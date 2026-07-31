прогноз на матч первенства России по футболу, ставка за 2.67

1 августа в рамках 4-го тура Первой лиги сыграют «Ленинградец» и «Сочи». Начало встречи — в 16:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.67.

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«Ленинградец»

Перед матчем: «Ленинградец» после трех туров занимает 16-е место в Первой лиге, набрав один балл при разнице мячей 0:5.

Последние матчи: В прошлой встрече «Ленинградец» сыграл нулевую ничью с «Уралом» — 0:0.

До того команда проиграла «Шиннику» (0:2) и «Уфе» (0:3) в первых двух турах Первой лиги.

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Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ленинградец» пока выглядит как команда, готовая остаться в Первой лиге по итогам этого сезона.

Команда испытывает колоссальные проблемы с игрой в атаке, что отображается «нулем» в графе «забитые мячи».

«Сочи»

Перед матчем: «Сочи» после трех туров занимает девятое место в турнирной таблице с 4 очками при разнице мячей 7:4.

Последние матчи: В минувшей встрече третьего тура Первой лиги, сочинцы без особых проблем разгромили тульский «Арсенал» со счетом 5:0.

До того команда проиграла костромскому «Спартаку» (0:2) и разошлась миром с «Шинником» (2:2).

Состояние команды: Сочинцы не лучшим образом начали сезон в Первой лиге, одержав победу только в третьем туре.

Подопечные Игоря Осинькина имеют еще перед собой 31 несыгранный матч, чтобы вернуться в элиту российского футбола, да и большая часть команды уже играла годом ранее в РПЛ.

На что ставят в матче Ленинградец — Сочи Букмекерские коэффициенты на матч Ленинградец — Сочи: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Ленинградец» ни разу не забил в этом сезоне

«Сочи» выиграл только один из пяти последних официальных матчей

Команды дважды играли друг против друга в «товарняках» — победа «Сочи» в 2023-м году и ничья на следующий год

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Сочи» явным фаворитом с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.60, а победа «Ленинградца» — в 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.99 и 1.71.

Прогноз: Команды Осинькина любят играть в яркий и атакующий футбол, поэтому вполне стоит ожидать уверенной победы «барсов» над хозяевами.

2.67 Победа «Сочи» с форой -1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.67 на матч «Ленинградец» — «Сочи» позволит вывести на карту выигрыш 1670₽, общая выплата — 2670₽

Ставка: Победа «Сочи» с форой -1,5 за 2.67.

Прогноз: Также можно поставить на то, что «Сочи» одержит сухую победу.

2.55 Сухая победа «Сочи» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Ленинградец» — «Сочи» позволит вывести на карту выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Сухая победа «Сочи» за 2.55