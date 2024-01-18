1000 рублей в БетБум: как получить бесплатную ставку

бесплатной ставкой в 1000 рублей

Популярная букмекерская конторазапустила для новых клиентов акцию с. Разбираем плюсы и минусы горячего предложения.

Бесплатная ставка (или фрибет) — нетипичная для БетБума акция. Долгое время контора предлагала новым игрокам только бонус, причем его отыгрыш хоть и был занятием залипательным, но довольно сложным.

А вот с бесплатной ставкой все ровно наоборот — условия получения и отыгрыша предельно просты .

Как получить фрибет в BetBoom

Чтобы получить бесплатную ставку в BetBoom надо выполнить два простых шага:

зарегистрироваться



пройти процедуру идентификации

И все. Сразу после этого вы обнаружите на своем бонусном счету 1000 рублей фрибета.

Как отыграть бесплатную ставку

Никакого отыгрыша не требуется . Впрочем, некоторые условия использования все же есть:

Бесплатная ставка делается целиком



Коэффициент (ординара или экспресса) находится в диапазоне от 1.30 до 3.50



до Срок жизни фрибета — 7 дней с момента получения

Как вывести деньги

Если ваша тысяча рублей в проигрыше — вы ничего не теряете. Просто сгорел бонусный фантик. Если ставка сыграла, то из выигранной суммы будет вычтен сам номинал бесплатной ставки.

Пример: вы сделали ставку с коэффициентом 2.00. 2.00х1000=2000. Из этих 2000 вычитаем 1000 (фрибет). Остается 1000 рублей . Настоящих. Их можно или вывести на счет/карту, или делать новые ставки уже без каких-либо ограничений.

Важные детали

Обратите внимание, что:

При выводе средств необходимо будет пополнить счет как минимум на 100 рублей (для привязки платежного средства — на него же и будет зачислен выигрыш от фрибета)

Вам должно быть от 18 лет, гражданство РФ

Срок акции не ограничен

Акция доступна только новым клиентам BetBoom

Регистрироваться необходимо лично

Не забывайте, что ставки — это просто развлечение. Не тратьте на них чувствительные для себя суммы

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