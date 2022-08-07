Роналду, Кейн и другие самые некрасивые трансферные саги АПЛ

Португалец пережил бурное лето. Он не участвовал в предсезонном турепо «семейным причинам», но уже дал понять своим работодателям, что хочет покинуть «Олд Траффорд» до закрытия трансферного окна.

Разочарованный полным отсутствием интереса к его услугам среди европейских грандов, он с опозданием вернулся к тренировкам, но не раньше напряженной встречи с членами руководства манкунианцев, где обсуждалось его будущее.

Позиция Роналду не изменилась: он хочет уйти. Тем не менее, он впервые появился на предсезонке в товарищеском матче с «Райо Вальекано» на прошлых выходных.

Однако все прошло не так хорошо, поскольку португалец, которого заменили в перерыве, и несколько других игроков покинули стадион еще до того, как матч закончился. Наставник Эрик тен Хаг назвал такое поведение «неприемлемым».

Конечно, в поведении Роналду нет ничего нового. На протяжении многих лет мы видели, как несколько футболистов английской Премьер-лиги использовали сомнительную тактику, чтобы добиться трансфера.

Пьер ван Хойдонк

Пьер ван Хойдонк помог «Ноттингем Форест» выйти в АПЛ, проведя потрясающий сезон 1997/98, в котором забил 34 гола. Тем не менее, он часто конфликтовал с менеджером Дэйвом Бассетом из-за более подходящего состава команды и в конце концов попытался организовать возвращение в родные Нидерланды в ПСВ.

Тренер отказался отпустить его, несмотря на то, что «Ньюкасл», как сообщалось, предложил 7 млн фунтов (8,5 млн долларов).

Когда ван Хойдонк вернулся с ЧМ-1998, он считал, что у клуба нет хороших перспектив для начала нового сезона.

Нападающий попросил о трансфере и сослался на соглашение, которое позволяло ему уйти по завершении сезона, если он того пожелает. Владельцы отказались, поэтому форвард объявил забастовку.

Протест длился до ноября, когда он неохотно согласился вернуться к тренировкам. В том сезоне он забил всего шесть голов, и «Лесники» вылетели в низшую лигу. В конце концов игрок перебрался в Нидерланды, присоединившись к «Витессу» за 3,5 млн фунтов (4,2 млн долларов).

Вильям Галлас

Это, пожалуй, самая безумная история в нашем списке. Вильям Галлас покинул «Челси», чтобы присоединиться к «Арсеналу» в 2006 году, но это не было дружеским расставанием.

После того, как сделка была завершена, наставник «Синих» Жозе Моуринью поддержал публикацию заявления клуба, в котором утверждалось, что француз угрожал забить автогол и получить удаление, если его снова заставят играть за команду. Также предполагалось, что он отказался играть в полуфинале Кубка Англии против «Ливерпуля» в предыдущем сезоне.

«Челси» также заявил, что, несмотря на нежелание отпускать защитника, он неохотно на это согласился, чтобы подписать левого защитника «Арсенала» Эшли Коула.

Галлас был разгневан утверждениями «Челси» и опубликовал собственное заявление, в котором отметил: «Я, конечно, никогда не говорил, что попытаюсь забить гол в свои ворота, если когда-нибудь снова буду играть за "Челси"".

Независимо от того, были ли верны самые изобличающие обвинения, француз пропустил предсезонный тур, предшествовавший его отъезду со 'Стэмфорд Бридж'.

Димитар Бербатов

Умышленно ли сэр Алекс Фергюсон заставил Димитара Бербатова добиваться трансфера летом 2008 года? Или цитаты, приписываемые шотландцу, были просто делом рук зловредных СМИ? Как бы то ни было, нападающий 'Тоттенхэма' был явно вскружен, узнав, что 'Манчестер Юнайтед' хочет его подписать.

'Шпоры' подали жалобу в Премьер-лигу, которую Фергюсон назвал 'оскорбительной', настаивая на том, что он не сообщил ни одной газете о том, что он ожидает, что болгарин будет в команде перед кампанией 2008/09.

Однако к тому моменту Бербатов отчаянно пытался перебраться на 'Олд Траффорд' и не участвовал в поединках 'Тоттенхэма' в начале сезона против 'Сандерленда' и 'Челси'.

Болгарину в конечном итоге разрешил уйти эксцентричный президент 'Тоттенхэма' Даниэль Леви, но даже Фергюсон был эмоционально напуган всем этим печальным эпизодом, позже написав, что сага о трансфере была 'более болезненной, чем моя операция на бедре'.

Хавьер Маскерано

Хавьер Маскерано был очень популярным игроком в 'Ливерпуле', его обожали за агрессию и самоотверженность, которые он проявлял каждый раз, когда ступал на поле. Болельщики были горько разочарованы, когда 23 августа 2010 года он отказался играть против 'Манчестер Сити'.

Проблема заключалась в том, что 'Барселона' сделала по нему предложение, и он отчаянно хотел уйти. Аргентинец объявил о своих намерениях сразу после возвращения в Мерсисайд после чемпионата мира, и у него сложилось впечатление, что клуб позволит ему уйти, если получит приемлемое предложение.

'Ливерпуль', однако, не хотел расставаться с одним из лучших полузащитников мира того времени, поэтому Маскерано отправился в 'самоволку' перед поездкой в Манчестер.

После он извинился перед фанатами за свои действия, но по-прежнему утверждает, что у него не было другого выбора.

'Я был очень зол, что они не сдержали своего слова', — сказал он позже изданию FourFourTwo. Отказ играть против 'Манчестер Сити' был способом показать свое раздражение.

Карлос Тевес

Несмотря на знаменитый теплый прием, Карлос Тевес так и не обосновался полностью в голубой половине Манчестера после перехода из 'Юнайтед' в 'Сити' в 2009 году.

Первая проблема возникла в декабре 2010 года, когда, не сумев добиться улучшенного контракта, он подал письменный запрос на трансфер. Тот был отозван к концу месяца, но это не означало конца его проблем на 'Этихад'.

Карлос Тевес и Роберто Манчини сильно поссорились во время матча Лиги чемпионов 'Манчестер Сити' с 'Баварией' на 'Альянц Арене' в сентябре 2011 года. Когда гости проигрывали 0:2, Тевес якобы отказался выйти на замену. Манчини был в ярости, и впоследствии клуб отстранил аргентинца от футбола на две недели.

Затем он объявил забастовку до февраля следующего года. 'Горожане' пытались продать его в январское трансферное окно, но безрезультатно. Во время этого тупика Тевеса даже сфотографировали играющим в гольф.

Форвард с опозданием извинился за свои действия, и Манчини приветствовал его обратно в основной состав, стремясь перевернуть эту страницу. Нападающий ответил на вопросы экспертов, ставящих под сомнение его лояльность, отмечая ударом в гольф хет-трик в ворота 'Норвича' 14 апреля 2012 года.

Лука Модрич

Лука Модрич быстро организовал две взрывоопасные саги, пытаясь заставить 'Тоттенхэм' его отпустить.

В 2011 году 'Шпоры' отклонили два предложения 'Челси', к большому разочарованию хорвата. Он утверждал, что у него было 'джентльменское соглашение' с президентом Дэниелом Леви о продаже его в 'более крупный клуб'.

Затем полузащитник фактически объявил забастовку и, таким образом, пропустил первый матч команды в АПЛ, проиграв 'Манчестер Юнайтед' со счетом 0:3. В конце концов он остался, но ненадолго. Следующим летом 'Реал' сделал предложение по Модричу. Хавбек отказался явиться на тренировку, а затем не поехал с командой в предсезонный тур по США.

В итоге его оштрафовали на двухнедельную зарплату, поскольку продолжал настаивать на трансфере. В конце концов, сумма компенсации была согласована, и Модрич уехал на 'Сантьяго Бернабеу', где ему предстояло стать обладателем 'Золотого мяча'.

Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг выглядел готовым стать легендой 'Ливерпуля'. Вместо этого он стал мишенью для недовольного гула трибун 'Энфилда' после того, как покинул клуб при неприятных обстоятельствах.

Пробившись в первую команду под руководством Брендана Роджерса и быстро став постоянным игроком основы, таланту предложили новый контракт в 2015 году. Однако затем вингер дал несанкционированное интервью BBC, в котором сообщил, что не собирается продлевать соглашение, до конца которого оставалось еще два года.

Роджерс пришел в ярость, обвинив агента Стерлинга Эйди Уорда в том, что он сбила своего клиента с пути. Тот ответил в интервью London Evening Standard, сказав: 'Меня не волнует пиар клуба и ситуация в нем... Рахим определенно не продлевает контракт. Он не подписывает контракт за 700 тыс. фунтов, 800 тыс. фунтов или 900 тыс. фунтов в неделю'.

Тем летом предложение по нему сделал 'Манчестер Сити', но 'Ливерпуль' отклонил их первые пару предложений. В конце концов, мерсисайдцы согласились на сделку в 50 млн фунтов (60 млн долларов), но только после того, как Стерлинг отказался поехать в предсезонный тур клуба, а затем пропустил два дня тренировок из-за 'болезни', что вызвало большую критику со стороны множества легенд Ливерпуля, в том числе экс-капитана Стивена Джеррарда.

'Я не доволен всем этим, — сказал полузащитник. Вы не должны заболевать или отказываться от поездки в тур. Мне очень трудно сидеть здесь и поддерживать его.

Филиппе Коутиньо

Филиппе Коутиньо в конце концов перебрался в Барселону, но в процессе превратил жизнь Ливерпуля в настоящий кошмар.

Летом 2017 года сообщалось, что Барселона сделала три предложения по бразильцу, но все они были отклонены Красными.

Потому Коутиньо, по данным медиа, подал запрос на трансфер до того, как получил травму спины, которая, по словам врача сборной Бразилии, была вызвана стрессом, в результате чего атакующий полузащитник пропустил начало сезона.

В конце концов атакующий хавбек вернулся в строй, но когда наступил январь, менеджер мерсисайдцев Юрген Клопп фактически признал, что бывший игрок Интера больше не хочет играть за клуб.

В итоге, тот перебрался на Камп Ноу примерно за 140 млн фунтов (170 млн долларов) — колоссальная сумма денег, которая фактически профинансировала новую эру успеха Ливерпуля, заплатив за Алиссона и Вирджила ван Дейка.

Гарри Кейн

Прошлым летом Гарри Кейн совершил крайне неудачную попытку перейти из Тоттенхэма в Манчестер Сити.

Сага началась, когда форвард поговорил с Гари Невиллом в его шоу The Overlap и рассказал, что отчаянно хочет выигрывать трофеи.

Затем, уехав в отпуск в США после Евро-2020, нападающий не успел вернуться к предсезонной подготовке. Капитана обвинили в фактической забастовке и поставили под сомнение его профессионализм.

Кейн ответил постом в Instagram 6 августа, защищая свою неявку, но все же пропустил первых два матча сезона, первый из которых была победным в поединке против Манчестер Сити со счетом 1:0, которую фанаты Шпор бурно отмечали.

Затем нападающий опубликовал второе заявление в соцсетях, примерно через 20 дней после первого, в котором подтвердил свою лояльность Тоттенхэму после того, как вернулся в игру после победы над Вулверхэмптоном в конце августа.