Топ-10 вопросов перед стартом АПЛ

На этой неделе наконец-то возвращается английская Премьер-лига. И прямо сейчас постараемся ответить на самые сложные вопросы перед стартом главного европейского чемпионата.

У «Ман Сити» и «Ливерпуля» снова не будет конкурентов?

В прошлом сезоне вся Европа до последнего следила за невероятным противостоянием «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». И все решилось в буквальном смысле на последних минутах, почти как десять лет назад, когда «горожане» стали чемпионами благодаря легендарному голу Серхио Агуэро в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» за секунды до финального свистка.

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола globallookpress.com

На этот раз концовка тоже прошла по голливудскому сценарию, а в роли главного триумфатора снова оказался «Ман Сити».

Но в целом чемпионская гонка в АПЛ в очередной раз разочаровала. Еще в начале весны стало ясно, что за золотые медали будут бороться лишь две команды. В итоге «Челси», финишировавший третьим, отстал от чемпиона на 21 очко, а ставший шестым «Манчестер Юнайтед» — на 35.

Вряд ли это можно назвать репутационным ударом для АПЛ, но в плане главной интриги в последние годы всё чересчур предсказуемо — либо есть один явный фаворит, либо же за первое место дерутся «Ман Сити» и «Ливерпуль», а остальные наблюдают за их разборками со стороны.

Но предстоящий чемпионат может стать особенным. Судя по последним событиям, есть как минимум один клуб, который готов соперничать с командами Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа.

«Тоттенхэм» — скрытый фаворит английского сезона?

Для многих фраза «Тоттенхэм — фаворит», пусть и скрытый, наверняка звучит, мягко говоря, нелепо. И все-таки в этой истории есть один очень важный нюанс.

«Тоттенхэм» впервые начнет сезон под руководством тренера, у которого уже есть победный опыт. Антонио Конте выигрывал АПЛ вместе с другим лондонским клубом — «Челси».

Антонио Конте globallookpress.com

И второй раз итальянец приехал в Лондон явно не для того, чтобы бороться за четвертое место, на котором «Тоттенхэм» оказался по итогам предыдущей кампании. Конте возглавил «Тоттенхэм» по ходу прошлого сезона, когда команда буквально разваливалась, поэтому итоговый результат можно даже считать шикарным.

Но теперь Конте интересует только одно место — первое. И ради этого руководство клуба выполнило почти все трансферные запросы итальянца. Летом «Тоттенхэм» подписал Ивана Перишича, Ришарлисона, Клемана Лангле, Ива Биссума и талантливого защитника Джеда Спенса. И самое главное — «Тоттенхэму» удалось удержать Харри Кейна. Лидер «шпор» не скрывает, что верит в Конте и его проект.

И к слову, у букмекеров «Тоттенхэм» занимает третье место в списке фаворитов.

«МЮ» ждет еще один провал?

«Манчестер Юнайтед» стал главным неудачником прошлого сезона. Откровенно провальные результаты, ужасная игра и постоянные склоки в команде, усилившиеся после отставки Оле-Гуннара Сульшера и назначения Ральфа Рангника.

Немец, до это «успешно» поработавший в московском «Локомотиве», буквально за пару месяцев окончательно разрушил все, что до этого этого построил его предшественник.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Теперь у «МЮ» новый «строитель» — Эрик тен Хаг. Тренер, сделавший себе имя в «Аяксе». Его главная задача — вернуть «красных дьяволов» на вершину. Но пока такая цель выглядит почти безумно.

Во-первых, «МЮ» так и не удалось провести мощную трансферную кампанию. На данный момент клуб подписал лишь трех новичков — Кристиана Эриксена, Лисандро Мартинеса и Тайрелла Маласию. Френки де Йонг, на переходе которого до последнего настаивал тен Хаг, похоже, останется в «Барселоне» или перейдет в «Челси».

Очевидно, что с нынешним составом «МЮ» пока рано думать о чемпионстве. Да и к тому же, пока не очень понятно, готов ли тен Хаг к столь сложной работе.

В общем, если «МЮ» снова окажется пятым или шестым, это вряд ли станет для кого-то сюрпризом. Конкуренты выглядят заметно внушительнее.

Роналду снова станет проблемой для «МЮ»?

Попытки Криштиану Роналду сбежать из «Манчестер Юнайтед» стали едва ли не главной трансферной сагой этого лета. Португалец ни в какую не хочет играть в Лиге Европы и рвется туда, где у него будет возможность выступать в Лиге чемпионов.

Но проблема в том, что желающих выкупить у «МЮ» 37-летнего португальца до сих пор не нашлось. Жорже Мендеш пытался устроить своего звездного клиента в «Челси», в «Баварию», в «Атлетико», в «Наполи», но абсолютно везде получил отказ.

Криштиану Роналду globallookpress.com

И в «МЮ» якобы очень довольны, что Криштиану, скорее всего, останется. Во всяком случае тен Хаг почти на каждой пресс-конференции повторяет, что клуб не намерен продавать Роналду.

Споры на тему, виноват ли Роналду в провале «МЮ», будут продолжаться еще не один месяца. Если и да, то проблема была явно не только в португальце, но при этом есть подозрение, что без легендарного форварда команде будет лучше . Причем абсолютно любой топовой команде, а не только «МЮ».

Достаточно вспомнить несколько недавних предсезонных матчей, в которых «МЮ» разрывал оборону соперников благодаря шикарному взаимодействию Джейдона Санчо, Антони Марсьяля и Маркуса Рэшфорда.

Пока парни готовились к сезону, Роналду безуспешно искал новую команду. Кстати, символично, что единственный гол «МЮ» в товарищеском матче с «Райо Вальекано» забил Амад Диалло, вышедший га замену вместо Роналду.

Скорее всего, в душе тен Хаг понимает, что в том числе и для него будет лучше, если Роналду все-таки уйдет, просто боится сказать об этом вслух. Время еще есть, главное — найти покупателя.

«Арсенал» наконец-то вернется в топ-4?

Болельщики «Арсенала» впервые за долгое время с нетерпением ждут начала новой кампании. Если судить по товарищеским матчам, «канониры» чуть ли не лучше всех готовы к сезону.

В конце июля «Арсенал» одержал две знаковые победы. Сначала команда Микеля Артеты разбила «Челси», а потом уничтожила «Севилью». Общий счет — 10:0. Четыре мяча получили лондонские земляки, а остальные достались испанцам.

Микель Артета twitter.com/Arsenal

Похоже, владельцы клуба не зря отказались прислушиваться к болельщикам и многочисленным экспертам, которые прошлой осенью буквально умоляли об отставке Артеты. Испанцу дали еще один шанс, и он им воспользовался.

В новом сезоне у «Арсенала» есть все, чтобы сделать еще один шаг вперед и наконец-то финишировать в топ-4. Для этого Артете купили Габриэла Жезуса, Александра Зинченко и Фабио Виейру.

Жезус станет лучшим бомбардиром сезона в АПЛ?

Габриэл Жезус twitter.com/Arsenal

А почему бы и нет? Трансфер Габриэла Жезуса может стать ключевым для «Арсенала». Если в «Ман Сити» бразилец нередко оставался в запасе, то здесь он точно будет железным игроком основного состава.

В предсезонке Жезус забил семь мячей, сумев отличиться в том числе в матчах с «Челси» и «Севильей».

В сезоне, конечно, будет совершенно другой уровень сложности, но Жезус, по всей видимости, готов вклиниться в борьбу за «Золотую бутсу».

Тухеля уволят из «Челси» до Нового года?

У «Челси» давно не было столь нервной трансферной кампании. С одной стороны, лондонский клуб может похвастаться покупкой Рахима Стерлинга и Калиду Кулибали, но были и явные провалы.

Томас Тухель globallookpress.com

По сути, «Челси» так и не удалось полноценно усилить оборону после ухода Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера. Трансфера Кулибали в этом плане будет недостаточно.

«Челси» очень хотел подписать Жюля Кунде, но француз выбрал «Барселону». Попытка приобрести Маттейса де Лигта тоже не увенчалась успехом — нидерландец уехал в «Баварию».

И это далеко не единственные неудачи «синих». «Барса» увела у «Челси» бразильского вингера Рафинью, а также продлила контракт с Усманом Дембеле, уговорив его отказаться от больших денег в бывшем клубе Романа Абрамовича.

Делами «Челси» теперь управляет американский миллиардер Тодд Боэли, и пока что он не может назвать себя королем трансферного рынка.

Не исключено, что до конца лета «Челси» потеряет еще несколько человек. К покинувшим команду Ромелу Лукаку, Рюдигеру и Кристенсену могут добавиться Тимо Вернер, Маркос Алонсо и Сесар Аспиликуэта. И даже если «Челси» все-таки не найдет им замену, наигрывать новичков Томасу Тухелю придется уже по ходу сезона, а это максимально непростая задача. Справится с ней немец или нет, покажет только время, но не исключено, что до Нового года у «Челси» появится новый тренер.

Станет ли Холанд главным снайпером «Ман Сити»?

Как ни странно, вопрос весьма спорный, несмотря на очевидный бомбардирский талант Эрлинга Холанда.

Забивать 20+ мячей в Бундеслиге и в АПЛ — это все-таки разные по уровню сложности задачи. В Германии у норвежца в каждом матче было минимум по три-четыре момента, но дело не только в том, что в АПЛ сложнее забивать.

Эрлинг Холанд globallookpress.com

До сих пор есть сомнения, что Гвардиоле удастся безболезненно интегрировать Холанда в свою игровую систему. Более того, есть ощущение, что Пеп одобрил трансфер Эрлинга, прежде всего, для очередного похода за кубком Лиги чемпионов.

Зная Гвардиолу, никто не удивится, если в АПЛ Холанд далеко не всегда будет попадать в стартовый состав. В чемпионате «Ман Сити» научился побеждать даже без центрфорварда.

И да, в товарищеских матчах, а также в игре против «Ливерпуля» за Суперкубок Англии Холанд не впечатлил. Какое-то время норвежцу и «Ман Сити» придется привыкать друг к другу.

Салах останется в тени Нуньеса?

Летом «Ливерпуль» сделал лишь одно по-настоящему серьезное приобретение. Пока Эрлинг Холанд ехал в Манчестер, на «Энфилд» привезли Дарвина Нуньеса.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

В лице уругвайца Клопп получил классную «девятку». Нуньес уже успел сверкнуть в матче против «Ман Сити» за Суперкубок Англии, успев за отведенные ему полчаса забить гол и заработать пенальти. А еще Дарвин разразился покером в ворота «Лейпцига».

В общем, у Мохамеда Салаха появился конкурент в борьбе за звание главного снайпера «Ливерпуля». А Роберто Фирмино, скорее всего, окончательно переместится на скамейку запасных.

Благодаря Нуньесу в «Ливерпуле», возможно, очень быстро забудут про Садио Мане, внезапно решившего продолжить карьеру в «Баварии».

Сможет ли кто-то вклиниться в разборки «Большой шестерки»?

Роль темной лошадки должна была достаться «Ньюкаслу», владельцем которого не так давно стал богатейший инвестиционный фонд из Саудовской Аравии. Но пока что новые хозяева не спешат тратить на футбол сотни миллионов евро. Главным трансфером «Ньюкасла» этим летом остается Свен Ботман, купленный у «Лилля» за 37 миллионов евро.

Несколько неплохих приобретений сделал «Вест Хэм». Одним из новичков команды Дэвида Мойеса стал нападающий сборной Италии Джанлука Скамакка. Этот трансфер обошелся «молотобойцам» в 36 миллионов евро. Почти столько же «Вест Хэм» потратил на защитника «Ренна» Найефа Агерда.

«Эвертон» на этот раз решил не удивлять. Без новичков не обошлось, но это явно не те люди, благодаря которым «ириски» смогут приблизиться к первой шестерке.

«Астон Вилла» выкупила у «Барселоны» Филиппе Коутиньо и заплатила «Севилье» 31 миллион евро за центрального защитника Диего Карлоса, и на этом успокоилась.

А «Лестер» и вовсе обошелся без входящих трансферов. Более того, в ближайшее время команду может покинуть Джеймс Мэддисон, которого очень хочет «Ньюкасл».

Возможно, в АПЛ и найдется смельчак, который объявит войну топ-клубам, но пока что такой сценарий кажется маловероятным.

Десять главных трансферов лета в АПЛ

1. Дарвин Нуньес — из «Бенфики» в «Ливерпуль» за 75 миллионов евро (здесь и далее по информации Transfermarkt).

2. Эрлинг Холанд — из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити» за 60 миллионов евро.

3. Рахим Стерлинг — из «Манчестер Сити» в «Челси» за 56 миллиона евро.

4. Габриэл Жезус — из «Манчестер Сити» в «Арсенал» за 52 миллиона евро.

5. Калиду Кулибали — из «Наполи» в «Челси» за 38 миллионов евро.

6. Ришарлисон — из «Эвертона» в «Тоттенхэм» за 58 миллионов евро.

7. Кристина Экриксен — в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

8. Кэлвин Филлипс — из «Лидса» в «Манчестер Сити» за 48 миллионов евро.

9. Лисандро Мартинес — из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 57 миллионов евро.

10. Александр Зинченко — из «Манчестер Сити» в «Арсенал» за 35 миллионов евро.