В четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 17 мая. Начало встречи — в 14:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Ак Барс — Локомотив с коэффициентом для ставки за 2.16.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Ак Барс» завершил на 3-й позиции в таблице Восточной конференции. В 68 матчах казанцы набрали 94 очка и на 5 пунктов отстали от «Авангарда».

Последние матчи: В 1/2 финала «Ак Барс» провел пять матчей против «Металлурга» Мг, в ходе которых успел дважды выиграть дома (4:1, 4:1) и поставить эффектную точку на Урале (4:3, от).

В главной кубковой серии с «Локомотивом» команда Анвара Гатиятулина уступила (1:3), но снесла соперников (5:1) в Ярославле, после чего сгорела при домашних болельщиках (1:4).

Не сыграют: У «Ак Барса» потерь нет.

Состояние команды: В третьем матче главной серии «Ак Барс» допустил крупный провал, который в нынешнем плей-офф оказался первым на родной площадке. До этого казанцы одержали семь побед кряду на своей территории.

Впервые в Кубке Гагарина-2026 команда Анвара Гатиятулина пропустила больше 2 голов на «Татнефть-Арене». Между тем во второй раз в финале результативность «Ак Барса» ограничилась одной шайбой.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Локомотив» закончил на 1-м месте в таблице Западной конференции. Набрав 98 очков, ярославцы обогнали основных конкурентов на 10+ пунктов.

Последние матчи: В предыдущем кубковом раунде «Локомотив» провел семь жарких матчей против «Авангарда». Уступая в серии 1-3, нынешний финалист уцелел благодаря трем победам кряду (4:0, 3:2, от, 4:3, от).

Спустя несколько дней после драмы в полуфинале команда Боба Хартли обыграла «Ак Барс» (3:1), которому следом крупно уступила (1:5). Уверенный победный результат ярославцы накануне утвердили в Казани (4:1).

Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.

Состояние команды: На фоне недавнего провала дома «Локомотив» установил уверенную победу в Казани, которая стала пятой на отрезке в шесть последних матчей.

В трех играх из предыдущих шести команда Боба Хартли не пропускала больше одной шайбы. Между тем на выезде в рамках этого плей-офф ярославцы дали всего одну осечку в восьми встречах.

Статистика для ставок

«Ак Барс» победил в 10 матчах на домашнем льду из 11 последних

«Ак Барс» пропускал 1 шайбу или менее в 4 домашних матчах из 6 последних

В 6 личных встречах из 7 последних было забита 5 или менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 3.99, победа «Локомотива» — в 2.81.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 4.5 — за 1.89.

Прогноз: По ходу Кубка казанцы неоднократно творили шоу перед домашними трибунами. В ответственный момент команда Анвара Гатиятулина способна собраться и выдать толковую по качеству игру, с хорошей результативностью.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 за 2.16.

Прогноз: В случае третьего поражения в финале в дальнейшем остановить «Локомотив» будет практически невозможно, поэтому «Ак Барс» прекрасно понимает цену победы в домашних стенах.

Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 1.76.