2 августа в 4-м туре первенства России по футболу сыграют «Нижний Новгород» и «Шинник». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.
«Нижний Новгород»
Турнирное положение: Нижегородцы намерены сходу вернуться в элиту. Вот и старт в лучшей лиге мира они выдали шикарный.
При этом «Нижний Новгород» на данный момент пребывает на первом месте. Команда в трех стартовых турах первенства набрала 9 очков.
Последние матчи: минувший тур команда провела продуктивно, переиграв ершистый «Челябинск» (2:1).
До того команда поочередно расправилась с «Ротором» (4:2) и КАМАЗом (2:1). Ну и конечно же стоит отметить прекрасный подбор игроков под руководством Вадима Гаранина.
При этом «Нижний Новгород» несколько укрепился в межсезонье. Да и опытный Вячеслав Грулев забивает в каждом туре.
Состояние команды: Нижегородцы имеют сильнейшую атаку в лиге. Команда в трех турах настреляла 8 мячей.
При этом «Нижний Новгород» традиционно удачно противостоит «Шиннику». В трех последних очных поединках команда обыгрывала ярославцев. Впору сделать это в четвертый раз кряду?!
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы выдали вполне продуктивный старт. «Шинник» находится на 8-м месте турнирной таблицы первенства.
При этом «Шинник» набрал 5 зачетных баллов. Ярославцы забили 5 мячей, пропустив в свои ворота на два гола меньше.
Последние матчи: в минувшем туре команда не дала себя в обиду в матче с сильным «Торпедо» (1:1).
До того команда по всем статьям переиграла «Ленинградец» (2:0). А вот чуть ранее она упустила победу над «Сочи» (2:2).
Нет сомнений, что «Шинник» постарается побороться за стыки. Ярославцы сильны на стандартах, неуступчивы, к тому же не раз доказывали свое умение портить нервы фаворитам.
Состояние команды: в кадровом плане ярославцы выглядят скромно. Тем не менее, команда клюёт очки по зернышку.
Прогрессирует быстрыми темпами форвард Денис Миронов. На его счету забитый мяч в ворота торпедовцев в предыдущем туре.
Ярославцы явно максимально настроятся на битву с лидером. Вот только придется изрядно попотеть дабы сдержать атакующий ударный кулак нижегородцев...
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нижний Новгород» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.88, а победа «Шинника» — в 5.15.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.21, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.68.
Прогноз: Нижегородцы прекрасно выглядят в атаке и явно начнут встречу с места в карьер.
Ставка: Победа «Нижнего Новгорода» в 1-м тайме за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.21.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Нижегородцы забили 8 мячей в трех первых турах первенства
- «Шинник» уступил нижегородцам в 3 последних очных поединках
- Обе команды в среднем пропускают один мяч за матч
- Форвард «Нижнего Новгорода» Вячеслав Грулев отличился уже 3 забитыми мячами
- Нижегородцы в кадровом плане выглядят предпочтительнее соперника