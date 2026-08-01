ЦСКА снова провёл неровный матч. Сначала долго раскачивался, потом придавил соперника и забил, но не сделал этого — и растерял преимущество во втором тайме. «Крылья Советов» после 0:0 с «Динамо» снова отобрали очки у фаворита в Москве, окончательно поставив крест на своей неудачной выездной серии. А в концовке самарцы вообще могли украсть победу, если бы не персональные ошибки.

После первого тура обе команды не стали трогать составы. ЦСКА начал сезон с волевой победы над «Балтикой», хотя тогда пропустил уже на 35-й секунде и спасался всю игру. У «Крыльев» тоже был хороший старт — нулевая ничья с «Динамо» в Москве, где самарцы после перерыва выглядели даже интереснее хозяев. У армейцев в заявку вернулся Баринов, но начал на скамейке, а Игдисамов оставил на поле всё то, что в первом туре работало.

«Крылья» смелее начали игру

Самарцы явно помнили, как «Балтика» наказала ЦСКА быстрым голом неделю назад, и сами попробовали надавить с первых минут. Конечно, не так убийственно, но достаточно нагло. «Крылья» не боялись держать мяч возле армейской штрафной, коротко разыгрывали, искали свободные зоны и вынуждали хозяев много работать без мяча.

Данил Круговой https://t.me/pfccskamoscow

ЦСКА на стартовом отрезке был тяжеловатым. Ошибался в простых передачах, не мог быстро доводить атаки до удара и выглядел командой, которая вроде бы хочет контролировать матч, но пока не осознаёт себя фаворитом. У гостей были стандарты и неплохой удар Баньяца со штрафного, плюс живые подходы через фланги. До настоящего пожара у ворот Торопа не доходило, но общее ощущение было неприятным для армейцев, а «Крылья» на «ВЭБ Арене» чувствовали себя вполне спокойно.

Потом ЦСКА наконец-то адаптировался к московской жаре, и почти сразу температура выросла у ворот Песьякова. На 20-й минуте Мойзес прострелил с фланга, Костанца срезал мяч в свою штангу, а через несколько секунд сам Мойзес пробил и Песьяков вытащил сложный удар. Между этими эпизодами Попович тоже заставил оборону гостей срочно тушить пожар в быстром прорыве по флангу. За пару минут ЦСКА словно вспомнил, что играет дома и должен не ждать, а давить.

ЦСКА – «Крылья Советов» https://t.me/fckssamara_official

Попович открыл счёт, а ЦСКА не дожал

Гол пришёл на 32-й минуте, когда Глебов и Гонду разогнали атаку, Круговой своим движением увёл внимание Печенина, а Попович получил мяч у штрафной. Самарцы дали вингеру ЦСКА принять, поднять голову, переложить под левую и выбрать угол. Серб не простил — удар получился почти идеальным, Песьяков не дотянулся.

Игроки ЦСКА празднуют гол https://t.me/pfccskamoscow

После гола армейцы могли и должны были добивать соперника. Самый сочный момент был у Гонду: Попович подал, Козлов головой скинул, Лусиано принял на грудь и с лёта зарядил в сторону девятки, но мяч вонзился в крестовину. Всё было разыграно идеально до последнего касания, а Гонду вообще оказался в центре странного невезения. Он был полезен, участвовал в голевой атаке, цеплялся, открывался, но каждый раз, когда дело доходило до того, чтобы забить самому, что-то шло не так.

В начале второго тайма у армейцев был ещё один момент, после которого счёт 2:0 выглядел бы логичным. Гонду убежал в атаку один против двоих, убрал соперника, мог бить сам, но покатил налево Козлову. Данила вместо удара решил сделать ещё красивее и прострелил на Поповича к пустым воротам, а Бабкин уже прочитал эпизод и в подкате спас «Крылья».

ЦСКА – «Крылья Советов» https://t.me/fckssamara_official

Казалось, что сюжетно матч обязан был заканчиваться в районе часа игрового времени. Второй гол ЦСКА был близок и почти наверняка убил бы интригу, но армейцам критически не хватало уверенности в финальной трети, а «Крылья» получили шанс остаться в игре. В последние полчаса сказалась и недавняя предсезонка, и жаркая погода — начался обмен ударами в стиле любительского бокса. Бабкин бил рядом со штангой, потом убрал Данилова, но пробил слишком слабо. Гонду снова не переиграл Песьякова, а позже с перебинтованной рукой едва не дотянулся до опасного заброса Мойзеса. Поле растянулось, команды перестали играть осторожно, и гол мог случиться в каждой следующей атаке.

Витюгов положил шедевр

Прямо перед паузой на водопой «Крылья» нашли свой момент. Рассказов зацепился за мяч на чужой половине, продвинул атаку, Баньяц перевёл дальше, и Витюгов получил мяч у левого угла штрафной. ЦСКА позволил ему почти то же самое, что самарцы раньше позволили Поповичу — принять, оценить и подготовить удар. Витюгов, как и серб, не подвёл и закрутил мяч в дальнюю девятку по идеальной дуге. К Торопу вопросов нет, но на табло 1:1.

Максим Витюгов https://t.me/fckssamara_official

Это был первый гол «Крыльев» в новом чемпионате — и сразу в хайлайты тура. Самарцы снова прибавили после перерыва, как уже было с «Динамо». Команда Булатова, да, грамотно дождалась ошибки ЦСКА, но и сама стала смелее и разнообразнее. А после гола гости вообще не выглядели довольными ничьей. Моменты были у Печенина, Бабкина и Галдамеса, а «Крылья» с каждой новой атакой всё активнее играли вперёд.

Игдисамов пытался вернуть контроль над матчем заменами. На поле появились Баринов, Кармо, Алвес, Фиров и Мусаев. ЦСКА пошёл за победой, но чем активнее армейцы раскрывались, тем легче становилось самарцам убегать, а последние минуты игра окончательно превратилась в качели. Мусаев получил мяч близко к воротам, пробил, но Песьяков спас. ЦСКА давил и цеплялся за подборы, а ясности в финальном действии всё равно не хватало.

А уже в добавленное время «Крылья» могли устроить главную сенсацию тура. Самарцы убежали в контратаку, вдумайтесь, пять в два! Это буквально тренировочное упражнение, которым команды отрабатывают реализацию, но Шитов отдал слишком сильную передачу, атака потеряла темп и развалилась на дриблинге Макарова в штрафной. Такие шансы в гостях у ЦСКА бывают нечасто, но на поражение армейцы всё-таки не наиграли, поэтому результат более-менее честный.

Михайло Баньяц https://t.me/fckssamara_official

Разные итоги первых недель

Команда Игдисамова пока что очень интересная, но настолько же неровная. С «Балтикой» перевернула матч, с «Крыльями» мощно включилась и забила, но снова просела. Хорошие отрезки у ЦСКА есть, главная проблема в том, что они не собираются в цельный матч. В случае топ-клуба грань, конечно, очень тонкая и опасная. Ярких отрезков, как ни крути, недостаточно для борьбы за тройку или Кубок.

Календарь и таблица РПЛ

Ну а Самара вторую неделю подряд увозит очки из Москвы, и снова это не назвать случайностью. Что с «Динамо», что с ЦСКА, команда Булатова прибавляла после перерыва и не выглядела младшим по статусу соперником. Единственное, что будет мучить самарцев, — та самая убийственная контратака на последних минутах. Возможно, именно она и будет признаком того, что «Крыльям» будет хотеться большего в следующих играх.