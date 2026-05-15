прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 1.77

В матче группового этапа чемпионата мира Италия встретится с Канадой. Игра пройдет на «БФС Арене» 16 мая. Начало матча — в 17:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Италия — Канада с коэффициентом для ставки за 1.77.

Италия

Турнирное положение: Последним крупным международным турниром для Италии стала домашняя Олимпиада-2026, в рамках которой команда вышла в плей-офф, где сгорела Швейцарии (0:3).

Последние матчи: В течение месяца перед чемпионатом мира Италия провела семь контрольных матчей. Победой закончились только два — оба против Великобритании (6:4, 2:0).

С представителями Королевства команда Юкки Ялонена встретилась четырежды кряду. Помимо упомянутых, побед были зафиксированы два поражения (1:4, 3:5).

Не сыграют: Колин Фурлонг.

Состояние команды: Италия чередует едва ли заметные успехи с откровенно неудачными результатами. В семи встречах последних недель итальянцы одержали только две победы, обе — в матчах против Великобритании.

Оборона Италии — слабейший элемент в ее скромной игровой структуре. В четырех последних проигранных встречах команда неизменно пропускала четыре шайбы или более.

Канада

Турнирное положение: Предыдущий чемпионат мира Канада закончила на стадии четвертьфинала, а на старте текущего заработала 3 очка, возглавив группу B.

Последние матчи: Перед турниром в Швейцарии канадцы провели две контрольные встречи, в рамках которых разобрались с Францией (6:1) и Венгрией (3:1).

В первом туре ЧМ команда Миши Донскова встретилась со Швецией — одним из сильнейших соперников группы B. Центральный матч во Фрибурге закончился фестивальной победой североамериканских звезд (5:3).

Не сыграют: Сэм Дикинсон, Эммитт Финни, Джек Иванкович.

Состояние команды: Чемпионат мира, на который возлагаются большие надежды, Канада начала ярко — отгрузила 5 голов шведам — главным прямым конкурентам в группе.

На текущее время «кленовые листья» не проигрывают в основное время на протяжении девяти матчей во всех турнирах. Недавняя встреча стала лишь первой из четырех, в которой канадцами было пропущено больше одного гола.

Статистика для ставок

Канада не проиграла Италии ни в одном матче с 1997 года

В 6 последних личных встречах Канада забивала 5 голов и более

Канада победила с разницей в 4 шайбы или более в 6 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Италии оценивается букмекерами в 26.00, ничья — в 17.00, а победа Канады — в 1.00.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.51, на тотал меньше 6.5 — за 2.30.

Прогноз: Со своим мощным и мотивированным составом канадская сборная способна катком проехаться по Италии, не прикладывая много усилий.

Ставка: Канада победит с форой +5.5 за 1.77.

Прогноз: Уже с первых минут «кленовые листья» заберут шайбу и продемонстрируют высокую бросковую активность, которая, в свою очередь, обеспечит комфортный гандикап.

Ставка: Канада победит в 1-м периоде с форой -1.5 за 1.85.