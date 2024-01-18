1000 рублей в БетБум: как получить бесплатную ставку

Бесплатная ставка (или фрибет) — нетипичная для БетБума акция. Долгое время контора предлагала новым игрокам только бонус, причем его отыгрыш хоть и был занятием залипательным, но довольно сложным.
А вот с бесплатной ставкой все ровно наоборот —
Как получить фрибет в BetBoom
Чтобы получить бесплатную ставку в BetBoom надо выполнить два простых шага:
- зарегистрироваться
- пройти процедуру идентификации
И все. Сразу после этого вы обнаружите на своем бонусном счету 1000 рублей фрибета.
Как отыграть бесплатную ставку
- Бесплатная ставка делается целиком
- Коэффициент (ординара или экспресса) находится в диапазоне от 1.30 до 3.50
- Срок жизни фрибета — 7 дней с момента получения
Как вывести деньги
Если ваша тысяча рублей в проигрыше — вы ничего не теряете. Просто сгорел бонусный фантик. Если ставка сыграла, то из выигранной суммы будет вычтен сам номинал бесплатной ставки.
Пример: вы сделали ставку с коэффициентом 2.00. 2.00х1000=2000. Из этих 2000 вычитаем 1000 (фрибет). Остается
Важные детали
Обратите внимание, что:
- При выводе средств необходимо будет пополнить счет как минимум на 100 рублей (для привязки платежного средства — на него же и будет зачислен выигрыш от фрибета)
- Вам должно быть от 18 лет, гражданство РФ
- Срок акции не ограничен
- Акция доступна
только новым клиентам BetBoom
- Регистрироваться необходимо лично
- Не забывайте, что ставки — это просто развлечение. Не тратьте на них чувствительные для себя суммы
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