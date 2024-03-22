Фрибет 22 222 рубля в Лиге Ставок. Как получить и вывести

Букмекерская контора «Лига Ставок» увеличила бонусное предложение для новых игроков до 22 222 рублей фрибетом. Разберем все детали: как получить, отыграть и вывести.

Фрибет это —

— бесплатная ставка. Обычно это бонусные средства, которые букмекер дает игроку за выполнение какого-либо действия для совершения ставок. При этом от игрока не требуется или вовсе вносить свои деньги, или сильно меньшие от номинала фрибета.

22 222 рубля в «Лиге Ставок»

«Лига Ставок» предлагает фрибет только новым игрокам. Схема довольно непростая, разберем поэтапно.

По сути, фрибет разбит на два части : до 10 000 рублей и до 12 222 рублей.

Самое главное — регистрация. В этот момент случайным образом букмекер определит номинал первого фрибета в диапазоне от 100 до 10 000 рублей.

Помимо этого, будет определен и максимальный коэффициент, на который можно фрибет потратить. Есть три варианта:

До 2.50



До 3.00



Без ограничения

Чтобы получить этот фрибет, пополнять счет не нужно.

Вторая часть фрибета — до 12 222 рублей. Однако, по сути, это бонус, а не фрибет — номинал фрибета полностью повторяет внесенный вами первый депозит. То есть если внесли 1000 рублей, то букмекер добавит еще столько же.

Как отыграть

Фрибет до 10 000 рублей можно поставить всей суммой разом с учетом максимального коэффициента, который был определен при регистрации.

В случае выигрыша на реальный счет будет зачислен выигрыш за вычетом самого фрибета.

Фрибет/бонус до 12 222 рублей в «Лиге Ставок» отыгрывается сложнее. Нужно сделать ставок на сумму первого пополнения с коэффициентом от 1.50 пять раз (то есть внесли 1000, значит, нужно сделать ставок на 5000; необязательно сразу). Выиграют ставки или проиграют — неважно. Как только условие будет выполнено, сумма, равная первому депозиту, упадет на реальный счет.

Оба фрибета, которые остаются после отыгрышей, можно использовать как угодно: вывести на карту или делать новые ставки уже без любых ограничений.

Итого

Фрибет, номинал которого определяется случайно, — популярный способ раздачи фрибетов у букмекерских контор в России. С одной стороны, это позволяет заявить большую сумму, с другой, получат ее далеко не все.

Вместе с тем, до внесения депозита это не так уж и важно: можно просто испытать удачу.

Вторая часть фрибета справедливо должна называться бонусом, т.к. полностью зависит от суммы первого пополнения. При этом отыгрыш x5 — реально выполним, никаких сложностей с этим нет, да и ограничивающий коэффициент — 1.50 — весьма либеральный.

Таким образом, предложение «Лиги Ставок» интересное , плюс, сразу вовлекает игрока в беттинговые механики букмекера, что позволит при незначительных вложениях просто понять, как все устроено, плюс — возможность легкого выигрыша без риска.

Важные детали

Срок акции — по 30 апреля 2024 года

Вам должно быть от 18 лет, гражданство России

Регистрироваться необходимо лично — будет верификация

При первом выводе денег необходимо внести установочный депозит в 100 рублей (требование закона)

Помните, ставки на спорт — просто развлечение. Не тратьте на них чувствительные для себя суммы, а при возникновении зависимости немедленно обратитесь к специалистам

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