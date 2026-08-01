прогноз на центральный матч 4-го тура Первой лиги, ставка за 2.17

2 августа в 4-м туре первенства России по футболу сыграют «Нижний Новгород» и «Шинник». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Нижний Новгород»

Турнирное положение: Нижегородцы намерены сходу вернуться в элиту. Вот и старт в лучшей лиге мира они выдали шикарный.

При этом «Нижний Новгород» на данный момент пребывает на первом месте. Команда в трех стартовых турах первенства набрала 9 очков.

Последние матчи: минувший тур команда провела продуктивно, переиграв ершистый «Челябинск» (2:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда поочередно расправилась с «Ротором» (4:2) и КАМАЗом (2:1). Ну и конечно же стоит отметить прекрасный подбор игроков под руководством Вадима Гаранина.

При этом «Нижний Новгород» несколько укрепился в межсезонье. Да и опытный Вячеслав Грулев забивает в каждом туре.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: Нижегородцы имеют сильнейшую атаку в лиге. Команда в трех турах настреляла 8 мячей.

При этом «Нижний Новгород» традиционно удачно противостоит «Шиннику». В трех последних очных поединках команда обыгрывала ярославцев. Впору сделать это в четвертый раз кряду?!

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы выдали вполне продуктивный старт. «Шинник» находится на 8-м месте турнирной таблицы первенства.

При этом «Шинник» набрал 5 зачетных баллов. Ярославцы забили 5 мячей, пропустив в свои ворота на два гола меньше.

Последние матчи: в минувшем туре команда не дала себя в обиду в матче с сильным «Торпедо» (1:1).

До того команда по всем статьям переиграла «Ленинградец» (2:0). А вот чуть ранее она упустила победу над «Сочи» (2:2).

Нет сомнений, что «Шинник» постарается побороться за стыки. Ярославцы сильны на стандартах, неуступчивы, к тому же не раз доказывали свое умение портить нервы фаворитам.

Состояние команды: в кадровом плане ярославцы выглядят скромно. Тем не менее, команда клюёт очки по зернышку.

Прогрессирует быстрыми темпами форвард Денис Миронов. На его счету забитый мяч в ворота торпедовцев в предыдущем туре.

Ярославцы явно максимально настроятся на битву с лидером. Вот только придется изрядно попотеть дабы сдержать атакующий ударный кулак нижегородцев...

На что ставят в матче Нижний Новгород — Шинник Букмекерские коэффициенты на матч Нижний Новгород — Шинник: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нижний Новгород» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.88, а победа «Шинника» — в 5.15.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.21, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.68.

Прогноз: Нижегородцы прекрасно выглядят в атаке и явно начнут встречу с места в карьер.

2.17 Победа «Нижнего Новгорода» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Нижний Новгород» — «Шинник» принесёт чистый выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Победа «Нижнего Новгорода» в 1-м тайме за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.21 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч «Нижний Новгород» — «Шинник» принесёт чистый выигрыш 1210₽, общая выплата — 2210₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.21.

Пять причин, почему ставка зайдет