прогноз на матч ЧМ-2026 по хоккею, ставка за 1.92

В матче группового этапа чемпионата мира США встретятся со Швейцарией. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 15 мая. Начало матча — в 21:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч США — Швейцария с коэффициентом для ставки за 1.92.

США

Турнирное положение: Сборная США едет в Цюрих в статусе действующего чемпиона мира и триумфатора Олимпиады в Милане.

Последние матчи: На мировом первенстве голом ранее США обыграли Швейцарию в матче за золото (1:0, от), а на ОИ-2026 взяли верх над Канадой (2:1, от).

Перед началом ЧМ команда Дона Гранато ограничилась одним контрольным матчем. Так, в конце прошлой недели «звездно-полосатые» разбили Германию (5:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: У США потерь нет.

Состояние команды: Год назад сборная США взяла третье в истории чемпионатов мира золото. На этом фоне предстоящий турнир «звездно-полосатые» проведут в более скромном формате.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

Главной звездой американцев, безусловно, является Мэттью Ткачак, тогда как общекомандную линию формирует молодежь, возглавляемая тренерским штабом Дона Гранато.

Швейцария

Турнирное положение: Годом ранее Швейцария — на турнире в Стокгольме — добралась до финала, в котором скромно проиграла сборной США (0:1, от) и завоевала второе за два сезона серебро.

Последние матчи: Перед стартом домашнего чемпионата мира команда, возглавленная Яном Кадьо месяц назад, провела серию матчей в рамках Евротура.

В майских встречах Кубка Beijer швейцарцы взяли верх над Финляндией (5:4, бул.), сгорели Швеции (0:3) и учинили расправу над Чехией (6:1).

Не сыграют: У Швейцарии потерь нет.

Состояние команды: В рамках двух предыдущих чемпионатов мира сборная Швейцарии доходила до финала, но оба раза брала серебряные медали.

На предметную борьбу и высокие позиции швейцарцы будут нацелены и в домашних стенах. Однако за месяц до начала турнира с поста главного тренера был снят Патрик Фишер. Вести команду к новым успехам доверили Яну Кадьо.

Статистика для ставок

США не проигрывают на протяжении 13 матчей кряду во всех турнирах

Сборная США забивала 5 или более голов в 4 матчах из 6 последних

Сборная США обыграла Швейцарию в 6 личных встречах из 7 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа США оценивается букмекерами в 2.54, ничья — в 4.18, а победа Швейцарии — в 2.41.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.11, на тотал меньше 5.5 — за 1.74.

Прогноз: Как бы удивительно это ни звучало, но швейцарцы по глубине и вариативности атакующих сочетаний превосходят американцев. В этих условиях хозяева турнира будут заточены под победный результат в домашних стенах.

1.92 Швейцария победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч США — Швейцария позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: Швейцария победит в матче за 1.92.

Прогноз: Предстоящий матч в Цюрихе может пройти при отсутствии всяких уступок со стороны обеих команд, поэтому овертайм видится вполне реалистичным вариантом развития событий.

4.18 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.18 на матч США — Швейцария принесёт чистый выигрыш 3180₽, общая выплата — 4180₽

Ставка: Ничья за 4.18.