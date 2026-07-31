1 августа в рамках 4-го тура Первой лиги сыграют «Ленинградец» и «Сочи». Начало встречи — в 16:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.67.
«Ленинградец»
Перед матчем: «Ленинградец» после трех туров занимает 16-е место в Первой лиге, набрав один балл при разнице мячей 0:5.
Последние матчи: В прошлой встрече «Ленинградец» сыграл нулевую ничью с «Уралом» — 0:0.
До того команда проиграла «Шиннику» (0:2) и «Уфе» (0:3) в первых двух турах Первой лиги.
Состояние команды: «Ленинградец» пока выглядит как команда, готовая остаться в Первой лиге по итогам этого сезона.
Команда испытывает колоссальные проблемы с игрой в атаке, что отображается «нулем» в графе «забитые мячи».
«Сочи»
Перед матчем: «Сочи» после трех туров занимает девятое место в турнирной таблице с 4 очками при разнице мячей 7:4.
Последние матчи: В минувшей встрече третьего тура Первой лиги, сочинцы без особых проблем разгромили тульский «Арсенал» со счетом 5:0.
До того команда проиграла костромскому «Спартаку» (0:2) и разошлась миром с «Шинником» (2:2).
Состояние команды: Сочинцы не лучшим образом начали сезон в Первой лиге, одержав победу только в третьем туре.
Подопечные Игоря Осинькина имеют еще перед собой 31 несыгранный матч, чтобы вернуться в элиту российского футбола, да и большая часть команды уже играла годом ранее в РПЛ.
Статистика для ставок
- «Ленинградец» ни разу не забил в этом сезоне
- «Сочи» выиграл только один из пяти последних официальных матчей
- Команды дважды играли друг против друга в «товарняках» — победа «Сочи» в 2023-м году и ничья на следующий год
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Сочи» явным фаворитом с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.60, а победа «Ленинградца» — в 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.99 и 1.71.
Прогноз: Команды Осинькина любят играть в яркий и атакующий футбол, поэтому вполне стоит ожидать уверенной победы «барсов» над хозяевами.
Ставка: Победа «Сочи» с форой -1,5 за 2.67.
Прогноз: Также можно поставить на то, что «Сочи» одержит сухую победу.
Ставка: Сухая победа «Сочи» за 2.55