший дивизион. «Лорьян», сравнявшийся по очкам с «Уланами» в прошлом розыгрыше Лиги 1 — еще один клуб, который с трудом спасся в элите, и в новой кампании ему также предстоит бороться за выживание.

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    • Среди команд, которым удалось остаться в высшем дивизионе в сезоне 2021/22, никто не выиграл меньше матчей чемпионата, чем команда Кристофа Пелисье (8), что подчеркивает серьезность ситуации, с которой ей пришлось столкнуться в прошлом сезоне.

    Множество незаметных летних подписаний вряд ли повысят шансы клуба избежать еще одной изматывающей кампании в Лиге 1. Недавно получившие повышение в классе «Тулуза», «Аяччо» и «Осер» дополнят группу команды, которой суждено бороться за выживание до последнего тура.

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    • В то время как первых два коллектива пробились в Лигу 1 напрямую как две лучшие команды Лиги 2, последний вопреки ставкам букмекеров помешал «Сент-Этьену» остаться в элите благодаря плей-офф.

    У «Осера» есть шанс не только обойти двух других новичков элиты в следующем сезоне, но и, возможно, даже сходу стать середняком. Что касается главных кандидатов на вылет, то «Лорьян» почти ничего не сделал на трансферном рынке, чтобы зарекомендовать себя как сильный кандидат в данной борьбе.

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