В матче группового этапа чемпионата мира Норвегия встретится со Словенией. Игра пройдет на «Би-Си-Эф-арене» 17 мая. Начало матча — в 21:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Норвегия — Словения с коэффициентом для ставки за 1.78.

Норвегия

Турнирное положение: На чемпионате 2025 года Норвегия набрала 4 очка и заняла 6-е место в группе B. Накануне коллектив из Скандинавии потерял 3 очка в первом туре.

Последние матчи: Перед началом мирового форума Норвегия приняла участие в четырех контрольных встречах, в ходе которых уступила Дании (1:3), обыграла Венгрию (2:1) и дважды сгорела Латвии (2:3, от, 3:4, бул.).

Первый официальный матч команда Петтера Торесена провела против Словакии. Во встрече с потенциальным прямым конкурентом норвежцы проиграли с минимальной разницей (1:2).

Не сыграют: У Норвегии потерь нет.

Состояние команды: Норвегия находится в конкурентной среде, которая позволяет рассчитывать на выход в плей-офф. На фоне Дании, Италии, Словакии и Словении попадание в топ-8 видится вполне возможным.

Тем временем поражение от Словакии стало для норвежцев четвертым на отрезке в пять последних матчей. Четырежды на этой дистанции команда Торесена не забивала больше 2 голов.

Словения

Турнирное положение: Годом ранее Словении удалось обосноваться на 7-й позиции в группе A с 4 очками в наличии. В дебюте турнира 2026 года команда заработала 2 очка и закрепилась в квартете лидеров группы В.

Последние матчи: В ходе предыдущих подготовительных недель Словения взяла верх над Польшей (3:2), которой крупно проиграла во втором матче (2:5).

В других контрольных встречах словенцы справились с Венгрией (3:2), но уступили Австрии (1:4). В первом матче групповой стадии чемпионата мира команда Эдо Терглава сенсационно переиграла Чехию (3:2, от).

Не сыграют: У Словении потерь нет.

Состояние команды: На чемпионате мира в Швейцарии сборная Словении сосредоточится на скромных задачах. Без звезд первой величины, команда постарается сохранить прописку в элите без борьбы за выживание.

Победа над Чехией, ставшая главной сенсацией стартовых двух дней, обеспечит Словении хороший задел в контексте противостояния с прямыми конкурентами. В шести матчах из предыдущих одиннадцати команда Терглава сумела выиграть.

Статистика для ставок

Норвегия победила в 6 последних личных встречах

Словения не забивала больше 1 гола в 5 личных встречах из 6 предыдущих

В 5 личных встречах из 7 последних было забито 5 или менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Норвегии оценивается букмекерами в 1.78, ничья — в 4.40, а победа Словении — в 3.67.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.98, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: Словения приехала на турнир в статусе одного из главных аутсайдеров, поэтому Норвегия, которая желает избежать борьбы за выживание, имеет хороший шанс обеспечить столь нужную турнирную разницу.

Прогноз: Для команд второго или даже третьего эшелона подобные матчи являются единственной возможностью продемонстрировать свои лучшие качества в атаке.

