Фрибет 22 222 рубля в Лиге Ставок. Как получить и вывести

Фрибет это —
— бесплатная ставка. Обычно это бонусные средства, которые букмекер дает игроку за выполнение какого-либо действия для совершения ставок. При этом от игрока не требуется или вовсе вносить свои деньги, или сильно меньшие от номинала фрибета.
22 222 рубля в «Лиге Ставок»
«Лига Ставок» предлагает фрибет только новым игрокам. Схема довольно непростая, разберем поэтапно.
По сути,
Самое главное — регистрация. В этот момент случайным образом букмекер определит номинал первого фрибета в диапазоне от 100 до 10 000 рублей.
Помимо этого, будет определен и максимальный коэффициент, на который можно фрибет потратить. Есть три варианта:
- До 2.50
- До 3.00
- Без ограничения
Чтобы получить этот фрибет, пополнять счет не нужно.
Вторая часть фрибета — до 12 222 рублей. Однако,
Как отыграть
Фрибет до 10 000 рублей можно поставить
В случае выигрыша на реальный счет будет зачислен выигрыш за вычетом самого фрибета.
Фрибет/бонус до 12 222 рублей в «Лиге Ставок» отыгрывается сложнее. Нужно сделать ставок на сумму первого пополнения с
Оба фрибета, которые остаются после отыгрышей, можно использовать как угодно: вывести на карту или делать новые ставки уже без любых ограничений.
Итого
Фрибет, номинал которого определяется случайно, — популярный способ раздачи фрибетов у букмекерских контор в России. С одной стороны, это позволяет заявить большую сумму, с другой, получат ее далеко не все.
Вместе с тем, до внесения депозита это не так уж и важно: можно просто испытать удачу.
Вторая часть фрибета справедливо должна называться бонусом, т.к. полностью зависит от суммы первого пополнения. При этом отыгрыш x5 — реально выполним, никаких сложностей с этим нет, да и ограничивающий коэффициент — 1.50 — весьма либеральный.
Таким образом,
Важные детали
- Срок акции —
по 30 апреля 2024 года
- Вам должно быть от 18 лет, гражданство России
- Регистрироваться необходимо лично — будет верификация
- При первом выводе денег необходимо внести установочный депозит в 100 рублей (требование закона)
- Помните, ставки на спорт — просто развлечение. Не тратьте на них чувствительные для себя суммы, а при возникновении зависимости немедленно обратитесь к специалистам
Обратите внимание