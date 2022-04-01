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    Фрибет 10 000 рублей в «Лиге ставок»: как получить?

    Букмекеры Лига Ставок
    Одна из старейших букмекерских контор России «Лига Ставок» продлила акцию с фрибетом до 10 000 рублей «Колесо фортуны». Разбираем, что нужно сделать для получения фрибета и его отыгрыша.

    Фрибеты до 10 000 рублей в «Лиге Ставок»
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    Фрибеты до 10 000 рублей в «Лиге Ставок»

    Фрибет

    Для начала рассмотрим, что такое фрибет. Фрибет (free bet) в дословном переводе означает бесплатная ставка. Фактически фрибетом у букмекеров считается сумма средств, которую БК дает клиенту для совершения ставок бесплатно.

    Как правило, это происходит в рамках маркетинговой акции, когда фрибет начисляется за совершение какого-либо действия.

    Фрибет до 10 000 в Лиге Ставок

    В «Лиге Ставок» акция с фрибетами называется «Колесо фортуны». После регистрации новому клиенту будет предложено покрутить колесо. Выпасть могут следующие призы:

    • Фрибеты от 100 до 10 000 рублей
    • Джекпоны от 5 до 100 штук

    В случае, если впадет максимальный фрибет в 10 000 рублей, «Лига Ставок» присвоит еще и VIP-статус с кэшбеком за ставки и прочими привилегиями.

    Фрибет до 10 000

    Как отыграть фрибет

    Никакого особенного отыгрыша полученного фрибета (любого номинала) не требуется.

    Всю сумму можно поставить на любое событие с любым коэффициентом. Если ставка сыграет, на реальный счет в «Лиге Ставок» будет зачислена сумма выигрыша (за вычетом самой суммы фрибета).

    Пример: вам достался, предположим, фрибет поскромнее, 2000 рублей. Вы решаете поставить его на событие с коэффициентом 3.50. 2000 x 3.50 = 7000. Из 7000 вычитаем сумму фрибета: 7000 — 2000 = 5000. Это именно та сумма, которая будет вам доступна для вывода на карту/банковский счет или совершения других ставок.

    Фрибет до 10 000

    Важно знать

    • Для вывода выигранной с фрибета суммы нужно сделать и проставить минимальный депозит — от 100 рублей (требование закона)

    • Бонус (любой из тех, что выпадет) будет действителен только 14 дней после получения

    • Необходимо регистрироваться самостоятельно и указывать именно свои личные и платежные данные. Все это будет проверяться при обязательной идентификации (онлайн или офлайн, на ваш выбор)

    • Клиенту должно быть от 18 лет, паспорт гражданина России

    • Делайте ставки только на ту сумму, потеря которой не станет для вас слишком тяжелой. Помните, что беттинг — это в первую очередь развлечение
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