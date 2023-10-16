Фрибет 20 000 рублей от Винлайн — как получить и вывести

Букмекерская контораувеличила свое бонусное предложение для новых игроков. Теперь после регистрации доступна бесплатная ставка (фрибет) до. Но есть и существенные нюансы. Разберемся в плюсах и минусах новой акции.

Что такое фрибет?

Фрибет, или бесплатная ставка, — это вид бонуса, который предоставляется букмекерскими конторами своим клиентам.

Фрибет позволяет делать ставки без риска потери собственных средств: если ставка проигрывает, убыток не сказывается на реальном балансе игрока. Если же ставка выигрывает, выигрыш, за вычетом суммы фрибета, начисляется на реальный счет.

Фрибеты часто используются букмекерами как способ привлечения новых клиентов или поощрения активных игроков.

Фрибет 20 000 рублей в Винлайн

Несмотря на то, что номинал фрибета увеличен, воспользоваться им стало сложнее.

Если раньше в акции «Фрибет 10 000» размер бесплатной ставки определяло «колесо удачи» — по сути, генератор случайных чисел, то теперь размер фрибета привязан к величине первого депозита игрока.

Таким образом, фрибет можно получить только равный сумме первого пополнения счета, но не более 20 000 рублей.

Стало быть, при пополнении счета на 200 рублей и фрибет будет 200 рублей. Неплохо само по себе, без сюрпризов, но и простора для удачи не осталось

Итак, чтобы получить фрибет 20000 рублей в Винлайне, нужно :

Зарегистрироваться



Внести депозит



Сумма внесенного депозита = сумме фрибета

Фрибет начисляется на бонусный счет автоматически.

Как отыграть

Если раньше отыгрыш фрибета не требовался, то теперь необходим. Итак, вы пополнили счет на, допустим, 2000 рублей и получили фрибет такого же номинала.

Поставить сумму фрибета можно только одной ставкой целиком. В случае выигрыша нужно будет сумму фрибета проставить 3 раза с коэффициентом 1.30 .

На примере: сделали вы ставку 2000 рублей с коэффициентом 2.00. Ставка сыграла, получилось 4000 рублей. Из них вычитаются 2000 (сам фрибет). 4000-2000=2000. Теперь на эти 2000 бонусных рублей нужно сделать еще 3 ставки с коэффициентом от 1.30.

1.30 — довольно проходной кэф, но те не менее, риск, что на одном их трех этапов ставка проиграет — не нулевая.

Выводы: за и против

С одной стороны, номинал фрибета в Винлайн увеличился. С другой, появился отыгрыш — 3 ставки от 1.30. Условия простые, выполнимые, прозрачные, но получение (а точнее отыгрыш) фрибета стало сложнее .

Важные детали

Акция доступна только новым игрокам БК Винлайн

Регистрироваться нужно только самостоятельно — перед выводом средств будет обязательная идентификация клиента. В случае регистрации на другое лицо (в т.ч. близкого родственника) аккаунт будет заблокирован

Вам должно быть от 18 лет, паспорт РФ

Минимальная сумма вывода на кошелек ЦУПИС — 500 рублей, на карты — 1000 рублей

Юридические детали акции — на сайте Винлайна

Не забывайте, что ставки — это развлечение и способ получения адреналина, но никак не источник заработка. В случае подозрения на возникновение игровой зависимости обратитесь к специалистам

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