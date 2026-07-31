1 августа в товарищеском матче по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Красные дьяволы» минувший сезон провели достаточно продуктивно. Под руководством Майкла Каррика манкунианцы заняли третье место в АПЛ.
При этом «Манчестер Юнайтед» в среднем забивает реже 2 голов за матч. А вот пропустила команда 50 мячей в 38 поединках АПЛ.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Манчестер Юнайтед» в контрольной встрече буквально смел с газона «Русенборг» (5:0).
До того подопечные Каррика с минимальным счетом переиграли скромный «Рексем». Вот только в этих матчах манкунианцы предстали не в оптимальном кадровом виде.
При этом «Манчестер Юнайтед» постепенно набирает нужные кондиции. Возвращаются в строй лидеры, однако покинули клуб Каземиро и Расмус Хёйлунн. К ним вскоре может прибавиться и Джошуа Зиркзе.
Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне твердо намерен побороться за самые высокие места. Вот только для этого «красным дьяволам» нужна свежая кровь.
К тому же «Манчестер Юнайтед» традиционно неудачно противостоит «Атлетико». В трех очных поединках команда уступила 2 раза при одной ничьей. Более того, «красные дьяволы» лишь один раз поразили ворота мадридцев.
«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» в минувшем сезоне выступили посредственно. Команда Диего Симеоне финишировала лишь на 4-м месте в Ла Лиге.
Причем «Атлетико» на 3 очка отстал от привычной третьей позиции. А вот забила команда 62 мяча при 44 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в первом летнем спарринге «матрасники» уверенно переиграли скромный «Хетафе» (4:1).
Дубль в том поединке записал на свой счет Адемола Лукман. В новом сезоне его роль в команде должна возрасти, ведь не совсем понятно, останется ли в Мадриде Хулиан Альварес.
Нынче «Атлетико» только набирает нужную форму. Плюс уже покинул команду Антуан Гризманн, который в минувшем сезоне блистал в отдельных поединках.
Состояние команды: «Матрасники» в кадровом плане смотрятся достаточно симпатично. Между тем, команда Симеоне нуждается в качественных новичках.
Тем не менее, «матрасники» уж точно не боятся «Манчестер Юнайтед». Имея сбалансированный состав, подопечные Симеоне способны преуспеть в плане реализации.
При этом «Атлетико» уже почувствовал игровой тонус. Выгодно смотрится Лукман, к тому же в строю лидер средней линии Коке. С такими парнями никто не страшен!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» фаворитом с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа «Атлетико» — в 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.70 и 2.10.
Прогноз: Манкунианцы победили в двух первых спаррингах, не пропустив ни разу, тогда как мадридцам будет крайне сложно без Альвареса.
Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют во 2-м тайме за 3.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Атлетико» провел лишь один контрольный матч, тогда как «Манчестер Юнайтед» победил уже в двух летних спаррингах
- Соперники вряд ли предстанут в оптимальных составах
- «Красные дьяволы» еще ни разу не обыгрывали «Атлетико»
- Мадридцы в минувшем сезоне финишировали лишь на 4-м месте в Ла Лиге
- Обе команды в нынешнее межсезонье потеряли нескольких ведущих игроков