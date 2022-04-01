Фрибет 10 000 рублей в «Лиге ставок»: как получить?

Одна из старейших букмекерских контор России «Лига Ставок» продлила акцию с«Колесо фортуны». Разбираем, что нужно сделать для получения фрибета и его отыгрыша.

Фрибет

Для начала рассмотрим, что такое фрибет. Фрибет (free bet) в дословном переводе означает бесплатная ставка. Фактически фрибетом у букмекеров считается сумма средств, которую БК дает клиенту для совершения ставок бесплатно .

Как правило, это происходит в рамках маркетинговой акции, когда фрибет начисляется за совершение какого-либо действия.

Фрибет до 10 000 в Лиге Ставок

В «Лиге Ставок» акция с фрибетами называется «Колесо фортуны». После регистрации новому клиенту будет предложено покрутить колесо. Выпасть могут следующие призы:

Фрибеты от 100 до 10 000 рублей



Джекпоны от 5 до 100 штук

В случае, если впадет максимальный фрибет в 10 000 рублей , «Лига Ставок» присвоит еще и VIP-статус с кэшбеком за ставки и прочими привилегиями.

Как отыграть фрибет

Никакого особенного отыгрыша полученного фрибета (любого номинала) не требуется.

Всю сумму можно поставить на любое событие с любым коэффициентом . Если ставка сыграет, на реальный счет в «Лиге Ставок» будет зачислена сумма выигрыша (за вычетом самой суммы фрибета).

Пример: вам достался, предположим, фрибет поскромнее, 2000 рублей. Вы решаете поставить его на событие с коэффициентом 3.50. 2000 x 3.50 = 7000. Из 7000 вычитаем сумму фрибета: 7000 — 2000 = 5000. Это именно та сумма, которая будет вам доступна для вывода на карту/банковский счет или совершения других ставок.

Важно знать