Неясно, останется ли Джанни Инфантино на посту президента ФИФА или его сместят в результате вотума недоверия в ближайшие месяцы, или он проиграет выборы в марте следующего года, или снимет свою кандидатуру, пишет автор ESPN Габриэль Маркотти.

Еще неделю назад можно было бы предположить, что он останется, потому что он понимает простую политическую формулу лучше, чем большинство. Он подотчетен 211 ассоциациям-членам ФИФА; многие из которых не существовали бы — или существовали бы лишь в минимальном виде — без денег ФИФА. И за 10 лет пребывания Инфантино на посту президента ему удалось более чем в четыре раза увеличить финансирование каждой страны-члена, а также зафиксировать семикратное увеличение общих инвестиций в футбольные проекты по всему миру.

Многие из его избирателей — те, кто управляет футбольными ассоциациями по всему миру — больше заботятся о потоке денег ФИФА в свои регионы, чем о вопросах управления, авторитарных решений, заискивании перед сомнительными мировыми лидерами, приостановлении дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна за удаление в середине чемпионата мира 2026 года, создании на пустом месте премии мира ФИФА, присуждении права проведения чемпионата мира 2034 года Саудовской Аравии без надлежащего тендера или о многих других претензиях, которые ему приписывают его критики (в основном в западных СМИ).

Инфантино обеспечивает работу ФИФА, выделяет им больше денег каждые четыре года и только что провел самое прибыльное спортивное событие в истории… так зачем же что-то менять?

Но это было до того, как просочилась информация о планах Инфантино выделить коммерческое подразделение ФИФА и продать 20% акций частным инвесторам. Это вызвало резкую негативную реакцию со стороны Азии, КОНКАКАФ и УЕФА, а также отставки внутри ФИФА, например, главного операционного директора Кевина Ламура и старшего советника Карлоса Кордейро. (Оба, вероятно, и так собирались уйти, но воспользовались возможностью выплеснуть свой гнев, прежде чем хлопнуть дверью).

Джанни Инфантино globallookpress.com

УЕФА даже зашел так далеко, что пригрозила вывести 55 стран-членов из соревнований ФИФА (сделав их практически экономически бесполезными), и Инфантино не оставалось ничего другого, как отложить проект в пятницу вечером.

В заявлении УЕФА четко суммировалось, почему предложение Инфантино было этически абсурдным и неуместным для руководящего органа: «В тот момент, когда внешние инвесторы приобретают доли собственности в соревнованиях ФИФА, футбол меняется навсегда. Коммерческая выгода становится постоянным обязательством. Ожидания инвесторов становятся ежедневным давлением».

Вот почему мы не продаем доли в капитале, скажем, у военных. Инвесторы справедливо стремятся к прибыли, правительства справедливо служат своим гражданам. Иногда эти стимулы не совпадают, поэтому некоторые вещи должны регулироваться не прибылью, а выборными должностными лицами.

Но даже если вас это не волнует — и я понимаю, почему, если вы крошечная федерация из бедной страны, полностью зависящая от ФИФА в плане формирования национальной сборной, — или даже если вы просто хотите, чтобы ФИФА монетизировалась по максимуму, есть еще одна причина, по которой предложение Инфантино должно было быть отклонено.

Это просто не имело смысла.

Вам не нужна степень Уортонской школы бизнеса (или даже поверхностное знакомство с «Shark Tank»), чтобы знать, что есть две причины, по которым компания может захотеть продать долю в своем бизнесе.

Первая — это необходимость в наличных деньгах и доступе к капиталу для роста и масштабирования бизнеса. В случае с ФИФА это не так: до триумфального проведения чемпионата мира 2026 года у компании было около 2,7 миллиарда долларов наличных резервов. И даже не прибегая к резервам, имея более-менее приличный бизнес-план и безупречный кредитный рейтинг, они могли бы профинансировать все необходимое для масштабирования и роста своего бизнеса, не передавая долю в нем.

Другая причина, по которой вы можете отказаться от части своего бизнеса, — это привлечение стратегических инвесторов, партнеров с опытом, которые являются экспертами в развитии и масштабировании бизнеса. Если оставить в стороне очевидный момент — что со всеми этими деньгами они могли бы просто нанять любых нужных им специалистов — ФИФА только что провела самый финансово успешный чемпионат мира в истории. Действительно ли ей нужны Джош Кушнер и Thrive Capital для поиска других стратегических партнеров? Она не может сделать это сама?

Джанни Инфантино globallookpress.com

Есть еще два крайне проблематичных аспекта. Первый — это крайний срок 19 сентября, к которому члены ФИФА должны были одобрить сделку. Зачем такая спешка? Не подумают ли инвесторы вдруг, что это плохая сделка, 20 сентября? Если это деловая сделка, она выгодна обеим сторонам. Если ваши инвесторы заинтересованы только в том случае, если сделка будет заключена к определенной дате, возможно, они не так заинтересованы, как вы думаете, или, может быть, это не такая уж выгодная сделка?

Другой вариант: если уж вы собираетесь это делать, почему бы не провести полноценный тендер? По сообщениям, сделка с Thrive Capital оценила ФИФА в 20 миллиардов долларов (забавно, как всегда приятны круглые цифры). Хорошо, может быть, другие инвесторы заинтересуются. Если копнуть глубже, то, возможно, если бы вы позволили инвесторам представить ФИФА свой план и сделать предложения, вы бы смогли заключить более выгодную сделку? Недаром контракты без проведения тендера почти всегда являются глупой идеей.

Даже самые эгоистичные, жадные до денег (или отчаянно нуждающиеся в деньгах) ассоциации-члены должны это понимать. Даже тот, кто настолько глуп, что считает, что лучше иметь 20 миллионов долларов сейчас и делиться будущими доходами с инвесторами Кушнера, чем органически развивать ФИФА, должен понимать, что если вы собираетесь продаться, то делаете это тому, кто предложит самую высокую цену, а не тому, кто вел переговоры за закрытыми дверями.

Вот что непонятно в действиях Инфантино. Даже если бы это была, в каком-то смысле, желанная идея, даже если бы единственной целью ФИФА было просто максимизировать прибыль, это была бы глупая сделка.

Но на этом всё не заканчивается. Если вы собираетесь ввести предложение, которое, как вы знаете, вызовет негативную реакцию и потребует всей вашей политической смекалки и наглости, чтобы протолкнуть его, почему вы делаете это сейчас, всего за несколько месяцев до следующих выборов, когда ещё открыт приём заявок? Почему бы не подождать, насладиться славой всех денег, которые вы заработали для ФИФА в 2026 году, переизбраться с огромным перевесом, а затем протолкнуть это, когда вы сможете заявить о мандате от избирателей?

Инфантино и раньше безуспешно рисковал с сомнительными идеями (от сделки с SoftBank до проводимого раз в два года чемпионата мира), смирялся с поражениями и двигался дальше. Разница в том, что это были потенциально трансформационные изменения, которые стоили того, чтобы рискнуть, даже если его попытки провалились.

Это же — нет. Это было неуклюже и самонадеянно как с деловой, так и с политической точки зрения. Два десятилетия наблюдений за Инфантино — от его работы главой юридического отдела УЕФА до нынешнего положения на посту — заставляли верить, что он умный и проницательный человек.

Но теперь это не так.