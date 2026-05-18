The Athletic рассказывает невероятную историю восхождения новой звезды «Манчестер Сити» Антуана Семеньо.

Вам можно простить, что вы не заметили это имя. Если вы посмотрите на полные составы на матч между «Метрополитан Полис» и «Ньюпорт Каунти», то увидите 36-е и последнее имя в списке — Антуан Семеньо.

За семь с половиной лет до того, как он забил победный мяч в финале Кубка Англии за «Манчестер Сити» против «Челси» на «Уэмбли», Антуан Семеньо дебютировал в Кубке Англии на довольно неожиданной арене — «Имбер Корт», что неподалёку от Лондона, в графстве Суррей.

Составы на матч «Метрополитан Полис» — «Ньюпорт Каунти» 2018 года The Athletic

«Метрополитан Полис» — возможно, самый неприметный представитель иерархии английского футбола. Когда-то это буквально была рабочая команда лондонской полиции, а сегодня — обычный полулюбительский клуб вне Футбольной Лиги, хотя он всё ещё частично финансируется через лотерейную систему сотрудников полиции.

Пожалуй, самый примечательный факт о нем — это то, что его лучший бомбардир за всю историю — Марио Руссо, отец нападающей женской команды «Арсенала» и сборной Англии Алессии Руссо.

В этом сезоне «Метрополитан Полис» в среднем собирал около 70 зрителей, но на матч с «Ньюпорт Каунти» в 2018 году на «Имбер Корт» пришло более тысячи человек. Из потрескивающей системы оповещения звучала песня «I Fought The Law» группы The Clash, пока игроки выходили из туннеля под проливным дождём. Семеньо, который был арендован «Ньюпортом» у «Бристоль Сити», тогда получил лишь семь минут игрового времени.

И именно поэтому он, пожалуй, лучше всех остальных, вышедших на поле «Уэмбли» в субботу, понимает, в чём суть этого турнира. Дело не только в «Уэмбли» и не только в том, что происходит на тесных стадионах полулюбительских клубов в первые месяцы сезона.

Суть — в сочетании и того, и другого: в самой идее, что любой клуб теоретически может пройти все раунды и сыграть против представителя АПЛ. На практике такие команды не доходят до самого конца. Но иногда это удаётся игрокам. Семеньо далось все трудной дорогой. В подростковые годы ему отказали академиях «Арсенала», «Тоттенхэма», «Кристал Пэлас» и «Миллуолла».

«Я ездил к очень многим клубам, и каждый раз результат был одинаковым: "Недостаточно хорош. Возвращайся через пару месяцев"», — рассказывал Антуан в интервью The Athletic в 2024 году.

Семеньо в матче против «Челси» globallookpress.com

«С "Миллуоллом" это произошло четыре или пять раз, и в какой-то момент я просто раздражаться. Они просматривали меня каждые три месяца, но каждый раз после просмотра говорили, что я недостаточно хорош». После отказа в «Пэлас» Семеньо почти целый год практически не занимался спортом.

Лишь после переезда из Лондона в Суиндон в 16 лет его футбольная карьера более-менее вернулась в нужное русло, хотя и в не слишком многообещающем на первый взгляд колледже Саут-Глостершира и Страуда — в возрасте, когда большинство будущих звёзд АПЛ уже находятся в академиях топ-клубов. Во многом он обязан поддержке тренера команды, бывшего наставника «Лидса» Дэвида Хокадэя.

«Многие люди после такого уже не возвращаются», — говорил Хокадэй в интервью The Athletic. «А вот Антуан вернулся в максимальной степени... Путь, который он прошёл, — это своего рода возвращение к старой школе. Уверен, он играл с друзьями во дворе после отказов [в академиях] и оказался достаточно стойким, чтобы всё это преодолеть».

Тот кубковый поход «Ньюпорта» в Кубке Англии стал для Семеньо переломным моментом. Он вышел в старте в победном матче против другого валлийского клуба — «Рексема», ещё до их голливудского поглощения, а затем блестяще проявил себя в классической сенсации турнира, когда «Каунти» обыграл «Лестер», чья линия обороны состояла сразу из четырёх чемпионов АПЛ: Дэнни Симпсона, Уэса Моргана, Джони Эванса и Кристиана Фукса.

Антуан вернулся в «Бристоль Сити» ещё до завершения кубкового выступления «Ньюпорта». На самом деле это была уже вторая из трёх ключевых аренд в его карьере: одна — в шестом дивизионе в «Бат Сити», одна — в четвёртом дивизионе в «Ньюпорте» и ещё одна — в третьем дивизионе в «Сандерленде».

После этого Семеньо сначала покорил Чемпионшип вместе с «Бристоль Сити», а затем — АПЛ с «Борнмутом». Регулярно впечатляя в матчах против «Манчестер Сити», он заслужил переход к «Горожанам» в январе этого года — знак того, что теперь он считается одним из лучших атакующих игроков элитного дивизиона.

Антуан Семеньо globallookpress.com

Комфортно чувствуя себя на обоих флангах и одинаково уверенно владея как левой, так и правой ногой, поначалу Пеп Гвардиола использовал новичка в роли «десятки», но теперь чаще выпускает его на правом фланге.

Победный гол вингера в финале Кубка Англии стал моментом магии в целом довольно скучном матче. Замкнув мощный уже уходивший ему за спину прострел от Эрлинга Холанна инстинктивным касанием «задней» ногой, он придал мячу дополнительный импульс, провернувшись вокруг своей оси в момент контакта.

Попробуй автор шедевра сделать нечто подобное в тот промозглый вечер против «Метрополитан Полис», сфера, вероятно, просто застряла бы в грязи...

После матча исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлан хорошо разобрал эпизод с голом.

«Мы отлично держали линию обороны, — сказал он. — Семеньо забегает в офсайд, Бернарду Силва пытается вывести его на удар, но Холанн читает момент и добирается до мяча. Мы заставляем его выполнять неудобный навес правой ногой под давлением, а завершение идёт на ближней стойке и тоже под давлением. Для меня это гол из разряда "один на сотню", с очень низким xG, так что в том эпизоде больше мы ничего не могли сделать».

«Обычно он навешивает на Эрлинга, — сказал Гвардиола. — А сегодня Эрлинг ассистировал ему».

Семеньо празднует гол в финале Кубка Англии globallookpress.com

Финал Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Челси», возможно, и не вызвал особого восторга у нейтральных болельщиков — уже 10-й сезон подряд в финале играет хотя бы один из этих клубов. Тем не менее, Семеньо стал великолепным героем матча.

По всей стране — и на всех уровнях иерархии английского футбола — игроки теперь будут рассказывать друзьям, что когда-то противостояли человеку, забившему победный мяч в финале Кубка Англии.