прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.15

1 августа в товарищеском матче по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Красные дьяволы» минувший сезон провели достаточно продуктивно. Под руководством Майкла Каррика манкунианцы заняли третье место в АПЛ.

При этом «Манчестер Юнайтед» в среднем забивает реже 2 голов за матч. А вот пропустила команда 50 мячей в 38 поединках АПЛ.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Манчестер Юнайтед» в контрольной встрече буквально смел с газона «Русенборг» (5:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того подопечные Каррика с минимальным счетом переиграли скромный «Рексем». Вот только в этих матчах манкунианцы предстали не в оптимальном кадровом виде.

При этом «Манчестер Юнайтед» постепенно набирает нужные кондиции. Возвращаются в строй лидеры, однако покинули клуб Каземиро и Расмус Хёйлунн. К ним вскоре может прибавиться и Джошуа Зиркзе.

Все футбольные трансферы

Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне твердо намерен побороться за самые высокие места. Вот только для этого «красным дьяволам» нужна свежая кровь.

К тому же «Манчестер Юнайтед» традиционно неудачно противостоит «Атлетико». В трех очных поединках команда уступила 2 раза при одной ничьей. Более того, «красные дьяволы» лишь один раз поразили ворота мадридцев.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» в минувшем сезоне выступили посредственно. Команда Диего Симеоне финишировала лишь на 4-м месте в Ла Лиге.

Причем «Атлетико» на 3 очка отстал от привычной третьей позиции. А вот забила команда 62 мяча при 44 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в первом летнем спарринге «матрасники» уверенно переиграли скромный «Хетафе» (4:1).

Дубль в том поединке записал на свой счет Адемола Лукман. В новом сезоне его роль в команде должна возрасти, ведь не совсем понятно, останется ли в Мадриде Хулиан Альварес.

Нынче «Атлетико» только набирает нужную форму. Плюс уже покинул команду Антуан Гризманн, который в минувшем сезоне блистал в отдельных поединках.

Состояние команды: «Матрасники» в кадровом плане смотрятся достаточно симпатично. Между тем, команда Симеоне нуждается в качественных новичках.

Тем не менее, «матрасники» уж точно не боятся «Манчестер Юнайтед». Имея сбалансированный состав, подопечные Симеоне способны преуспеть в плане реализации.

При этом «Атлетико» уже почувствовал игровой тонус. Выгодно смотрится Лукман, к тому же в строю лидер средней линии Коке. С такими парнями никто не страшен!

На что ставят в матче Манчестер Юнайтед — Атлетико Букмекерские коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед — Атлетико: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» фаворитом с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа «Атлетико» — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: Манкунианцы победили в двух первых спаррингах, не пропустив ни разу, тогда как мадридцам будет крайне сложно без Альвареса.

2.15 Победа «Манчестер Юнайтед» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме отличиться сумеют оба оппонента.

3.00 Обе забьют во 2-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Обе забьют во 2-м тайме за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдет