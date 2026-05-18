19 апреля в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:15 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Челси — Тоттенхэм с коэффициентом для ставки за 1.92.
«Челси»
Турнирное положение: «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, имея на своем счету 49 очков.
Последние матчи: Лондонская команда в последнем матче уступила «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии со счетом 0:1.
Ранее «Челси» поделил очки в поединке АПЛ против «Ливерпуля», завершив поединок со счетом 1:1 и проиграла в гостях со счетом 1:3 «Ноттингем Форрест».
Не сыграют: у команды травмированы Кейлеб Уайли, Роберт Санчес, Эстеван Виллиан и Джейми Гиттенс.
Состояние команды: Ранее стало известно, что экс-наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо возглавит лондонский коллектив с 1 июля. Будет очень интересно наблюдать, как Алонсо сможет построить молодую и перспективную команду со следующего сезона. В этом розыгрыше команда за два тура до конца почти не имеет шансов на попадание в еврокубки.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Тоттенхэм» идет на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав за 36 туров 28 очков. В активе клуба девять побед, 11 матчей вничью и 16 поражений. Общая разница мячей — 46:55.
Последние матчи: в последнем матче «шпоры» смогли продлить серию без поражений до четырех встреч, сыграв вничью против «Лидса». Игра завершилась со счетом 1:1.
Ранее «Тоттенхэм» одержал две крайне важные гостевые победы в борьбе за сохранение прописки в АПЛ, обыграв «Астон Виллу» со счетом 2:1 и «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.
Не сыграют: в списке травмированных клуба сразу восемь футболистов. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Состояние команды: После прихода в клуб Роберто Де Зерби «Тоттенхэм» смог немного выправить ситуацию, однако пока не гарантировал себе прописку в чемпионате Англии. Два крайних поединка станут определяющими для «Тоттенхэма».
Статистика для ставок
- «Челси» одержал одну победу в последних девяти матчах АПЛ
- «Тоттенхэм» не проигрывает в четырех матчах подряд
- В матче первого круга «Челси» одолел «Тоттенхэм» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.85, а победа «Тоттенхэма» — в 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.57 и 2.28.
Прогноз: Основной ставкой станет ожидание тотала больше 3 мячей в матче.
Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 1.92.
Прогноз: Не можем с уверенностью назвать «Челси» фаворитом и поставить на их победу, поэтому сыграем на ничьей, как на дополнительной ставке.
Ставка: Ничья в матче за 3.85.