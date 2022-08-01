Увели из под носа. Восемь дерзких трансферов в истории «Челси»

И во всем виновата «Барселона». Казалось, что Рафинья вот-вот перейдет в «Челси», но в итоге бразилец уехал в столицу Каталнии.

В лондонском клубе, конечно, расстроились, но не очень сильно, потому что были уверены, что им удастся переманить к себе Усмана Дембеле. Но ничего подобного, вскоре француз продлил контракт с «Барсой».

И это еще не все. Когда «Челси» готовился выкупить у «Севильи» Жюля Кунде, француз в какой-то момент передумал и...перешел в «Барселону». Разумеется, Томас Тухель в шоке — прямо у него из под носа увели футболистов, которые должны были играть за его команду.

А ведь раньше подобным занимался как раз «Челси». Прямо сейчас вспомним самые дерзкие трансферы лондонского клуба.

Джанлука Виалли (1996)

Джанлука Виали chelseafc.com

«Челси» отличался способностью перехватывать у конкурентов классных футболистов еще до того, как владельцем клуба стал Роман Абрамович.

Летом 1996 года ни у кого не оставалось сомнений, что Джанлука Виалли, у которого только что завершился контракт с «Ювентусом», станет игроком «Рейнджерс».

Главный тренер шотландского гранда Уотлер Смит и президент Дэвид Мюррей отправились в Италию на переговоры с представителями Виалли незадолго до завершения сезона-1995/1996, полагая, что их единственным конкурентом будет «Парма».

«Это не денежный вопрос, а чисто футбольный. Это касается и возможного перехода в "Рейнджерс", и в Парму», — говорил Мюррей.

Но все резко изменилось после финала Лиги чемпионов, в котором Виалли помог «Ювентусу» дожать в серии пенальти амстердамский «Аякс».

И пока шотландская пресса сообщалось о переходе Виалли в «Рейнджерс», английские СМИ утверждали, что итальянец будет играть за «Челси».

«Виалли прислал мне личное письмо, в котором сообщил, что не будет подписывать контракт с "Челси". Он говорит, что ему очень жаль, но вместо этого он выбрал "Челси". Он чувствует, что после победы в Лиге чемпионов добился в футболе всего, чего хотел. Эта победа помогла ему сделать выбор в пользу Лондона в связи с образом жизни. Мы разочарованы, но это не конец света.

В Европе есть около десяти лучших нападающих, и один из них будет играть за нас», — утверждал Мюррей. Как оказалось, нет, «Рейнджерс» так и не удалось подписать звездного форварда, но даже без него они все равно выиграли в сезоне-1996/1997 девятый подряд чемпионский титул.

Арьен Роббен (2004)

Арьен Роббен chelseafc.com

«Олд Траффорд — единственное место, где он хочет играть, и если он не сможет туда попасть, то предпочтет остаться в ПСВ. Он лучше будет играть за резервную команду ПСВ, чем за "Челси". Мой сын не перейдет в "Челси". Только через мой труп».

Эти слова принадлежат отцу Арьена Роббена, который еще жив. В 2004 году Роббен прилетел в Лондон, чтобы встретиться с Алексом Фергюсоном, и, как и его отец, был впечатлен услышанным.

«Было бы здорово, если бы у меня появилась возможность играть за Манчестер», — сказал нидерландский винге. Вероятно, в то время было бы справедливо предположить, что он имел в виду «Юнайтед», а не «Сити».

К сожалению, в ПСВ были расстроены встречей Роббена с «МЮ». Ситуацию изменил интерес к игроку со стороны «Челси». Боссы «МЮ» и Фергюсон были в ярости, но решение было принято — Роббен уехал в «Челси», в составе которого выиграл два чемпионских титула АПЛ подряд, прежде чем перейти в мадридский «Реал».

«Он не пойдет в "Реал". В любом случае, ему никогда не нравился этот клуб. Когда мы были в отпуске в Испании, он всегда говорил, что ему нравится Барса», — сказал через пару лет отец Роббена. Ну прям Нострадамус.

Джон Оби Микел (2006)

Джон Оби Микел theprideoflondon.com

Вполне возможно, что это и есть причина всех трансферных споров между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В «МЮ» были уверены, что у них уже есть все необходимые документы для перехода Микела, исполнительный директор Дэвид Гилл успел даже засветиться по этому поводу на клубном телеканале. Но вскоре выяснились довольно интересные подробности.

«МЮ» согласовал сделку с Микелем и норвежским клубом «Люн», который в тот момент владел правами на игрока. А «Челси» договорился о трансфере с Микелем и его агентами.

Понятно, что ни «МЮ», ни «Люн» не были в восторге, тогда как представители «Челси» утверждали, что ранее они помогли Микелу переехать в Европу из Нигерии, рассчитывая на то, что позже он будет играть на «Стэмфорд Бридж». Двумя годами ранее талантливый полузащитник даже успел потренироваться вместе с «синими».

Как только Алекс Фергюсон задумался о поездке в Норвегию, чтобы разобраться в этом вопросе, Микел таинственным образом исчез и отправился в Лондон, прежде чем сообщить СМИ, что он хочет подписать контракт с «Челси».

В конце концов «МЮ» получил от «Челси» 12 миллионов фунтов, чтобы не препятствовать переезду Микела в Лондон. Таким был итог переговоров с участием сразу трех клубов. Еще четыре миллиона фунтов получил скромный «Люн».

Флоран Малуда (2007)

Флоран Малуда foxsports.com.au

«Ливерпуль» надеялся подписать Малуда в 2007 году, но возникла одна серьезная проблема: француз не хотел играть на «Энфилде».

«Бенитес несколько раз звонил мне, он хороший человек, хороший тренер, но нам так и не удалось договориться», — рассказывал позже Малуда.

Вместо этого Малуда был заинтересован в переходе в «Челси», за который уже играл его бывший партнер по «Генгаму» Дидье Дрогбоа.

«Он уговаривал меня перейти в "Челси" с первых дней своего переезда в Лондона», — признался француз. Вот только «синим» никак не удавалось договориться с «Лионом» о сумме трансфера.

Однако Малуда был готов ждать. Через несколько недель «Челси» предложил 13,5 миллиона фунтов — и «Лион» ответил согласием. К тому моменту Бенитес уже прекратил отправлять Флорану голосовые сообщения, в которых буквально умолял игрока о переходе в «Ливерпуль».

Примечательно, что Бенитес был последним тренером Малуда в «Челси». Правда, к тому врменем Флоран уже был в глубоком запасе лондонской команды.

Николя Анелька (2008)

Николя Анелька bleacherreport.com

«Манчестер Юнайтед» был непосредственным свидетелем того, как несколько потенциальных сделок были сорваны в самый последний момент из-за позднего вмешательства «Челси».

И одна из этих историй связана с переходом Анелька в «Челси». Это было в январе 2008 года.

В то время на француза был внушительный спрос после его классных выступлений за «Болтон». И казалось, что он решил присоединиться к «МЮ». Анелька даже успел сказать сотрудникам «Болтона», что она рассчитывает переехать на «Олд Траффорд» в течение ближайших дней. И эти люди, мягко говоря, удивились, когда узнали, что Николя отправился в «Челси», а «Болтон» получил за него 15 миллионов фунтов.

Но в этом случае «МЮ» оказался в роли того, кто смеялся последним. Спустя несколько месяцев Анелька встретился с командой Фергюсона в московском финале Лиги чемпионов. Француз был одним из тех, кто не реализовал свою попытку в послематчевой серии пенальти.

Хуан Мата (2011)

Хуан Мата skysports.com

«Арсенал» очень хотел подписать Мату, но в итоге «Челси» сделал все, чтобы испанец выбрал другую часть Лондона.

Изначально «канониры» были готовы заплатить «Валенсии» 13 миллионов фунтов, но вскоре увеличили предложение до 18 миллионов. Хуан мог стать самым дорогим игроком в истории «Арсенала». Но «Валенсия» не приняла это предложение.

Через несколько недель Мата отправился в «Челси» в обмен на 23,5 миллиона фунтов. И «синие» не зря расстались с такой суммой. В 2012 году Мата помог команде выиграть Лигу чемпионов и дважды были признан игроком сезона, прежде чем его продали в «МЮ» за 37 миллионов фунтов.

Виллиан (2013)

Виллиан goal.com

Есть предположение, что в августе 2013 года «Тоттенхэм» должен был объявить о переходе Виллиана за 30 миллионов фунтов. Бразилец якобы даже подписал со «шпорами» четырехлетний контракт на 85 тысяч фунтов в неделю. Он должен был стать ключевым игроком «Тоттенхэма», который в те дни продал мадридскому «Реалу» Гарета Бейла.

Так было до тех пор, пока в последнюю минуту не вмешался Роман Абрамович. «Челси» быстро договорился с российским «Анжи», за который тогда выступал Виллиан, и игрок улетел в Лондон, чтобы заключить соглашение с «синими».

«В этом и заключается опасность медосмотров до подписания контракта, лучше всего делать это тайно», — признался Жозе Моуринью.

Болельщики «Челси» были без ума от радости. «Они организовали ему рейс, но Виллиан увидел свет, ему позвонил Абрамович и он отправился на Стэмфорд Бридж».

Мохамед Салах (2014)

Мохамед Салах si.com

В 2014 году «Челси» буквально вырвал Салаха из рук «Ливерпуля». И это казалось очень хорошей идеей.

Руководители «Ливерпуля» несколько недель вели с «Базелем» переговоры по Салаху и были уверены, что все идет к заключению сделки.

«Это были долгие и честные переговоры с "Ливерпулем", но они длились два с половиной месяца — слишком долго. И за это время клубам так и не удалось согласовать условия сделки. Когда "Челси" обратился к "Базелю", Мо сразу же воспользовался этим шансом. Вопрос не в деньгах», — сказал позже агент египетского форварда.

Но в Лондоне Салах так и не стал своим. Сыграв за «синих» лишь 19 матчей, Мохамед перешел на правах аренды в «Фиорентину»...Но, как мы знаем, сейчас у него все в порядке.