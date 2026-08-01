В субботу, 1 августа, «Манчестер Сити» и «Интер» проведут товарищеский матч в Гонконге. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

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84' «Манчестер Сити» в очередной атаке. Макайду пробил в дальний угол с правого острого угла, мяч разминулся со штангой.

82' ОПАСНО! Макайду вошел в штрафную площадь «Интера», пробил в дальний угол и попал в левую штангу.

80' В составе «Интера» замена. Вместо Биссека игру продолжит Майе.

79' Замена у МС: Макайду сыграет вместо Рейса

78' ОПАСНО. Савио на дриблинге ушел от опеки, пробил с острого левого угла, но мяч прилетел прямо в руки вратарю.

76' Аит-Нури подает с левого углового, Нико пробил головой, но мяч пролетел над перекладиной.

74' Англичане в атаке. После розыгрыша правого углового Рейс пробил головой, мяч пролетел мимо правой штанги.

72' Замены в составе МС: Эчеверри и Сангаре вышли на поле вместо Фодена и Семеньо.

70' Момент у ворот «Интера». Льюис пробил с носка в ближний угол, кипер миланского клуба намертво забрал мяч.

68' Замены в составе «Интера»: поле покидают Эспозито, Павар. В игру вступают Лавелли, Бовио.

67' МОМЕНТИЩЕ! После розыгрыша углового, Аит-Нури пробил с линии вратарской и попал в перекладину.

65' Англичане заработали угловой, близки игроки Манчестера, чтобы забить второй мяч.

63' Горожане ищут ключи к воротам соперника, «Интер» закрылся в обороне, а МС владеет мячом на подступах штрафнойй соперника.

61' Итальянцы меняют и вратарскую линию. Мартинес покидает поле, в игру вступает приобретённый Проведель.

60' Замена у «Интера». Станкович покидает поле, в игру вступает Топалович.

58' «Манчестер Сити» сейчас атакует правым краем. Фоден подал в штрафную, но итальянцы умело отбились.

56' Первая жёлтая карточка в матче. Её получает Станкович за фол против Савиньо в центре поля. Станкович прихватывал соперника за футболку.

55' Моментище! Хусанов тут же пробил пробил в створ, но с линии ворот мяч головой вынес Эспозито.

54' Опасно! Фоден подал с левого углового, Люьис сыграл на подборе и с 13-ти метров пробил по воротам. Защитник заблокировал удар.

52' «Сити» заработал угловой, подавать будет Фоден.

50' Фоден сделал передачу с правого фланга, Льюис находился в центре штрафной и пробил выше ворот.

48' «Интер» начинает встречу с опасной атаки. Фраттези подал с правого фланга, Москони с линии штрафной пробил над перекладиной.

46' В составе «Ман Сити» и «Интера» есть замены. Обе команды сделали выпустили на поле по пять свежих игроков.

46' Начался второй тайм.

45+1' Звучит свисток на перерыв. Счет в матче «Манчестер Сити» — «Интер» — 1:1. Отдыхаем.

45' К основному времени первого тайма добавлена 1 минута.

44' Димарко получает мяч на левом фланге атаки, простреливает в штрафную площадь, но защитники «Сити» перехватили сферу.

42' Семеньо простреливал с левого края, но никто из одноклубников не смог замкнуть передачу.

40' Фоден подал с правого углового на дальнюю штангу, но защитники «Интера» снова выбили мяч подальше от своих ворот.

38' Фол в центре поля. Аугусто нарушил правила против Фодена.

Федерико Димарко globallookpress.com

36' «Интер» в атаке. Димарко простреливал с левого фланга, защитники горожан отразили угрозу.

34' Пошли офсайды у нас. Линии обороны «Сити» и «Интера» играют на высоте. Нападающие английского клуба попали вне игры один раз, а итальянского — трижды.

32' Удар! Димарко пробил с правого острого угла, Доннарумма намертво забрал мяч.

30' Рейндерс предпринял попытку пробить по воротам из-за пределов штрафной, но его удар заблокировали защитники «Интера».

28' Темп игры немного снизился, горожане сейчас играют на своей половине больше в пас, миланцы встречают соперника лишь в центре поля.

26' Диуф ворвался в штрафную справа, прострелил во вратарскую, защитники МС отбились.

24' Димарко подал с правого углового в штрафную, в этот раз защитники Сити сыграли на высоте и отвели угрозу.

22' «Интер» перехватил инициативу, Станкович ворвался в штрафную соперника справа, пробил в ближний угол. Доннарумма отбил на угловой.

20' ГОООООООООООЛ. 1:1! Павар! Димарко получил мяч на левом крае штрафной площади, пробил в дальний угол. Доннарумма в падении парировал удар, Димарко со второй попытки отдал пас в район 11-метровой отметки, откуда Павар в касание отправил мяч прямо в центр ворот.

18' Вот это да! Англичане буквально разрывают оборону миланцев. Семеньо на скорости влетал в штрафную площадь соперника через левый фланг и с угла вратарской пробил в ближний угол. Мартинес успел вовремя сложиться и отразил удар.

16' Опасно! Мартинес вышел далеко из своих ворот, Семеньо это увидел и с центра поля попытался закинуть мяч парашютом за шиворот киперу «Интера», но не хватило точности.

Мубама globallookpress.com

14' ГООООЛ! 1:0! Мубама. «Манчестер Сити» открывает счет в матче. Семеньо убежал от опеки по левому флангу, ворвался в штрафную площадь у лицевой линии, прострелил во вратарскую, Мубама в касание переправил мяч в сетку.

12' Успокоилась немного игра, англичане катают мяч в центре поля.

10' Ответ от «Ман. Сити», Семеньо вошёл в штрафную с левого полуфланга, пробил низом в ближнюю штангу, мяч накрыл Мартинес.

08' Снова «Интер» атакует правым флангом, Димарко получил пас из глубины поля и в касание пробил с острого левого угла, мяч пролетел мимо ворот.

06' Снова жарко у ворот англичан, Димарко подал с правого углового во вратарскую, Станкович выиграл борьбу в воздухе и пробил головой, мяч просвистел мимо левой стойки.

04' Опасно у ворот «Сити», Эспозито замыкал передачу с правого фланга, пробив в левый нижний угол, мяч в считанных сантметрах разминулся со штангой.

03' «Сити» заработал первый угловой. Рейндерс подал с левого угла на ближнюю штангу, но миланцы сыграли надежно в обороне и выбили мяч.

02' «Манчестер Сити» начал встречу с центра поля, англичане играют в темной форме, «Интер» — в белой.

01' Матч стартовал, поехали.

Ман Сити перед игрой с «Интером» globallookpress.com

До матча

14:25 Футболисты «Интера» и «Ман Сити» выходят на футбольное поле. Игра скоро начнётся.

14:20 Главный судья матча: Там Пинг-Вун из Гонконга.

14:15 Стартовый состав «Интера»: Мартинес, Павар, Биссек, Карлос Аугусто, Диуф, Барелла, Станкович, Мхитарян, Димарко, Эспозито, Иддриссу.

14:10 Стартовый состав «Манчестер Сити»: Доннарумма, Мфуни, Гвардиол, Хусанов, Льюис, Ковачич, Рейндерс, Савиньо, Фоден, Семеньо, Мубама.

14:00 История личных встреч на стороне «Ман Сити». В трёх матчах англичане одержали две победы и один раз сыграли вничью. В финале Лиги чемпионов 2023 года МС переиграл «Интер» со счетом 1:0. В ЛЧ 2024 года «Манчестер Сити» и «Интер» разошлись миром (0:0). В далёком 2011-м англичане разгромили итальянцев в товарищеской игре (3:0).

13:55 В Гонконге облачная погода, +24 градуса тепла. Однако есть вероятность, что к началу встречи может пойти дождь.

13:45 Отметим, что летом «Интер» освежил вратарскую линию. Вместо Янна Зоммера в миланский клуб из «Лацио» перешел голкипер Иван Проведель.

13:40 «Интер» в минувшем сезоне завоевал Скудетто. Миланский клуб опередил «Наполи» на 11 очков. Также «змеи» стали обладателями Кубка Италии, переиграв в финале «Лацио» (2:0). В первом летнем спарринге итальянцы переиграли немецкий «Карлсруэ» (2:1). Дублем в концовке поединка отметился Анди Диуфа. Игрок забил на 91-й и 94-й минутах.

13:30 В летнее межсезонье состав «Сити» пополнил Эллиотт Андерсон. Команда пока привыкает играть без Пепа Гвардиолы. Впервые за 10 лет на тренерском мостике произошла рокировка. «Манчестер Сити» возглавил Энцо Мареска.

13:20 «Манчестер Сити» проведёт свою первую контрольную игру в летнее межсезонье перед стартом нового сезона 2026/2027 в АПЛ. В чемпионате Англии 2025/2026 горожане финишировали на втором месте, уступив чемпионство «Арсеналу», отстав от канониров на 7 очков.

13:10 Всем привет. Товарищеский матч между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером» пройдет в Гонконге на одноименном стадионе, который вмещает 40 000.

13:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30.