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    1000 рублей в БетБум: как получить бесплатную ставку

    Букмекеры BetBoom (Бинго Бум)
    Популярная букмекерская контора BetBoom запустила для новых клиентов акцию с бесплатной ставкой в 1000 рублей. Разбираем плюсы и минусы горячего предложения.

    Как получить фрибет в БетБум
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    Как получить фрибет в БетБум

    Бесплатная ставка (или фрибет) — нетипичная для БетБума акция. Долгое время контора предлагала новым игрокам только бонус, причем его отыгрыш хоть и был занятием залипательным, но довольно сложным.

    Получить бесплатную ставку 1000

    А вот с бесплатной ставкой все ровно наоборот — условия получения и отыгрыша предельно просты.

    Как получить фрибет в BetBoom

    Чтобы получить бесплатную ставку в BetBoom надо выполнить два простых шага:

    И все. Сразу после этого вы обнаружите на своем бонусном счету 1000 рублей фрибета.

    Как отыграть бесплатную ставку

    Никакого отыгрыша не требуется. Впрочем, некоторые условия использования все же есть:

    • Бесплатная ставка делается целиком
    • Коэффициент (ординара или экспресса) находится в диапазоне от 1.30 до 3.50
    • Срок жизни фрибета — 7 дней с момента получения

    Как вывести деньги

    Если ваша тысяча рублей в проигрыше — вы ничего не теряете. Просто сгорел бонусный фантик. Если ставка сыграла, то из выигранной суммы будет вычтен сам номинал бесплатной ставки.

    Получить бесплатную ставку 1000

    Пример: вы сделали ставку с коэффициентом 2.00. 2.00х1000=2000. Из этих 2000 вычитаем 1000 (фрибет). Остается 1000 рублей. Настоящих. Их можно или вывести на счет/карту, или делать новые ставки уже без каких-либо ограничений.

    Важные детали

    Обратите внимание, что:

    • При выводе средств необходимо будет пополнить счет как минимум на 100 рублей (для привязки платежного средства — на него же и будет зачислен выигрыш от фрибета)

    • Вам должно быть от 18 лет, гражданство РФ

    • Срок акции не ограничен

    • Акция доступна только новым клиентам BetBoom

    • Регистрироваться необходимо лично

    • Не забывайте, что ставки — это просто развлечение. Не тратьте на них чувствительные для себя суммы

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