прогноз на матч 20-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 1.80

1 августа в 20-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Иртыш» и «Каспий». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Иртыш» Павлодар

Турнирное положение: «Иртыш» Павлодар после 18-ти поединков казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 14 очков в активе и борется за выживание.

Команда занимает последнее, 16-е место с отставанием в четыре пункта от спасительной 14-й строчки, а также в два балла от вышестоящего «Алтая».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 19-го тура национального первенства коллектив на чужом поле обыграл «Улытау» (2:1).

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Перед этим в предыдущем туре национального первенства клуб остался без очков, когда теперь в домашних стенах проиграл «Женису» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в 15-ти последних поединках, состоявшиеся в разных турнирах, «Иртыш» Павлодар выиграл лишь раз при девяти поражениях.

Хозяевам трудно рассчитывать даже на один балл с учетом такой формы, пусть даже и на своем поле, тем более, что соперник посильнее их.

Жан По — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с пятью голами.

«Каспий»

Турнирное положение: «Каспий» после 19-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 21 балл в активе и борется за выживание.

Команда занимает 10-е место с отрывом лишь в пять баллов от зоны понижения в классе (15-16-я строчки), а также с отставанием только в один пункт от вышестоящего «Жениса».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 19-го тура национального первенства клуб в домашних стенах обыграл «Женис» (3:2).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата страны коллектив уже потерял очки, когда на чужом поле сыграл вничью с «Кайсаром» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, состоявшиеся в Премьер-лиге, «Каспий» выиграл четырежды и ни разу не проиграл.

Данные результаты, а также перевес в классе над соперником, говорят об отличных шансах гостей на три очка, пусть даже и на чужом поле.

Ноа Ндомбаси — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Иртыша» забивали меньше трех голов

в четырех последних матчах «Каспия» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Каспия» забивали больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Иртыш» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.51, выигрыш «Каспия» — в 3.51.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.80.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух последних выездных поединках.

При этом в трех из четырех последних домашних матчей хозяев сыграл такой же расклад.

1.80 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Иртыш» — «Каспий» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, ведь в трех из четырех последних матчей «Каспия» было именно так.

2.03 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Иртыш» — «Каспий» позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.03