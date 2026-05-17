В матче группового этапа чемпионата мира Канада встретится с Данией. Игра пройдет на «Би-Си-Эф-Арене» 18 мая. Начало матча — в 17:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Канада — Дания с коэффициентом для ставки за 1.97.
Канада
Турнирное положение: На момент написания канадцы возглавляют группу В, благодаря 6 очкам после двух туров.
Последние матчи: Перед началом чемпионата мира Канада провела две контрольные встречи: поочередно североамериканцы разобрались с Францией (3:1) и Венгрией (3:1).
Во Фрибурге команда Миши Донскова добилась яркой победы над Швецией в первом матче группового этапа (5:3), после чего без шансов разобралась с Италией (6:0).
Не сыграют: У Канады потерь нет.
Состояние команды: На старте общего ЧМ Канада установила две победы, всякий раз забивая 5 голов или более. С учетом недавних контрольных матчей «кленовые» выиграли четырежды кряду.
Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею
Без поражений в основное время — в разных по степени звездности составах — Канада провела десять последних матчей во всех турнирах. Только в одной встрече из пяти предыдущих североамериканцы пропустили больше одного гола.
Дания
Турнирное положение: После двух туров сборная Дании находится на 7-м месте в таблице группы В без очков в наличии.
Последние матчи: Перед стартом ЧМ Дания в ходе серии майских товарищеских матчей обыграла Венгрию (7:4) и разбила Словакию (3:0), которой уступила в ответной встрече (2:4).
В первом туре чемпионата мира команда Микаэля Кринц-Гата крупно проиграла Чехии (1:4). В другом большом матче — против Швеции — сборная Дании также понесла потери (2:6).
Не сыграют: Фредерик Дихов.
Состояние команды: В условиях высокой конкуренции Дания, после яркого перфоманса на чемпионате мира годом ранее, вновь намерена вести борьбу за выход в плей-офф.
Однако поражение от Швеции во втором туре стало для датчан девятым в одиннадцати предыдущих официальных матчах. Еще ни разу на этом ЧМ команда Микаэля Кринц-Гата не пропускала менее 4 голов.
Статистика для ставок
- Канада победила в 3 матчах из 4 последних, забивая 5 или более голов
- Дания обыграла Канаду в 2 личных встречах из 3 последних
- Канада забивала 5 голов или более в 4 личных встречах из 6 предыдущих
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.03, ничья — в 16.00, а победа Дании — в 30.00.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.82, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.
Прогноз: Год назад Дания доказала, что в матче против Канады нет ничего невозможного. Едва ли на групповой стадии команда Кринц-Гата повторит сравнительно недавний успех, но дать бой, безусловно, попытается.
Ставка: Дания победит с форой +4 за 1.97.
Прогноз: Мощные атакующие сочетания канадцев датчане намерены сдержать за счет плотных линий обороны и высокого объема физической борьбы, тем самым понизив общий темп и результативность.
Ставка: Тотал меньше 6.5 за 1.93.