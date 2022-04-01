Фрибет 10 000 рублей в «Лиге ставок»: как получить?

Фрибет
Для начала рассмотрим, что такое фрибет. Фрибет (free bet) в дословном переводе означает бесплатная ставка. Фактически фрибетом у букмекеров считается сумма средств, которую БК дает клиенту для совершения ставок
Как правило, это происходит в рамках маркетинговой акции, когда фрибет начисляется за совершение какого-либо действия.
Фрибет до 10 000 в Лиге Ставок
В «Лиге Ставок» акция с фрибетами называется «Колесо фортуны». После регистрации новому клиенту будет предложено покрутить колесо. Выпасть могут следующие призы:
- Фрибеты от 100 до 10 000 рублей
- Джекпоны от 5 до 100 штук
В случае, если впадет максимальный
Как отыграть фрибет
Никакого особенного отыгрыша полученного фрибета (любого номинала) не требуется.
Всю сумму можно поставить на любое событие
Пример: вам достался, предположим, фрибет поскромнее, 2000 рублей. Вы решаете поставить его на событие с коэффициентом 3.50. 2000 x 3.50 = 7000. Из 7000 вычитаем сумму фрибета: 7000 — 2000 = 5000. Это именно та сумма, которая будет вам доступна для вывода на карту/банковский счет или совершения других ставок.
Важно знать
- Для вывода выигранной с фрибета суммы нужно сделать и проставить минимальный депозит — от 100 рублей (требование закона)
- Бонус (любой из тех, что выпадет) будет действителен только 14 дней после получения
- Необходимо регистрироваться самостоятельно и указывать именно свои личные и платежные данные. Все это будет проверяться при обязательной идентификации (онлайн или офлайн, на ваш выбор)
- Клиенту должно быть от 18 лет, паспорт гражданина России
- Делайте ставки только на ту сумму, потеря которой не станет для вас слишком тяжелой. Помните, что беттинг — это в первую очередь развлечение