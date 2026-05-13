В предстоящем экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Испании и Беларуси. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 14 мая с коэффициентом для ставки за 6.86.

«Гомель» — «Барановичи»

Футбол. Чемпионат Беларуси. Высшая лига

«Гомель» в нынешнем сезоне выглядит значительно сильнее, чем в предыдущих розыгрышах чемпионата Беларуси. Команда Андрея Горовцова уверенно стартовала в Высшей лиге и после семи туров располагается в числе лидеров. Единственное поражение клуб потерпел в игре с «Минском» (0:2), а также сыграл вничью с «Витебском» и «Торпедо-БелАЗом» — оба матча завершились со счётом 1:1.

«Барановичи», напротив, пока испытывают серьёзные трудности после выхода в элитный дивизион. Команда только в прошлом сезоне выиграла Первую лигу и получила повышение в классе, однако адаптация к уровню Высшей лиги проходит тяжело. Подопечные Романа Киренкина начали чемпионат с пяти поражений подряд. Пока клуб замыкает турнирную таблицу.

На данный момент «Гомель» выглядит явным фаворитом предстоящего матча. Команда демонстрирует качественный атакующий футбол и при этом надёжно действует в обороне, пропустив всего пять мячей за семь туров. Особенно ярко себя проявляет форвард Симаненко, который уже забил пять голов.

У «Барановичей» главной проблемой остаётся защита — 16 пропущенных мячей в семи матчах. Несмотря на определённый прогресс в последних турах, гостям будет крайне сложно справиться с одной из самых организованных команд старта сезона.

Ставка: Победа «Гомеля» с форой (-1,5) гола за 2.04.

«Валенсия» — «Райо Вальекано»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» проводит неоднозначный сезон и за несколько туров до финиша располагается лишь на 12-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги, имея в активе 42 очка. Команда Карлоса Корберана одержала 11 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений при разнице мячей 38:50.

Главной проблемой «летучих мышей» остаётся нестабильность и слабая реализация моментов. Команда нередко создаёт достаточно опасных атак, но испытывает серьёзные трудности с завершением. Ярким примером стал матч против «Эльче», в котором «Валенсия» нанесла 15 ударов, семь из них — в створ, но так и не сумела отличиться, уступив 0:1. В игре с «Мальоркой» (1:1) подопечные Корберана вновь выглядели неубедительно впереди и спаслись лишь в концовке.

«Райо Вальекано» располагается чуть выше — на 10-м месте с 43 очками. Команда Иньяки Переса показывает современный и интенсивный футбол. Высокий прессинг, быстрые фланговые атаки и уверенная работа без мяча делают мадридцев крайне неудобным соперником.

Несмотря на плотный график, связанный с выступлением в Лиге конференций, «Райо» продолжает держать высокий уровень. Команда сумела обыграть «Эспаньол» (1:0) и «Хетафе» (2:0), а также совершила впечатляющий камбэк в матче с «Реал Сосьедад», отыгравшись с 0:3 и завершив встречу со счётом 3:3.

Скорее всего, матч получится закрытым и напряжённым, без большого количества голевых моментов. Обе команды понимают цену ошибки на финише сезона, поэтому осторожность может выйти на первый план.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.78.

«Реал» Мадрид — «Овьедо»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

Мадридский «Реал» уже не сможет побороться за чемпионский титул и завершит сезон Ла Лиги на втором месте. После 35 туров в активе команды 77 очков, однако концовка чемпионата складывается для «сливочных» крайне непросто как в игровом, так и в психологическом плане.

В прошлом туре команда Альваро Арбелоа уступила «Барселоне» со счётом 0:2. Каталонцы полностью контролировали ход матча, а мадридцы практически не создали опасных моментов у чужих ворот. До этого «Реал» сумел обыграть «Эспаньол» (2:0), а также сыграл вничью с «Бетисом» (1:1).

Дополнительные проблемы создаёт серьёзная кадровая ситуация. На фоне неудачных результатов в прессе активно обсуждаются внутренние конфликты и возможная смена главного тренера. Всё чаще появляются разговоры о том, что следующим наставником мадридцев может стать Жозе Моуринью.

«Овьедо» подходит к матчу уже без турнирной мотивации. Команда лишилась даже теоретических шансов сохранить место в Примере и закономерно замыкает таблицу. По ходу сезона клуб испытывал серьёзные проблемы как в атаке, так и в обороне, а смена тренера не помогла исправить ситуацию.

В последних турах «Овьедо» уступил «Бетису» (0:3) и «Эльче» (1:2), а затем сыграл вничью с «Хетафе» (0:0), завершив встречу вдевятером после удалений Хави Лопеса и Сибо. Оба футболиста пропустят предстоящую игру из-за дисквалификации.

Несмотря на нестабильность и кадровые потери, «Реал» остаётся явным фаворитом встречи. Даже не в лучшем состоянии мадридский клуб значительно превосходит соперника по уровню состава и качеству игры. «Овьедо» слабо действует в обороне и редко создаёт опасные моменты у чужих ворот, особенно в гостевых матчах.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.89.

