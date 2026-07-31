Football365 оценивает самые реалистичные варианты продолжения карьеры Эдди Хау — от сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» до переезда в Саудовскую Аравию.

Куда теперь отправится Эдди Хау? Возьмет ли он своего верного помощника Джейсона «Бешеного пса» Тиндалла в турне со сборной Англии или наконец окажется у руля «Манчестер Юнайтед»?

Хау покинул «Ньюкасл» за три недели до старта нового сезона, хотя, судя по всему, его уход был согласован уже довольно давно. Громкие продажи лидеров этим летом лишь подтолкнули тренера к расставанию с клубом после неудачного сезона, который и без того породил множество разговоров о его будущем.

Хау дождался назначения преемника: «сороки» пригласили Маттиаса Яйссле из «Аль-Ахли». Но что дальше? Первым делом — отпуск. Но вряд ли он надолго останется без работы.

Мы расставили возможные варианты по степени вероятности.

Сборная Англии

Футбольная ассоциация Англии (FA) сразу заявила, что намерена сохранить Томаса Тухеля после ЧМ-2026. Однако тактические решения немецкого специалиста в полуфинале против Аргентины серьезно подорвали его авторитет среди английских болельщиков.

Томас Тухель globallookpress.com

Если Тухель не сумеет вернуть доверие публики в шести матчах Лиги наций, которые сборной Англии предстоит провести с конца сентября до середины ноября против Испании, Хорватии и Чехии (по два раза с каждой командой), FA может не выдержать давления и отправить немецкого специалиста в отставку.

В таком случае у Хау будет достаточно времени, чтобы восстановить силы и наконец принять предложение, с которым его связывают уже не первый год. А его давний помощник Джейсон Тиндалл получит возможность проявить себя на мировой арене — шанс, который он наверняка встретил бы с энтузиазмом. Если, конечно, к тому моменту Джанни Инфантино не успеет поджечь все вокруг.

Два года назад Хау ненадолго считался главным фаворитом букмекеров на пост преемника Гарета Саутгейта. Однако тогда FA получила четкий сигнал: специалист намерен выполнить свои обязательства перед «Ньюкаслом».

Теперь же ситуация изменилась. После паузы Хау наверняка окажется куда более открыт к подобному предложению. Да и после эпохи немецкого тренера вполне может наступить момент, когда английская федерация вновь сделает ставку на спокойного и не вызывающего споров английского специалиста.

«Манчестер Юнайтед»

Нетрудно представить, что кандидатура Хау заинтересует руководство INEOS примерно по тем же причинам, что и Футбольную ассоциацию Англии. В последние годы имя специалиста с разной степенью настойчивости связывали с «Манчестер Юнайтед» всякий раз, когда клуб искал нового главного тренера. И уход из «Ньюкасла» едва ли положит конец этим разговорам.

Эдди Хау и Майкл Каррик globallookpress.com

Разумеется, сейчас у «Юнайтед» есть главный тренер. Однако назначение Майкла Каррика во многом стало вынужденным решением после его успешной работы в статусе исполняющего обязанности. Когда в январе он временно возглавил команду, руководство INEOS вовсе не планировало оставлять его на постоянной основе.

Выход в Лигу чемпионов помог Каррику убедить боссов клуба, но, как это часто бывает на «Олд Траффорд», в случае неудачного старта сезона давление на него неизбежно возрастет.

Если «Юнайтед» начнет отставать от конкурентов уже в первой половине чемпионата, Хау наверняка окажется в числе главных претендентов на эту должность — тем более, что он уже успел заручиться поддержкой одного из самых требовательных людей в футболе.

Любой клуб Саудовской Аравии

К концу прошлого сезона Хау выглядел эмоционально выгоревшим — работа в «Ньюкасле» способна вымотать кого угодно. Поэтому не исключено, что его пауза затянется не только в английском футболе, но и вообще приведет к переезду за границу.

Эдди Хау globallookpress.com

Репутация Хау наверняка заинтересует саудовцев, и вряд ли найдется тренер с более полезными связями, если он решит попробовать свои силы за границей, сохранив при этом тот зарплатный уровень, к которому он привык в «Ньюкасле».

В Саудовской Аравии тренеры меняются регулярно. После ухода Маттиаса Яйссле самым «долгоиграющим» наставником местной лиги остается специалист, работающий всего 15 месяцев.

Так что можно не сомневаться: если появится возможность, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) с удовольствием пригласит Хау. Только представьте, какой загар будет у Тиндалла.

«Тоттенхэм»

У «шпор» с тренером все в порядке — но надолго ли?

Роберто Де Дзерби фактически сам прописал условия контракта: настолько отчаянно «Тоттенхэм» нуждался в новом наставнике, когда обратился к итальянцу. Но весь этот авторитет быстро испарится, если после масштабных летних вложений команда не покажет резкого и ощутимого прогресса.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Де Дзерби с одинаковой вероятностью может как громко хлопнуть дверью уже осенью, так и построить в «Тоттенхэме» целую эпоху, заслужив памятник у стадиона. Если события пойдут по первому сценарию, имя Хау вновь окажется среди главных кандидатов.

Аманда Стейвли, которая сыграла ключевую роль в приглашении Хау в «Ньюкасл», в последнее время проявляет интерес к инвестициям в «Тоттенхэм». Так что их воссоединение в Северном Лондоне нельзя исключать. Но и считать вероятным — тоже.

Другой клуб АПЛ

«Манчестер Сити» идет в линиях букмекеров наравне с «Тоттенхэмом» среди претендентов на Хау, но мы слабо представляем его на «Этихаде» — даже если Энцо Мареска с треском провалится в роли преемника Пепа Гвардиолы.

Эдди Хау globallookpress.com

Успехи Хау в «Ньюкасле» — а в целом его период в клубе нужно оценивать именно так — вряд ли позволят ему опуститься слишком низко относительно уровня, которого он достиг с «сороками». Но в остальные команды из «большой шестерки» он тоже не очень вписывается.

А что насчет других претендентов на попадание в еврокубки? Мы вполне можем представить, что «Эвертон» попытается переманить Хау, когда в следующий раз будет искать замену Дэвиду Мойесу.

И, конечно, теперь в эту категорию входит «Борнмут». Романтичный камбэк в клуб, который Хау помог вывести на европейскую орбиту, выглядит не менее реалистичным, чем любой другой вариант за пределами топ‑четверки.

Или даже «Сандерленд» — если Режиса Ле Бри переманит один из клубов, давно кружащих вокруг «Стэдиум оф Лайт» в поисках добычи. Мы бы только порадовались — ради того коллективного безумия, которое накроет весь Северо-Восток.