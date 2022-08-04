Юбилейный сезон. Чего ждать от 60-го розыгрыша Бундеслиги?

В пятницу, 5 августа, новый сезон Бундеслиги стартует матчем, в котором чемпионы Германии «Бавария» встретятся с победителем Лиги Европы франкфуртским «Айнтрахтом». За 80 дней, прошедший с завершения сезона 2021/22 многие команды поменяли тренеров, звездные игроки ушли, в то время как другие прибыли с большой помпой. Среди всех вопросов, которые у нас есть в преддверии сезона Бундеслиги, нет лишь одного — сможет ли «Бавария» вновь побороться за титул в этом году. Ответ на него и так ясен.

Как «Бавария» справится с потерей Левандовского?

Польский нападающий Роберт Левандовский был одной из главных звезд мюнхенского клуба на протяжении многих лет. Только за последние два сезона он забил 98 голов, что во многом обеспечило доминирование мюнхенцев на внутренней арене даже в турбулентные сезоны вроде прошлого, когда дела во второй половине шли не лучшим образом.

Под руководством Юлиана Нагельсманна «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, а во втором раунде Кубка Германии была разгромлена со счетом 5:0 менхенгладбахской «Боруссией», но в Бундеслиге голы Левандовского сделали свое дело по выполнению задачи-минимум — мюнхенцы в десятый раз подряд завоевали титул чемпионов.

Уход поляка в «Барселону» был одной из главных трансферных саг лета и многих занимал вопрос — как же «Бавария» справится с потерей ключевого игрока. Матч за Суперкубок Германии с «РБ Лейпцигом» (5:3) показал, что чемпионы хорошо поработали летом на трансферном рынке.

«Бавария» не стала слабее globallookpress.com

Один из лидеров «Ливерпуля» Садио Мане усилил линию атаки и в первом матче сезона успешно действовал впереди в паре с Сержем Гнабри, свободно дрейфуя по атакующей трети поля и безжалостно прессингуя всякий раз, когда «Бавария» теряла мяч.

В матче за Суперкубок дебютировали и другие новички — перебравшийся из «Юве» центральный защитник Матиас де Лигт, выпускник «Аякса» Нуссаир Мазрауи, который усилил правый фланг обороны, и его одноклубник Райан Гравенберх, который добавит конкуренции в центре поля.

Вопросы все еще остаются. Де Лигт подходит для игры с высокой линией обороны, но сможет ли он стать организационным лидером, которого не хватает «Баварии» в защите? Как лучше встроить в команду талантливого Джамала Мусиалу? Покажут ли Лерой Сане и Серж Гнабри, что их спад во второй половине сезона был лишь отклонением от нормы?

Тем не менее, можно сказать, что «Бавария», несмотря на уход Левандовского, выглядит лучше, чем в прошлом сезоне.

Кто сможет бросить вызов «Баварии»?

Главным конкурентом мюнхенцев традиционно считается дортмундская «Боруссия», особенно в последние 15 лет, когда конкуренция обострилась. Проблема в том, что после ухода Юргена Клоппа в 2015 году, «шмели» за 7 сезонов выиграли только два Кубка Германии и один Суперкубок.

В этом сезоне серьезный удар по шансам дортмундцев навязать борьбу «Баварии» нанес уход их главного бомбардира Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити». Да, на замену ему был куплен один из лучших бомбардиров прошлой Лиги чемпионов Себастьян Аллер, но бывший игрок «Аякса» тут же выбыл из строя на несколько месяцев, после обнаружения злокачественной опухоли яички и последующего лечения.

Впрочем, линию атаки кроме Аллера был призван усилить еще и лучший бомбардир «Зальцбурга» Карим Адейеми, а молодого игрока должны будут поддержать многолетний лидер Марко Ройс и Дониелл Мален, который не показал хороших голевых результатов в прошлом сезоне.

Карим Адейеми globallookpress.com

Зато оборону, которая была проблемной зоной в прошлом сезоне, усилили экс-игрок «Баварии» Никлас Зюле и бывший защитник «Фрайбурга» Нико Шлоттербек — теперь Матс Хуммельс не будет пытаться спасать мир в одиночку, а может даже и отдохнуть на лавке, в зависимости от схемы. Центр поля усилит Салих Озджан, хорошо отыгравший прошлый сезон в «Кельне».

На чемпионство «Боруссии» замахнуться вряд ли удастся, но «черно-желтые» готовы финишировать в тройке, где будут вести за второе место с леверкузенским «Байером».

«Аптекари» не только сохранили своего лидера атаки Патрика Шика, но и подписали контракт с 20-летним чешским нападающим Адамом Хлозеком, а также продлили контракт с полузащитником Флорианом Вирцем. Не будем забывать и про Сердара Азмуна, который все больше осваивается в команде.

Однако чего «Байеру» не удалось сделать, так это подписать столь необходимого опорного полузащитника, который будет стабилизирующим элементом между защитой и атакой: Роберт Андрич, Чарлес Арангиз и Керем Демирбай лучше подходят в качестве помощников доминирующего полузащитника.

Тренер Херардо Сеоане, начинающий свой второй сезон в клубе показал, что может подстраивать свой состав и тактику в соответствии с масштабом поставленной задачи, хотя предпочтительный упор делается на привлекательный, атакующий футбол. Впрочем, вылет из Кубка Германии от клуба третьего дивизиона «Эльверсберг» показывает, что «Неверкузену» пока рано мечтать о чемпионском титуле.

«РБ Лейпциг» уступил «Баварии» в матче за Суперкубок globallookpress.com

Тройку конкурентов «Баварии» замыкает «РБ Лейпциг», который уже скрестил с чемпионами мечи в матче за Суперкубок. В минувшем сезоне «Быки» выиграли первый серьёзный трофей в своей истории — Кубок Германии. Творцом этой победы стал экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско, сменивший зимой провалившего первый круг чемпионата Джесси Марша.

«Лейпциг» выдал мощный второй круг, поднявшись с 11 места на 4-е, но тактический подход Тедеско вызывал вопросы, поскольку сильно зависел от центрального нападающего Кристофера Нкунку, который провел феноменальный сезон. «Быки» удержали атакующего полузащитника в команде, но не будет ли спада в его игре?

«Лейпцигу» также не хватает стабильности в обороне, особенно когда команда вынуждена отыгрываться. Анхелиньо, выступая на позиции левого защитника-латераля в позапрошлом сезоне, был очень хорош, но затем немного снизил свою результативность — летом «быки» приобрели у «Хоффенхайма» лучшего левого защитника прошлого сезона Давида Раума.

Отметим также покупку центрального полузащитника Ксавера Шлагера из «Вольфсбурга» и возвращение из аренды в «Реал Сосьедаде» форварда Александра Сёрлота, который, учитывая неудачную травму Юссуфа Поулсена, получит второй шанс в качестве запасного нападающего.

По ходу сезона одна из этих трех команд может навязать «Баварии» борьбу, но, в конце концов, мюнхенцы одержат победу, учитывая качество и глубину их состава. Рекордсмены-чемпионы просто не сталкиваются с такими проблемами, как Дортмунд, Лейпциг или Леверкузен.

Как себя проявят Шварц, Ковач и Фарке?

В прошлом сезоне мы уже наблюдали, как в Бундеслиге себя успешно проявил специалист, ранее поработавший в чемпионате России. Сейчас же к Доменико Тедеско присоединился Сандро Шварц, летом попрощавшийся с московским «Динамо» и сменивший в Берлине Феликса Магата.

Правда, ожидать от «Герты» успехов, вроде тех что экс-наставник «Спартака» добился с «Лейпцигом», не стоит. У берлинский команды неплохой состав и по возможностям она должна биться за еврокубки, но бездарный менеджмент все портит — в прошлом сезоне клуб боролся за выживание и спасся только одолев «Гамбург» в переходных матчах.

Большими плюсами «Герты» были мастер стандартов Марвин Платтенхардт и молодой голкипер Кристенсен, а также защитник Дедрик Бойата, проявивший лидерские качества во время стыков. Из РПЛ вместе с Шварцем пришли Чидера Эджуке из ЦСКА и Филипп Уремович из «Рубина», плюс из аренд вернулись Пентек, Лукебакио, Альдерете и Зеефуик.

Можно ожидать, что в этом сезоне берлинский клуб выступит лучше, чем в прошлом, потому что хуже уже некуда. Правда, вылет в первом раунде Кубка Германии от брауншвейгского «Айнтрахта» намекает, что Шварца ждет тяжелая работа.

Сандро Шварц globallookpress.com

Еще одним тренером, который задел РПЛ по касательный стал Даниэль Фарке. Выведя «Норвич» в АПЛ и провалившись там, немец возглавил «Краснодар», но после начала событий в Украине покинул кубанский клуб, чтобы летом принять менхенгладбахскую «Боруссию».

Команду, второй год оставшуюся без еврокубков, покинуло несколько важных игроков, в том числе Маттиас Гинтер и Бриль Эмболо. Тем не менее, клубу удалось удержать проведшего прекрасный сезон вратаря Яна Зоммера, а в атакующей линии остались Алассан Плеа и Маркус Тюрам, каждый из которых может взять на себя роль главного голеадора команды.

Защитная линия гладбахцев в прошлом сезоне часто давала сбои, однако возможно новый тренер, который будет делать упор на владение мячом, наладит этот компонент игры,

Наконец «Вольфсбург» заменил Флориана Кофельдта бывшим боссом «Баварии» и франкфуртского «Айнтрахта» Нико Ковачем. В прошлом сезоне команда выступила неудачно, заняв 12-е место после того, как в предыдущей кампании под руководством Оливера Гласнера попала в Лигу чемпионов.

Предыдущим клубом Ковача был «Монако», и хотя он был уволен в январе после разногласий со спортивным директором Полом Митчеллом, нельзя сказать, что спеицалист провалился с «монегасками». В своем первом и единственном полном сезоне у руля команды он превратил ее из кандидата на вылет в претендента на титул, заняв третье место.

Нико Ковач globallookpress.com

В межсезонье Ковач точечно усилил проблемные позиции: вместо ушедшего в «Лейпциг» Ксавьера Шлагера подписали хавбека «Болоньи» Маттиаса Сванберга, на фланге будет действовать Патрик Виммер, блиставший в «Арминии». Ковач хочет, чтобы его команда играла с высокой линией обороны, оказывала большее давление на соперников, была менее реактивной — новички призваны помочь ей в этом.

Перспективы немолодого Макса Крузе пока не вполне понятны (надо как то вписать в атаку и его и Макса Филиппа), но свои 10-15 голов за сезон он забьет. «Вольфсбург» имеет неплохие шансы вернуться в еврокубки.

Как выступят новички?

В этом сезоне в элиту возвращаются гельзенкирхенский «Шальке» и бременский «Вердер», но готовы ли команды к чему-то большему, чем борьба за выживание?

Победители Кубка УЕФА 1997 года из Гельзенкирхена в течение многих лет были частью элиты лиги, но растущие долги и финансовые трудности заставили клуб расстаться с большинством лучших игроков команды. В сочетании с серией опрометчивых управленческих назначений «Шальке» был обречен.

Кобальтовые вылетели во 2-ю Бундеслигу, где провели один год. Летом команду покинул принявший ее по ходу сезона и выведший ее в Бундеслигу Майк Бюскенс, которого сменил вылетевший с «Арминией» Франк Крамер. В межсезонье команда обновилась примерно наполовину — пришли опытные Майя Йошида и Себастьян Польтер, вратарь Александр Шволов и бывший игрок «Спартака» Алекс Крал.

Ждать серьезных достижений от «Шальке» не стоит, зато и давление на команду куда меньше, чем во времена, когда они боролись за еврокубки.

«Вердер» тоже провел во второй бундеслиге только один сезон, но этот сезон прервал их 40-летнюю серию пребывания в элитном дивизионе чемпионата Германии. В лице Оле Вернера у них есть хороший тренер, который делает ставку на базовые вещи, в первую очередь выстраивая свою команду по схеме 3-5-2.

В команде не будет большого количества «звезд», хотя нападающий Никлас Фюллькруг может отвечать требованиям, но в основном упор будет делаться на командную игру. Удастся ли молодому тренеру создать из новичков и игроков, вернувших «Вердер» в Бундеслигу, единый коллектив, способный удержаться в элите немецкого футбола, увидим в ближайших играх.

Календарь и таблица Бундеслиги

За выживание «Шальке» и «Вердер» будут бороться в компании «Аугсбурга» и «Бохума».

Кто возглавит гонку бомбардиров без Левандовского и Холанна?

В прошлом розыгрыше Бундеслиги Левандовский забил 35 раз в 34 матчах, завоевав награду «Лучшего бомбардира сезона» пятый год подряд и седьмой раз в целом.

Эрлинг Холанн последние пару лет входит в тройку лучших снайперов: 22 гола в 24 матчах сезона 21/22 и 27 голов в 28 матчах сезона 20/21.

Оба нападающих летом покинули Бундеслигу, открывая дорогу к трофею для новых (и не очень) имен. Кто же заполнит образовавшийся вакуум и станет лучшим бомбардиром сезона?

Первым на ум, конечно, приходит чешский форвард «Байера» Патрик Шик, который в прошлом году уступил в результативности только Левандовскому (24 гола в 27 матчах). Теперь эта преграда на пути к «золотой пушке» исчезла.

По 20 мячей в прошлой кампании наколотили Кристофер Нкунку, признанный лучшим игроком сезона Бундеслиги и ветеран из «Кельна» Антони Модест. У первого больше шансов повторить свой успех, чем у второго.

Патрик Шик globallookpress.com

Андре Сильва клепал голы за «Анйтрахт» (28 в 32 матчах), но первый сезон в «Лейпциге» ему не слишком удался — возможно смена тренера пойдет португальцу на пользу.

Не будем забывать и про новичков Бундеслиги — Садио Мане забивал по 10-15 голов даже в перенасыщенной звездами атаке «Ливерпуля», так что в «Баварии» его результативность может значительно возрасти.

Все футбольные трансферы

Карим Адейеми блистал в «Зальцбурге» — посмотрим, сможет ли он также легко забивать в немецкой Бундеслиге, как в австрийской.

Будет интересно.