1 августа в товарищеском матче по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Начало игры — в 14:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Горожане» минувший сезон провели неудачно, финишировав на 2-м месте в АПЛ. Отставание от чемпиона составило 7 очков.
При этом «Манчестер Сити» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот пропустила команда 35 мячей в 38 поединках АПЛ.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела аж 2 месяца назад. «Манчестер Сити» только стартует в подготовительной кампании.
Пополнил состав «горожан» Эллиотт Андерсон. Вот только пока непонятно, какой будет жизнь клуба без Гвардиолы…
При этом «Манчестер Сити» готовится к сезону в усеченном составе. Некоторые игроки еще отдыхают после чемпионата мира.
Состояние команды: «Манчестер Сити» в новом сезоне твердо намерен побороться за чемпионство. Пока остается в команде неудержимый Эрлинг Холанн.
К тому же «Манчестер Сити» традиционно успешно противостоит «Интеру». В трех очных поединках команда победила 2 раза при одной ничьей. Более того, «горожане» еще не пропускали от миланцев.
«Интер»
Турнирное положение: «Змеи» в минувшем сезоне выступили блестяще. Команда уверенно выиграла Скудетто.
Причем «Интер» аж на 11 очков опередил «Наполи». К тому же забила команда 89 мячей при 35 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в первом летнем спарринге «змеи» переиграли скромный «Карлсруэ» (2:1).
Выиграла миланская команда и Кубок Италии. В финале был уверенно обыгран традиционно ершистый «Лацио» (2:0).
Нынче «Интер» только набирает форму. В первом спарринге дублем отличился француз Анди Диуф.
Состояние команды: «Змеи» в кадровом плане смотрятся весьма выгодно. Даже не в оптимальном составе миланцы сильны.
Тем не менее, «змеи» намерены наконец-то обыграть «Манчестер Сити». Наверняка в этой встрече миланцы сыграют в более сильном составе.
При этом «Интер», в отличие от оппонента, уже почувствовал вкус игровой практики. На месте и опытнейший Генрих Мхитарян, еще способный выдать отдельный яркий поединок.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.33, а победа «Интера» — в 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.44 и 2.63.
Прогноз: «Змеи» уже провели один спарринг, тогда как у «горожан» есть проблемы с игровой практикой.
Ставка: «Интер» не проиграет за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют во 2-м тайме за 2.75.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Интер» уже провел один контрольный матч, тогда как «Манчестер Сити» только начинает свою серию спаррингов
- Команды вряд ли предстанут в оптимальных составах
- «Интер» в трех очных встречах ни разу не поражал ворота «горожан»
- Миланцы в минувшем сезоне сделали золотой дубль
- Миланцы в межсезонье не просто сохранили своих лидеров, но еще и усилились