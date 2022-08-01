Футбол вернулся домой. Суперзамены принесли английским «Львицам» первый титул ЧЕ

Сборная Англии на глазах у рекордной аудитории «Уэмбли» обыграла немок со счетом 2:1 и завоевала свой первый крупный трофей. Главным героем финального матча Евро-2022 стала Клои Келли, чей гол в овертайме принес англичанкам победу.

Суперзамены Англии сделали игру

Автор Sky Sports Питер Смит хвалит тренерский штаб сборной Англии за умение перевернуть игру, выпустив «джокеров» со скамьи запасных.

«Алессия Руссо. Элла Тун. Клои Келли. Английские супер-замены определили их исторический триумф на Евро. От потрясающего навеса Туна и принесшего титул завершения Келли в финальном матче с Германией до ставшего уже культовым удара пяткой Руссо между ног шведского вратаря — трио создало незабываемые моменты в истории английского футбола.

Не заблуждайтесь, рекордный стартовый состав был выбран на шесть игр подряд не просто так. Они полны талантов и опыта, включая вдохновенного капитана Лию Уильямсон и лучшего бомбардира и игрока турнира Бет Мид. Но это был титул, завоеванный в очень современном стиле.

Наставница команды Сарина Вигман, которая теперь сделала золотой дубль после победы на Евро-2017 со своими родными Нидерландами, известна тем, как она создает чувство единства в команде, и она великолепно использовала силу Англии на протяжении всего турнира, чтобы вывести их на беспрецедентные высоты.

Замены? Предпочтительный термин главного тренера мужского союза регби Англии Эдди Джонса — "финишеры" — кажется более подходящим и более уважительным для решающего влияния, которое эти игроки оказывают со скамейки запасных. Неудивительно, что Вигман также использовал эту фразу.

Раньше место на скамье запасных рассматривалось как нечто незначительное, как публичная демонстрация того, что ты недостаточно хорош, чтобы быть на поле. Но теперь есть понимание того жизненно важного вклада, который эти игроки могут внести на позднем этапе, когда ноги стартового состава утомлены, а пространство для действия открывается.

Сарина Вигман перевернула игру заменами globallookpress.com

Руссо, в частности, выделялась своей способностью использовать эти моменты, забив четыре гола после выхода на поле со скамьи запасных.

Ранее на турнире Тун извлекла выгоду из экстра-таймов и пространства, которое появилось в концовке встречи в полузащите, что позволило ей создавать моменты и направлять передачи через защиту. В финале она смогла заметить брешь, через которую можно было прорваться и забить гол, и которой не было раньше в игре.

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Это не укладывается в какие-то шаблоны. Череда замен, быстро сделанных в матче против Испании после того, как Англия уступила в начале второго тайма, не был частью плана, а вместо этого во многом обязан инстинктивному чтению игры Вигман — и тому, как она могла повернуть ее в свою пользу.

Именно это сочетание талантов в резерве команды и тренера, который знает, как их использовать, сделало сборную Англии такой эффективной на этом Евро».

Сарина Вигман Главный тренер сборной Англии Это невероятно. Игроки хотят побеждать, хотят ежедневно прогрессировать. Мы все это пережили. Получилась напряженная игра, но мы в ней победили.

Трагичное отсутствие Попп нанесло тяжелый удар по сборной Германии

Корреспондентка ESPN Кейтлин Макнами сетует на серьезную потерю, которую сборная Германии понесла непосредственно перед финалом, и которая, возможно, стоила им титула.

«Новость о том, что капитан сборной Германии Алекс Попп получила травму во время разминки перед финалом, потрясла стадион, а также болельщиков и болельщиков сборной Германии на родине.

Это был самый трагичный конец ошеломляющего турнира для 31-летней футболистки, которая делила с Бет Мид Золотую бутсу перед этой игрой. Она забила шесть голов в пяти матчах за Германию, и ее индивидуальная статистика ударов/голов была лучше, чем у всей команды вместе взятой. Ситуация была еще хуже, если учесть, что последние два турнира Попп также пропустила из-за серьезных травм.

Сделав так много, чтобы довести Германию до этого момента, она была вынуждена наблюдать за происходящим со стороны, хотя ее замена в стартовом составе, Леа Шюллер, была вполне неплохим вариантом для такого случая. Футболистка мюнхенской "Баварии" был названа игроком года Германии в 2021 году и была стартовым нападающим в первой игре на турнире; однако в воскресенье она изо всех сил пыталась войти в игру, и на 67-й минуте ее заменила Николь Аноми.

Движение и лидерские качества Попп трудно воспроизвести, и это была игра, в которой Германия нуждалась в ней. Было ясно, что им не хватало ее атлетизма в штрафной, особенно в первом тайме. У Сары Дабриц и Лины Магулль были неплохие шансы вывести их вперед, но они были за счет дальних ударов со сложных углов. В штрафной площади было мало мускулов, чем хорошо известна Попп, и эта агрессия была крайне необходима против английской защиты, которая может похвастаться такими сильными игроками, как Милли Брайт и Люси Бронз.

Лина Магулль globallookpress.com

В частности, на протяжении всего Евро Германия добивалась успеха, когда Сфенья Хут бежала по флангам и делала навесы на Попп, которые она либо наносила с лета, либо головой, несмотря на внимание со стороны защитников соперника. Когда Магулль в конце концов замкнула низкий кросс в штрафную, казалось, что немцы могли бы использовать эту возможность намного раньше, если бы их капитан был на поле.

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Германия действительно стала играть лучше после того, как сравняла счет 1:1, создав несколько шансов, чтобы захватить лидерство, но нельзя отделаться от чувства, что если бы в их составе с самого начала матча была Попп, они могли бы забить еще несколько голов Англии намного раньше и забрать домой замечательный девятый титул чемпиона Европы».

Клои Келли Автор золотого гола О, боже, это потрясающе. Спасибо каждому, кто пришел поддержать нас. Это просто потрясающе. Вот из чего сотканы мечты. Спасибо всем, кто помогал мне восстановиться. Я никогда не сомневалась в том, что доберусь до этого уровня, но забить победный мяч... — вау. Эти девчонки — особенные, как и весь штаб команды. Здесь вся моя семья, и сейчас мне хочется просто праздновать.

Фактор Вигман

Обозревательница Goal.com Эми Русскай отдает должное нидерландской специалистке Сарине Вигман, приведшей сборную Англии к ее первому триумфу.

«Хозяйки турнира обыграли Германию на стадионе "Уэмбли" в воскресенье вечером, чтобы войти в историю и выиграть первый крупный титул женской команды.

"Мы никого не боимся". Это слова главного тренера сборной Англии Сарины Вигман перед финалом женского Евро, когда ее команда готовилась встретиться со своим старым соперником, командой, которой она столько раз проигрывала, — Германией.

Есть несколько причин, по которым это истинная правда о "Львицах", а не пустые слова. Инвестиции в женский футбол в Англии, его рост и развитие были огромными. Выступление игроков команды на высочайшем соревновательном уровне и тот факт, что многие из них были в топ-клубах, — еще один фактор.

Но одной из главных причин была женщина, которая сама произнесла эти слова — Вигман, тренер, которая в воскресенье вечером привела женскую сборную Англии к ее первому крупному титулу. Сейчас она провела с этой командой 20 матче с тех пор, как вступила в должность. И она еще ни разу не испытала вкуса поражения.

Старая поговорка гласит, что Германия всегда побеждает. Часто это правда. Они восемь раз выигрывали чемпионат Европы среди женщин, дважды чемпионат мира, а клубы, представляющие Германию, выиграли девять титулов женской Лиги чемпионов — больше, чем любая другая страна.

Бет Мид и Сарина Вигман globallookpress.com

Но в этом случае они были проигравшими в финале, Клои Келли вонзила мяч в сетку после того, как схватки перед воротами в экстра-тайме перед шумной, но нервной толпой на "Уэмбли" — посещаемость 87 192 человек, новый рекорд для соревнование.

То, что именно Келли забила гол, в какой-то степени уместно. Вингер "Манчестер Сити" была одной из "суперзамен" Вигман все лето, а голландка стала первым тренером в истории, который называла один и тот же состав на каждую игру женского Евро, несмотря на многочисленные призывы к ней внести изменения.

Но это то, что Вигман сделала в 2017 году, когда выиграла Евро с Нидерландами. Что она и сделала в 2019 году, когда вышла в финал чемпионата мира с родной страной. Это работает, и это сработало снова на этот раз.

Эта последовательность и ритм имели решающее значение для этого триумфального успеха, но Футбольная ассоциация пригласила ее не потому, что она часто играет одним и тем же составом.

То, что Вигман привнесла в эту команду, изменило ситуацию — они выиграли крупный трофей. Она спокойна. Она собрана. Она вселяет в игроков веру, но не позволяет им витать в облаках».

Мартина Фосс-Текленбург Главный тренер сборной Германии Мы были близки к успеху, но Англия сдержала натиск. Поздравляю ее. Нам очень жаль, что проиграли. Мы в пути: этого не было достаточно, так что нам нужно сделать еще шаг вперед. В таких играх мы растем.

Победа Англии над Германией — только начало для женского футбола

Автор The Guardian Джонатан Лью впечатлен не только победой сборной Англии на Евро-2022, но и тем, как женский футбол в стране шагнул вперед за последние несколько лет.

«Англия победила. В конце концов, возможно, это было единственное, что имело значение. Но, конечно, это должно было означать нечто большее.

И когда капитан Лия Уильямсон подняла трофей своей рукой в радужной капитанской повязке перед рекордной толпой на трибунах и телевизионной аудиторией, которая, вероятно, будет самой высокой за всю историю женского футбола в Великобритании, это казалось одновременно концом одного путешествия и началом другого.

Первая, бессмертная борьба за ресурсы и уважение, за паритет и платформу, наконец завершена. Второй — это путешествие без руля и ветрил, и без видимого конца. Уже более 150 лет футбол является неотъемлемой частью культуры и образа жизни этой страны, формой идентичности, единицей социальной валюты.

И все же большую часть этого времени женщины были исключены из этого клуба и его привилегий: на них кричали и их затыкали. В последний раз, когда английские мужчины завоевали главный трофей на чемпионате мира 1966 года, женщинам было запрещено играть в соревновательный футбол в любой форме. Теперь, против тех же соперников на том же стадионе, английский футбол — весь, а не только половина — поднялся на самую верхнюю ступеньку пьедестала.

Это команда, обожаемая и почитаемая в равной мере, узнаваемая и скромная, но в первую очередь — спортсмены готовые к самому жестокому соперничеству. Это команда многих звезд и ни одной: лучший бомбардир турнира Бет Мид, вратарь Мэри Ирпс, капитан Уильямсон и восходящие звезды Алессия Руссо и Лорен Хемп — футболистки мирового уровня на своих позициях, но в конечном итоге их талант служит коллективу, как и бывает во всех великих командах.

Лия Уильямсон globallookpress.com

Они играют с воодушевлением, темпом и смелостью; руководят и защищают так, как мы хотели бы, чтобы это делали наши политики; празднуют так же, как и любой из нас. В лице Сарины Вигман у них есть тренер, чье тактическое мышление и бесстрастность позволили золотому поколению футболисток совершить качественный скачок, который не дался многим их предшественницам.

Будущее пришло со свистком арбитра. И пока Англия праздновала, картина, которая встретила нас на "Уэмбли", была бы немыслима даже несколько лет назад. Женщины комментируют по телевидению. Женщины стучат по клавишам в ложе для прессы. Женщины судят, женщины руководят командами на бровке, женщины кричат на трибунах.

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За последние несколько недель взгляды на это нормализовались, потому что это, по сути, и есть норма. Толпы разойдутся. Стена шума растворится. Но это наследие останется: нация медленно перестраивается, чтобы ожидать перемен к лучшему».

Мерле Фромс Вратарь сборной Германии Это был напряженный матч, но именно этого мы и ждали. Знали, что Англия — сложный соперник, но мы уже обыгрывали сложных соперников, и это добавляло уверенности. Сегодня мы не сумели перенести ее на поле, но после шести матчей в какой-то момент силы кончаются и начинаешь нервничать. Знаем, что многие смотрели сегодня матч по телевизору. Надеюсь, мы сделали так, что они захотят пойти на стадион и впредь смотреть женский футбол. Хотелось бы, чтобы на матчах внутреннего чемпионата на трибунах было больше фанатов.

«Львицы» избавили английский футбол от давней психологической травмы

Спортивный обозреватель The Telegraph Оливер Браун празднует триумф женского футбола в Англии, вспоминая пренебрежительное отношение к нему в прошлом.

«Самая серьезная психологическая травма в английском спорте устранена. И это катарсис был создан, среди сцен чистейшего безумия, женщинами.

"Однажды это будет наш день", — как-то предсказала Хоуп Пауэлл, первый полноценный штатный тренер "Львиц". Считайте ее ясновидящей. Ибо это, во всей своей опьяняющей славе, был тот самый день: момент, когда перед самой большой толпой, когда-либо наблюдавшей чемпионат Европы, мужской или женский, неукротимая команда Сарины Вигман бросила взгляд на старую мудрость, гласящую, что Англия не выигрывает финалы крупных турнира, и вызывающе повернула ее вокруг своей оси.

Со временем 31 июля 2022 года будет сравниваться с 30 июля 1966 года по эпохальному значению. Целое поколение пришло и ушло, не испытав такого чувства освобождения, мрачно задаваясь вопросом, может ли это когда-нибудь повториться.

Но теперь это потрясающее достижение бесповоротно принадлежит женщинам, тем самым людям, которые традиционно принижались и обесценивались национальной игрой. Никто из присутствующих здесь, от маленьких девочек до прабабушек и всех, кто между ними, никогда этого не забудет.

Это вид спорта, в который женщинам было официально запрещено играть в Англии на полвека. Еще в девяностые годы женский футбол презирали на Флит-стрит как "игру, в которую должны играть только взрослые по обоюдному согласию наедине".

Джилл Скотт globallookpress.com

Пауэлл умоляла Футбольную ассоциацию об увеличении финансирования, но в отчаянии наблюдала, как мужчина, которому был направлен запрос, даже не поднял ноги со стола.

Но сегодня оптимизм возобладал над близорукостью и пренебрежением. Это урок для этого высокомерного руководителя: ставьте женщин на первое место и смотрите, как они возносятся вверх».

Бэт Мид Лучший игрок турнира Не могу в это поверить. Порой футбол ставит вас в тупик, но с его ударами надо справляться. Я все еще в шоке, не могу поверить, что мы выиграли. Очень горжусь этой командой.

Эта победа Англии на Евро навсегда изменит женский футбол

Обозревательница The Guardian Кэрри Данн ожидаем подъем женского футбола в Англии и во всем мире после рекордной посещаемости и зрелищности ЧЕ-2022.

«Команда Сарины Вигман сделала то же самое, что и парни Гарета Саутгейта прошлым летом: они поразили воображение всей страны своей решимостью, счастьем и невероятным мастерством. Мало того, они пошли на один шаг дальше и лучше — хоть и в дополнительное время, но Клои Келли забила, сделав Англию чемпионами Европы.

Это был самый популярный женский Евро в истории. Он побил предыдущий рекорд по очной посещаемости женского ЧЕ еще на групповом этапе, когда через турникеты уже прошли в общей сложности 248 075 болельщиков после всего лишь нескольких игр. В довершение всего, 87 192 болельщика на "Уэмбли" в воскресенье означали, что матч между Англией и Германией был самым посещаемым среди всех финалов чемпионатов Европы, будь то среди мужчин или женщин.

На протяжении всего турнира команда была наэлектризована. Пушечный удар Джорджии Стэнвей, поразивший ворота Испании в матче с Испанией, когда время на часах приближалось к концу дополнительного времени; гол Алессии Руссо пяткой между ног вратаря, ошеломляющий шедевр в ворота Швеции (и третий из четырех голов, забитых Англией в ворота сборной, занимающей первое место в Европе); спокойствие и уверенность Лии Уильямсон, впервые возглавляющей свою страну на взрослом турнире. Львицы действительно рычали.

Рекламные щиты Volkswagen вокруг поля говорят о том, что этот турнир — #НеЖенскийФутбол, это просто футбол — и именно так к нему относятся. Этим летом впервые большое количество материалов было посвящено технике и тактике, а не только игрокам и их личной жизни.

И мужчины, и женщины-эксперты анализировали игры, а основные СМИ обсуждали результаты — то же самое происходило и на рабочих местах по всей стране. Это повседневные разговоры у офисного кулера, чего и следовало ожидать от любого крупного мужского турнира.

Клои Келли и Элла Тун globallookpress.com

Спонсоры стекаются, и похоже, что они тоже останутся, воодушевленные интересом и вовлеченностью. Мы уже знали, что имя Barclays будет значиться в женской Суперлиге еще долгие годы, но появилось много других новых и удивительных коммерческих партнеров, подписавшихся, чтобы ассоциировать свои имена с женским футболом.

Часы, наконец, должны быть обнулены. С одной стороны, эти игроки добились этого сами, снизив счетчик "годов мучений" Англии с 56 до нуля. Они во всех смыслах первопроходцы, превращающие женскую игру из захолустья, поднимаемого волонтерами, в явление, способное трансформировать настроение нации.

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Последнее сообщение, переданное выдающейся Вигман, должно стать эпитафией ее команды. "Мы изменили общество", — сказала она. Пусть это будет полезным уроком для всех сомневающихся: если вы отдадите женщине сцену, они позаботятся о том, чтобы захватить ее».