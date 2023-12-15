Фрибет 2024 рубля в БК Pari. Как получить и вывести?

Фрибет
Фрибет — это
В случае проигрыша игрок теряет просто сам бонус (фантики), в случае выигрыша — может вывести деньги на свою карту.
Фрибет 2024 рубля в Pari
Букмекер Pari к праздникам запустил новую акцию с
Шаг 1: регистрация
Акция доступна
После необходимо пройти вариацию счета, потому открывать счет необходимо на реальные ФИО, свои — иначе ничего не получится.
Шаг 2: пополнение счета
После прохождения верификации необходимо
Шаг 3: получение фрибета
Если предыдущие два шага успешно пройдены, на бонусный счет будет зачислен фрибет 2024 рубля.
Шаг 4: отыгрыш фрибета
Фрибет получен, что с ним делать дальше? По условиям акции все 2024 рубля
Никаких других условий нет
Шаг 5: получение выигрыша
Если ваша ставка сыграла, выигрыш будет зачислен на основной счет, но за вычетом самой суммы фрибета.
Что это значит: разберем на примере. 2024 рубля ставим с коэффициентом 1.70. 2024 x 1.70 = 3440. Из них вычитаем сам фрибет: 3440 — 2024 = 1416.
Это именно та сумма, которую вы получите на основной счет, и которую можно вывести на свои карту или банковский счет. Ну или делать новые ставки уже на общих условиях.
Выводы
Отличная акция без подводных камней. 1000 рублей депозита, который можно потратить на ставки по своему усмотрению, принесут бесплатную ставку в размере 2024 рублей, которую можно ставить на что угодно.
БК Pari — одна их топовых российских контор с очень опытной командой и отличной репутацией.
Важные детали
- Воспользоваться полученным бонусом можно за 14 дней с момента получения
- На момент регистрации вам должно быть 18 лет, гражданство РФ
- Акция активна до 31 декабря 2023 года
- Регистрация необходима только лично, не подойдут данные даже близких родственников
- Не забывайте, что ставки — это просто развлечение. Не считайте их источником дохода и не тратьте на них больше, чем можете себе позволить потерять
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