прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.30

1 августа в товарищеском матче по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Начало игры — в 14:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» минувший сезон провели неудачно, финишировав на 2-м месте в АПЛ. Отставание от чемпиона составило 7 очков.

При этом «Манчестер Сити» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот пропустила команда 35 мячей в 38 поединках АПЛ.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела аж 2 месяца назад. «Манчестер Сити» только стартует в подготовительной кампании.

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Пополнил состав «горожан» Эллиотт Андерсон. Вот только пока непонятно, какой будет жизнь клуба без Гвардиолы…

При этом «Манчестер Сити» готовится к сезону в усеченном составе. Некоторые игроки еще отдыхают после чемпионата мира.

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Состояние команды: «Манчестер Сити» в новом сезоне твердо намерен побороться за чемпионство. Пока остается в команде неудержимый Эрлинг Холанн.

К тому же «Манчестер Сити» традиционно успешно противостоит «Интеру». В трех очных поединках команда победила 2 раза при одной ничьей. Более того, «горожане» еще не пропускали от миланцев.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» в минувшем сезоне выступили блестяще. Команда уверенно выиграла Скудетто.

Причем «Интер» аж на 11 очков опередил «Наполи». К тому же забила команда 89 мячей при 35 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в первом летнем спарринге «змеи» переиграли скромный «Карлсруэ» (2:1).

Выиграла миланская команда и Кубок Италии. В финале был уверенно обыгран традиционно ершистый «Лацио» (2:0).

Нынче «Интер» только набирает форму. В первом спарринге дублем отличился француз Анди Диуф.

Состояние команды: «Змеи» в кадровом плане смотрятся весьма выгодно. Даже не в оптимальном составе миланцы сильны.

Тем не менее, «змеи» намерены наконец-то обыграть «Манчестер Сити». Наверняка в этой встрече миланцы сыграют в более сильном составе.

При этом «Интер», в отличие от оппонента, уже почувствовал вкус игровой практики. На месте и опытнейший Генрих Мхитарян, еще способный выдать отдельный яркий поединок.

На что ставят в матче Манчестер Сити — Интер Букмекерские коэффициенты на матч Манчестер Сити — Интер: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.33, а победа «Интера» — в 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.44 и 2.63.

Прогноз: «Змеи» уже провели один спарринг, тогда как у «горожан» есть проблемы с игровой практикой.

2.30 «Интер» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Манчестер Сити» — «Интер» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: «Интер» не проиграет за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме отличиться сумеют оба оппонента.

2.75 Обе забьют во 2-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Манчестер Сити» — «Интер» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Обе забьют во 2-м тайме за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдет