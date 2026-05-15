прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 1.90

В матче группового этапа чемпионата мира Венгрия встретится с Финляндией. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 16 мая. Начало матча — в 17:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Венгрия — Финляндия с коэффициентом для ставки за 1.90.

Венгрия

Турнирное положение: Годом ранее на чемпионате мира Венгрия заработала 3 очка, заняла 7-е место в группе B и благодаря победе над Казахстаном избежала борьбы за понижение.

Последние матчи: С середины апреля по середину мая Венгрия провела десять контрольных матчей. Победа была добыта лишь в одной игре — против Польши месяц назад (3:2, от).

На майском отрезке команда Гергея Майороша потерпела поражения от Норвегии (1:2), Дании (4:7), Словении (2:3) и Канады (1:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: У Венгрии потерь нет.

Состояние команды: Венгрия продолжает испытывать проблемы с результатами — команда проиграла в восьми из девяти последних матчей. При этом на данном отрезке сборная регулярно пропускает не менее трех шайб за игру.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

Отдельно бросается в глаза неудачная серия против топов или «середняков». В матчах против Швейцарии, Дании и Канады венгры суммарно пропустили 22 шайбы, уступив во всех встречах с разницей в -2 или более.

Финляндия

Турнирное положение: В первом туре общего этапа чемпионата мира финны заработали 3 очка, с которыми на момент публикации находятся на 1-м месте в группе A.

Последние матчи: Перед началом чемпионата мира Финляндия провела три встречи в рамках Кубка Beijer — заключительного этапа Евротура.

В первом матче финны уступили Швейцарии (4:5, бул.), но затем обыграли Чехию (3:2) и Швецию (5:1). В дебютной встрече на ЧМ-2026 команда Антти Пеннанена спокойно разобралась с Германией (3:1).

Не сыграют: Эмиль Эрхольц, Сами Пяйвяаринта, Микаэль Сеппяла.

Состояние команды: В текущем сочетании Финляндия намерена бороться за медали — если не первой величины, то хотя бы за бронзу.

Финляндия средне провела весенний товарищеский цикл, одержав четыре победы в восьми матчах. Между тем за этот период команда Антти Пеннанена только один раз покинула лед, забросив менее двух голов в основное время.

Статистика для ставок

Венгрия не побеждает на протяжении 8 матчей кряду

Финляндия обыграла Венгрию в 3 матчах короткой истории личного противостояния

Финляндия забивала в ворота Венгрии 6 или более голов в 2 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Венгрии оценивается букмекерами в 44.00, ничья — в 25.00, а победа Финляндии — в 1.01.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 6.5 — за 2.03.

Прогноз: В предстоящей игре Венгрия будет вынуждена сосредоточиться на обороне, тогда как сам результат кажется всем очевидным. Сборная-аутсайдер лишь может уповать на то, что финны не станут тратить силы ради крупной разницы.

1.90 Венгрия победит с форой +5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Венгрия — Финляндия принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Венгрия победит с форой +5 за 1.90.

Прогноз: После серии эффективных атак и нескольких взятий голов традиционно прагматичные финны могут сбавить темп и доигрывать встречу в комфортном для себя режиме — через позиционное владение.

1.71 Тотал меньше 7 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.71 на матч Венгрия — Финляндия позволит вывести на карту выигрыш 710₽, общая выплата — 1710₽

Ставка: Тотал меньше 7 за 1.71.