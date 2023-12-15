Фрибет 2024 рубля в БК Pari. Как получить и вывести?

Букмекерская контора Пари предлагает новым клиентам новогодний подарок — фрибет 2024 рубля. Мы детально разобрались, что нужно сделать, чтобы получить фрибет, как отыграть и вывести прибыль

Фрибет

Фрибет — это бесплатная ставка . Обычно под этим понимается какая-то сумма средств, которую букмекерская контора дает игроку (как правило новому) в обмен на совершение каких-либо действий.

В случае проигрыша игрок теряет просто сам бонус (фантики), в случае выигрыша — может вывести деньги на свою карту.

Фрибет 2024 рубля в Pari

Букмекер Pari к праздникам запустил новую акцию с бесплатной ставкой 2024 рубля . По шагам: что нужно сделать, чтобы его получить.

Шаг 1: регистрация

Акция доступна только для новых игроков . Чтобы принять в ней участие, нужно зарегистрироваться.

После необходимо пройти вариацию счета, потому открывать счет необходимо на реальные ФИО, свои — иначе ничего не получится.

Шаг 2: пополнение счета

После прохождения верификации необходимо пополнить счет на 1000 рублей . Эти деньги не входят в сумму фрибета, ими можно распоряжается как угодно. Но без них фрибета не будет

Шаг 3: получение фрибета

Если предыдущие два шага успешно пройдены, на бонусный счет будет зачислен фрибет 2024 рубля.

Шаг 4: отыгрыш фрибета

Фрибет получен, что с ним делать дальше? По условиям акции все 2024 рубля можно ставить на что угодно без ограничений по коэффициентам в обе стороны, но всей суммой целиком.

Никаких других условий нет

Шаг 5: получение выигрыша

Если ваша ставка сыграла, выигрыш будет зачислен на основной счет, но за вычетом самой суммы фрибета.

Что это значит: разберем на примере. 2024 рубля ставим с коэффициентом 1.70. 2024 x 1.70 = 3440. Из них вычитаем сам фрибет: 3440 — 2024 = 1416.

Это именно та сумма, которую вы получите на основной счет, и которую можно вывести на свои карту или банковский счет. Ну или делать новые ставки уже на общих условиях.

Выводы

Отличная акция без подводных камней. 1000 рублей депозита, который можно потратить на ставки по своему усмотрению, принесут бесплатную ставку в размере 2024 рублей, которую можно ставить на что угодно.

БК Pari — одна их топовых российских контор с очень опытной командой и отличной репутацией.

Важные детали

Воспользоваться полученным бонусом можно за 14 дней с момента получения



На момент регистрации вам должно быть 18 лет, гражданство РФ



Акция активна до 31 декабря 2023 года



Регистрация необходима только лично, не подойдут данные даже близких родственников



Не забывайте, что ставки — это просто развлечение. Не считайте их источником дохода и не тратьте на них больше, чем можете себе позволить потерять

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