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    Как и где сейчас смотреть трансляции АПЛ в России?

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    Чемпионат Англии по футболу 2022/23 стартует 5 августа, и впервые за многие годы в России крайне сложно найти легальный способ смотреть его трансляции. Однако, один вариант все же есть, бесплатный (почти) и при этом легальный. Рассказываем.

    Где смотреть АПЛ в России?
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    Где смотреть АПЛ в России?

    Как известно, АПЛ должна была вернуться на «Матч ТВ» — центральный канал и тематические «Футболы». Но по известным причинам англичане разорвали контракт до старта сезона, более того, они не дали допоказать остаток прошлого на «Окко».

    Календарь и таблица АПЛ

    Безусловно, во все времена выручали разнообразные «сопки» и прочие стримы. Основными проблемами их всегда были навязчивая реклама, нестабильная работа, сложность поиска.

    Но все же нормальный способ сейчас есть. Прямые трансляции АПЛ доступны в России для клиентов букмекерской конторы «Лига Ставок». Причем это эксклюзив — больше ни одна БК похвастать этим не может.

    Что нужно сделать, чтобы смотреть чемпионат Англии 2022/23 в России:

    • Зарегистрироваться в Лиге Ставок
    • Пройти идентификацию
    • Внести минимальный депозит (от 100 рублей, 1 раз)

    Смотреть АПЛ

    Ставки делать никто не принуждает. Можно это игнорировать и пользоваться сервисом просто как телевизионным провайдером.

    Причем, помимо АПЛ, там будут доступны практически все остальные топовые и экзотические турниры, и, конечно, РПЛ и ФНЛ (Первая лига).

    Если все же заинтересуют и ставки, то не забудьте воспользоваться предложением для новых клиентов: при регистрации по этой ссылке вы можете получить бесплатную ставку до 10 000 рублей, которую, если она сыграет, без проблем можно превратить в живые деньги и вывести себе на карту (подробнее).

    Все прогнозы на АПЛ

    Первый тур АПЛ открывается матчем «Кристалл Пэлас» — «Арсенал» — 05 августа в 22:00 мск. Чемпион «Манчестер Сити» откроет сезон в Лондоне — выезд в «Вест Хэму», «Ливерпуль» сыграет в гостях у «Фулхэма».

    «Челси» едет в Ливерпуль к «Эвертону», «МЮ» стартует дома с «Брайтоном». Полностью календарь АПЛ на новый сезон с турнирной таблицей на одной странице (удивительно удобно!) доступен тут.

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