The Athletic детально рассказывает о грандиозном конфликте между ФИФА и УЕФА.

Чемпионат мира по футболу в его привычном виде исчезнет?

В четверг УЕФА объявил, что входящие в его состав национальные ассоциации готовы бойкотировать будущие мужские и женские чемпионаты мира. Это решение стало ответом на планы ФИФА — организации, управляющей мировым футболом, — по продаже долей в своих турнирах частным инвесторам.

КОНКАКАФ, проведшая собственное экстренное заседание, позже выступила с заявлением, в котором также отклонила предложения, выдвинутые президентом ФИФА Джанни Инфантино. Напряжение вокруг его фигуры нарастает: члены как УЕФА, так и КОНКАКАФ в ходе своих встреч открыто поставили под сомнение дальнейшее пребывание Инфантино на посту руководителя.

Этот конфликт может иметь далеко идущие последствия для игроков, болельщиков и ключевых спортивных функционеров.

The Athletic объясняет, что происходит прямо сейчас, и анализирует возможные сценарии развития событий.

Что именно произошло и в чём заключался первоначальный план?

Во вторник стало известно, что ФИФА намерена создать новую частную структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE), — которой будут переданы коммерческие операции ключевых турниров под эгидой организации, включая чемпионат мира. В рамках этого плана ФИФА объявила о поиске внешних инвесторов для продажи 21% миноритарного пакета акций FFE. По оценке международного банковского гиганта JPMorgan Chase, стоимость новой компании составит 20 миллиардов долларов (14,8 миллиарда фунтов стерлингов).

Ожидается, что группу потенциальных инвесторов возглавит компания Thrive Capital, основанная Джошуа Кушнером — младшим братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Джошуа Кушнер globallookpress.com

Чтобы завлечь 211 национальных ассоциаций, входящих в состав ФИФА, президент организации Джанни Инфантино заявил, что в случае поддержки его плана они смогут рассчитывать на получение 40 миллионов долларов в течение следующего четырехлетнего цикла. При этом он отвел им всего 53 дня на одобрение инициативы — под угрозой упустить эту потенциальную финансовую кубышку.

Однако для реализации проекта ФИФА потребуется заручиться поддержкой большинства национальных федераций, а также получить одобрение от 37 членов Совета ФИФА.

Эта инициатива выдвинута всего через несколько недель после завершения чемпионата мира, который и без того сопровождался целой серией скандалов — от заоблачных цен на билеты и рекламных пауз в каждом тайме, прикрытых «перерывами на водопой», до вмешательства президента Трампа с целью отмены красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана и сюрреалистичного шоу в перерыве финального матча. В сочетании с недавним эмоциональным срывом Инфантино в соцсетях эти предложения лишь усилили волну критики в адрес ФИФА и её руководителя.

Почему УЕФА выступает против?

Как только планы ФИФА были обнародованы во вторник, УЕФА выступил с мгновенной и жесткой реакцией, заявив, что подобные действия «пересекают черту, которую руководящие футбольные институты никогда не должны пересекать».

В заявлении также подчеркивалось: «Душа и система управления футболом — это не активы для торговли, особенно при нулевой прозрачности в отношении того, кто именно получает финансовую выгоду. Никто из нас не является собственником футбола. Он не принадлежит ФИФА, чтобы его продавать».

Президент ФИФА Джанни Инфантино и глава УЕФА Александер Чеферин globallookpress.com

В четверг УЕФА и 55 входящих в его состав национальных ассоциаций провели виртуальное заседание, в ходе которого более 40 федераций открыто высказались против этих инициатив. По итогам встречи было опубликовано еще более бескомпромиссное заявление: ни одна сборная из зоны УЕФА не примет участия ни в одном турнире под эгидой ФИФА до тех пор, пока эти предложения не будут окончательно положены под сукно.

«Есть вещи, которые просто слишком важны, чтобы их продавать. Чемпионат мира принадлежит футболу. Так будет всегда. И пока у Европы есть голос, он никогда не будет выставлен на продажу», — говорится в документе.

Столь жесткая позиция УЕФА ставит Инфантино в крайне затруднительное положение.

Как отреагировали остальные конфедерации?

КОНКАКАФ, объединяющая федерации Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна, ранее уже выражала обеспокоенность соблюдением процедурных норм. В четверг организация созвала экстренное заседание с участием президентов 41 входящей в нее ассоциации, главы конфедерации Виктора Монтальяни и членов Совета ФИФА от региона. По итогам встречи было выпущено официальное заявление, подтверждающее полный отказ от инициативы Инфантино.

Виктор Монтальяни globallookpress.com

«В ходе заседания члены конфедерации выразили глубокую озабоченность несоблюдением надлежащего порядка принятия решений, искусственно сжатыми сроками, а также отсутствием экспертизы и одобрения со стороны профильных органов управления ФИФА.

Кроме того, под сомнение была поставлена сама необходимость привлечения частного капитала для финансирования программ развития FIFA Forward сразу после проведения самого прибыльного чемпионата мира в истории.

Дискуссия лишь подчеркнула запрос на большую прозрачность и соблюдение стандартов управления. По этим причинам КОНКАКАФ и её 41 национальная ассоциация отклонили данное предложение», — говорится в заявлении КОНКАКАФ.

Конфедерация поручила своим представителям в Совете ФИФА начать диалог с руководящим органом, чтобы определить, как существующие резервы ФИФА могут быть использованы для увеличения финансирования программ развития футбола в регионе.

Кроме того, представителям в Совете было «поручено обязать президента ФИФА гарантировать, что любые подобные инициативы будут проходить через стандартные управленческие процедуры с участием аппарата и Совета ФИФА в строгом соответствии со Уставом организации».

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) также выразила «разочарование тем фактом, что вопрос такой важности попал в публичное поле до того, как семья АФК получила возможность изучить и обсудить его через надлежащие и установленные каналы управления».

В то же время Африканская конфедерация футбола (КАФ) призвала свои ассоциации-члены «досконально изучить» поступившие предложения.

Среди тех, кто изначально поддержал план ФИФА, оказался президент Футбольной ассоциации Чехии Давид Трунда (впрочем, вскоре совершивший стремительный разворот на 180 градусов), а также Эрик Тохир — глава Футбольной ассоциации Индонезии и владелец английского клуба «Оксфорд Юнайтед» из Первой лиги, на который только что наложили трансферное бан-эмбарго.

Бойкотировали ли страны чемпионаты мира раньше?

Да, но это крайне редкие случаи.

На чемпионате мира 1934 года в Италии действующие чемпионы — сборная Уругвая — отказались от участия в знак протеста против того, что лишь немногие европейские сборные приехали на первый турнир, проходивший у них на родине четырьмя годами ранее.

Уругвайцы снова бойкотировали турнир в 1938 году, присоединившись к Аргентине: обе страны протестовали против решения ФИФА отдать право проведения ЧМ Франции, а не Аргентине.

А перед чемпионатом мира 1966 года в Англии от участия в квалификации полностью отказались африканские сборные. Это был протест против того, что ФИФА выделила всего одну путевку в финальную часть на три континента — Африку, Азию и Океанию, в то время как Европа получила сразу 10 мест.

Что это означает для женского ЧМ-2027?

Может показаться, что следующее лето еще достаточно далеко и турнир вряд ли окажется под угрозой. Однако стыковые матчи европейского отбора к женскому ЧМ запланированы уже на октябрь.

Если УЕФА действительно намерена бойкотировать чемпионат мира, эти поединки попросту не смогут состояться: странно играть в отборе к турниру, в котором команда не собирается участвовать.

Женская сборная Англии globallookpress.com

В этих стыковых матчах должны сыграть действующие чемпионки Европы — сборная Англии, финалистки ЧМ-2019 — Нидерланды, а также Уэльс, Италия, Швеция, Швейцария и Норвегия. В общей сложности последствия затронут 32 сборные.

И если УЕФА продержит бойкот до следующего лета, это приведет к тому, что действующие чемпионки мира испанки и действующие чемпионки Европы англичанки — главные фаворитки предстоящего турнира — не приедут на соревнования. Более того, Бразилия недосчитается шести из десяти сильнейших сборных планеты.

Ближайшие турниры под эгидой ФИФА

Больше всего от бойкота УЕФА в ближайшие месяцы пострадает именно женский футбол. Четыре из пяти следующих соревнований под эгидой ФИФА проходят в рамках женского футбола, и первое из них состоится уже в сентябре — это чемпионат мира среди девушек до 20 лет, который должен пройти в Польше (входящей в УЕФА) с 5 по 27 сентября.

Чемпионат мира среди девушек до 17 лет, стартующий 17 октября и завершающийся 8 ноября, должен состояться в Марокко. Что касается мужчин, в ноябре пройдет чемпионат мира среди юношей до 17 лет, хозяином которого станет Катар.

Второй розыгрыш Кубка чемпионов среди женщин — турнира ФИФА с участием клубов-чемпионов всех шести континентальных конфедераций, в январе завоеванного «Арсеналом», — намечен на январь 2027 года. Первые два матча пройдут на домашних стадионах команд-участниц, а «финал четырех» состоится в Майами, штат Флорида.

И затем главное событие: женский чемпионат мира в Бразилии следующим летом.

Однако тот факт, что Польша принимает первый турнир, попадающий под бойкот, выглядит особенно интригующе. Учитывая, что Польша входит в УЕФА, ФИФА в столь сжатые сроки придется либо искать нового хозяина, либо и вовсе отменять турнир.

Какую роль играли европейские сборные на чемпионатах мира?

Как ни крути, Европа была доминирующей силой в истории мужских чемпионатов мира.

Европейские сборные выиграли рекордные 13 из 23 турниров ЧМ, включая шесть из последних восьми, и составили большинство команд на поздних стадиях.

Сборная Испании — победитель ЧМ-2026 globallookpress.com

Этим летом Аргентина и Марокко были единственными неевропейскими четвертьфиналистами, что соответствует исторической тенденции: на представителей УЕФА приходится 69% команд на этой стадии и 71% полуфиналистов.

Хотя США остаются самой успешной сборной в истории женских турниров, выиграв четыре из девяти розыгрышей, Европа стремительно их догоняет. В двух последних финалах играли три сборные из УЕФА, причем в 2023 году Испания обыграла Англию и завоевала титул.

Какие игроки пропустят следующие мужской и женский ЧМ, если бойкот УЕФА состоится?

Что касается мужчин, то чемпионат мира без Килиана Мбаппе, Ламина Ямаля, Эрлинга Холанна и Джуда Беллингема превратится лишь в бледную тень турнира. Или, если выразить это понятнее для потенциальных инвесторов ФИФА, соревнование лишится своих самых ценных активов.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость футболистов, и абсолютно вся десятка самых дорогих игроков мира представляет европейские нации. Из 104 игроков с ценником от 50 миллионов евро и выше 77 выступают за сборные из УЕФА. Проект ФИФА призван максимизировать коммерческую привлекательность турнира, однако без этих звездных талантов ценность всей затеи попросту рухнет.

Женский турнир тоже лишится по-настоящему громких имен. Будет отсутствовать Айтана Бонмати, выигрывавшая «Золотой мяч» три года подряд, а также ее соотечественница по сборной Испании Алексия Путельяс. Не сыграют и англичанки Лиа Уильямсон, Лорен Джеймс и Алессия Руссо.

Фактически, вся первая десятка прошлогоднего женского «Золотого мяча» (Бонмати, Мариона Кальдентей, Руссо, Путельяс, Клои Келли, Патри Гихарро, Уильямсон, Эва Пайор, Люси Бронз и Ханна Хэмптон) окажется недоступна для участия в турнире. И это не говоря о таких ярких молодых талантах, как Сигне Гаупсет из Норвегии или Алис Сомбат из Франции.

В итоге мы получим чемпионат мира без лучших игроков планеты — а это совсем не то, чем должен быть главный турнир планеты.

Насколько разрушительным это будет для планов ФИФА?

Разрушительным? Это полностью уничтожит их. Проект FIFA Forward Enterprise просто не имеет смысла без участия европейских стран в турнирах под эгидой организации.

Критиков плана Инфантино воодушевила первоначальная негативная реакция со стороны конфедераций Азии, Европы, а также Северной и Центральной Америки. Однако их беспокоило то, что тон этих заявлений скорее сводился к вопросу «почему мы слышим об этой идее впервые?», а не к твердому «это ужасная идея, немедленно остановитесь».

Джанни Инфантино globallookpress.com

Эти опасения относительно силы противодействия Инфантино лишь усилились, когда английская, французская и немецкая федерации выступили с заявлениями, сфокусированными больше на нарушении регламента и процедур, нежели на самой сути вопроса.

Впрочем, волноваться не стоило. Теперь мы видим, что УЕФА и входящим в нее ассоциациям просто потребовалось немного времени, чтобы проявить твердость характера и громко заявить о своей позиции.

Перед нами очередной аналог истории с Европейской Суперлигой. Европейский футбол вовремя осознал, что нельзя позволить этой инициативе набрать ход. Если бы Инфантино удалось затянуть процесс до установленного им дедлайна 19 сентября, было бы уже поздно что-либо менять — на его стороне оказалось бы как минимум две трети планеты. Поэтому Европа пошла на крайние меры. Мы просто не выйдем на поле. А без нас — что вам вообще останется продавать?

Если этот порыв единства сохранится до конца выходных, проекту FFE придет конец.

Насколько обесценится чемпионат мира без европейских сборных?

Очень сильно. ФИФА любит громко заявлять о популяризации футбола по всему миру и столь же активно стремится к постоянному расширению своего главного турнира, однако фактом остается одно: именно европейские страны обеспечивают основное качество соревнований и, следовательно, всю привлекательность чемпионата мира.

Шесть из восьми четвертьфиналистов ЧМ-2026 представляли УЕФА. И поскольку деньги, судя по всему, — это главное, на что руководящий футбольный орган обращает внимание в наши дни, быстрый взгляд на то, кто забрал наибольшую долю призовых за спортивные результаты, отлично иллюстрирует, насколько ключевую роль команды УЕФА играют для главного сокровища ФИФА.

Если вычесть 10 млн долларов, которые каждая из 48 команд получила просто за участие этим летом, и 2,5 млн долларов на подготовку, ФИФА распределила 223 млн долларов в виде выплат за спортивные достижения. 16 сборных УЕФА заграбастали 127 млн из этой суммы. Иными словами: одна треть команд забрала почти две трети всех спортивных призовых.

Чемпионат мира без этих сборных потеряет колоссальную часть своей ценности и масштаба.

Означает ли это, что европейские страны откажутся и от проведения турниров ФИФА?

Именно так и должно быть, не правда ли? Нельзя одним дыханием заявлять, что вы отказываетесь играть на следующем чемпионате мира, а следующим произносить: «Но мы все еще хотим провести его у себя».

Нет, если этот бойкот должен иметь хоть какой-то вес, он должен быть полным. ФИФА, ее спонсоры, вещатели и потенциальные инвесторы должны четко понимать: если Инфантино продолжит продавливать проект FFE, варианты с Европой полностью отваливаются.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Ирония заключается в том, что некоторые в футбольных кругах сочли крайне некстати для позиции УЕФА интервью Немецкого футбольного союза изданию о желании принять мужской турнир 2038 или 2042 года — вышедшее аккурат за день до того, как Инфантино объявил о своем плане.

Впрочем, в защиту Немецкого футбольного союза стоит сказать, что они явно не догадывались о замыслах Инфантино. В конце концов, глава союза лишь входит в Совет ФИФА, а с этими людьми Инфантино консультируется в самую последнюю очередь.

Может ли это обернуться против УЕФА?

Да, конечно, но только в том случае, если этот «альянс повстанцев» даст трещину.

У Европы может быть всего 55 из 211 голосов в ФИФА, но она контролирует куда большую долю коммерческой стоимости организации. Причина проста: именно европейские страны исторически поставляют львиную долю команд, игроков и победителей турниров ФИФА. Приблизиться к такому масштабу влияния и воздействия удавалось разве что Южной Америке.

Если Европа сохранит единство в этом вопросе, она победит в этом споре. Если же отдельные члены УЕФА соблазнятся возможностью получить по 40 миллионов долларов на покрытие долгов, постройку собственной национальной базы или приглашение Пепа Гвардиолы, у Инфантино появится шанс переломить ситуацию.

Президент УЕФА Александер Чеферин globallookpress.com

Однако все поступающие сигналы указывают на то, что европейский футбол настроен более чем серьезно. Им не нравится ни сама идея, ни то, как её пытаются реализовать. И это настроение полностью совпадает с мнением большинства европейских болельщиков.

Может ли такая позиция разозлить те регионы мира, которым этот проект пришелся по душе? Те страны, которые смотрят на европейский футбол с завистью и досадой? Те регионы, которые считают европейцев чересчур высокомерными и эгоистичными?

Да, да и еще раз да. Но это вовсе не означает, что Европа в данном случае не права. Если отбросить любые этические возражения против «продажи чемпионата мира», предложенная сделка — объективно плохой вариант для мирового футбола. Если двигаться в этом направлении, то условия могли бы быть значительно лучше.

В самой Европе также подчеркивают: оставшаяся часть футбольного мира все равно будет считать, что заносчивых европейцев пора спустить с небес на землю — вне зависимости от того, состоится эта сделка или нет. Так что Европе не привыкать принимать шишки, отстаивая свою правоту.

Ставит ли это под угрозу шансы Инфантино на переизбрание?

Будущее руководство Инфантино было поставлено под сомнение членами как УЕФА, так и КОНКАКАФ во время их соответствующих заседаний в четверг, и практически в любой другой сфере бизнеса или жизни это стало бы поводом для отставки.

Однако добровольный уход Инфантино в отставку, пожалуй, выглядел бы еще более удивительным, чем его попытка продать пятую часть доходов ФИФА группе инвесторов во главе с зятем Иванки Трамп.

До появления этой внезапной идеи Инфантино на этой неделе казалось, что шансов на то, что кто-то выступит против него на следующих выборах президента ФИФА в Марокко в марте, практически нет.

Это не означает, что его все любят — это не так, — но никто не верил, что у кого-то есть хотя бы малейший шанс победить на этих выборах, так какой в этом смысл?

Остается ли ситуация прежней сейчас? Посмотрим, как он отреагирует на удивительно резкий отказ УЕФА от этой идеи.

Александер Чеферин и Нассер Аль-Хелаифи globallookpress.com

Если он просто пожмет плечами и скажет: «Хорошо, я вас услышал, мы не будем этого делать — в конце концов, это были лишь консультации», он, весьма вероятно, устоит. Он уже делал подобные вещи несколько раз до этого и каждый раз возвращался в норму, обычно выступая с новой идеей.

Вполне возможно, например, что он быстро признает поражение в этом вопросе, но сразу же вернется со словами: «Ладно, Европа, вам не понравилась эта идея, но ФИФА должна как-то уравнять шансы, так что давайте проводить чемпионаты мира с участием 64 команд с бóльшим количеством денег и квот для Африки и Азии». Это было бы вполне в его стиле.

Но если он продолжит продавливать проект FFE в надежде, что УЕФА начнет рушиться… Что ж, это станет битвой до последнего выжившего: его или президента УЕФА Александера Чеферина, и у Чеферина на данный момент на руках более сильные козыри.

Впрочем, это не означает, что Чеферин станет наиболее вероятным преемником Инфантино. По описанным выше причинам он не так популярен за пределами Европы и не слишком тщательно скрывает свое презрение к политике ФИФА. Он решил пропустить финал чемпионата мира в знак протеста против того, как ФИФА разрешила ситуацию с дисквалификацией Балогана, наряду с другими разногласиями с руководящим органом мирового футбола.

Именно поэтому опытные наблюдатели за ФИФА считают, что президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи — катарский босс beIN Media и президент Ассоциации европейских клубов — выглядит куда более удачной кандидатурой, поскольку он связывает Азию и Европу, а также топ-клубы и медиапартнеров.