Президент «Реала» Флорентино Перес впервые с декабря 2015 года вышел к журналистам — на 90 минут. Объявил перевыборы, опроверг слухи о раке, выдал реплику «вы, мужчины, все уродливые» женщине-журналистке, обвинил Ла Лигу в коррупции, упомянул мексиканца без имени и «свободный футбол для детей в Африке». Это не сценарий. Это случилось во вторник в Мадриде.

Что это вообще было

Президенту «Реала» 79 лет. Он у руля клуба второй раз: первый — с 2000 по 2006 годы, второй — с июня 2009 года без перерыва. За эти годы — четыре переизбрания без оппонента (в 2013-м, 2017-м, 2021-м и в 2025-м). Последнюю пресс-конференцию Перес давал аж в декабре 2015-го. Всё остальное — пресс-релизы, иногда корпоративные интервью. Из публичной сферы — почти исчез.

И вот во вторник он вернулся, причём внезапно. Журналистов вызвали в последний момент. Никто не понимал зачем. Предположения были разными — назначение нового тренера, новости о структуре собственности, может быть даже отставка. Когда дверь открылась и Перес вошёл в зал с телефоном в руке и пачкой бумаг под мышкой, стало понятно: это будет что-то другое.

Первая фраза, которую он сказал:

Должен с сожалением сообщить вам, что я не собираюсь подавать в отставку. Флорентино Перес президент «Реала»

После этого он говорил почти полтора часа.

Главное по сути

Среди главных тем, которые затронул босс «Реала»:

Перевыборы

Перес объявил, что попросил электоральную коллегию клуба начать процедуру новых выборов. Текущий совет директоров планирует баллотироваться повторно. Это первая такая процедура за время Переса, в которой может появиться оппонент — все четыре последние выборы он выигрывал без альтернатив. «Если кто-то хочет стать против — у вас есть возможность, — сказал Перес. — Но не прячетесь через публикации и СМИ».

У него нет рака

Это не шутка. Среди топ-тем пресс-конференции — опровержение слухов о его терминальной болезни. «Некоторые говорят, что у меня терминальный рак. Я по-прежнему президент "Реала" и моей компании. Я возглавляю мирового лидера в области инфраструктуры со 170 000 сотрудниками и €50 млрд годового оборота. У меня идеальное здоровье. Иначе я не мог бы быть в двух местах одновременно. Не знаю, откуда взялся этот слух. Если бы у меня был рак, я бы пошёл в онкологический центр на обследование. Думаете, если бы я туда пошёл, об этом не узнали бы все? Это неправда. Это выдумка. Слух разросся».

И добавил: «Друзья мне звонили и говорили, что у меня рак, причём терминальный».

Враги по списку

Перес назвал нескольких. Журналисты. Болельщики-ультрас. Стукачи из совета директоров. Ла Лига как организация («коррупция в игре, систематическая»). Бизнесмен «с мексиканским акцентом», которого Перес обвинил в работе против клуба, но имя не назвал. И, отдельной темой, — судейский комитет Испании.

Будущий тренер

На вопрос о возможном назначении Жозе Моуринью Перес отказался отвечать:

Я не думал, что меня кто-то о нём спросит. Сейчас мы не на этой стадии. Сегодня мы не говорим о футболе или о тренере. Сейчас приоритет — другой вопрос, который я хочу решить. О тренерах и игроках я говорить не буду. Флорентино Перес президент «Реала»

То, чего не должно было быть

Часть пресс-конференции прошла за пределами того, что обычно бывает на встречах с журналистами клубов масштаба «Реала».

В какой-то момент Перес упомянул, что в газете ABC сегодня вышли две критические статьи о клубе. Одну из них написала женщина. Перес сказал: «Одну написала женщина, про которую я не знаю, разбирается ли она вообще в футболе».

Позже, когда одна из немногих присутствовавших женщин подняла руку с вопросом, президент обратился к мужчинам в зале: «Давайте дадим ей слово. Потому что вы, мужчины, все уродливые». В оригинале — слово на f. Дословно. Анализирующий пресс-конференцию журналист The Athletic Марио Кортегана отметил: «Очень тревожные ремарки».

В другой момент, когда Перес обсуждал свой давний проект Суперлиги (так и не запустившийся), он бросил странную фразу: «Пусть дети в Африке смотрят футбол бесплатно». В контексте обсуждения европейской коммерциализации турнира это звучало как-то особенно. И странно.

С перепалкой с журналистом ABC отдельная история. Сотрудник этой газеты — единственного крупного издания, открыто критикующего Переса, — попытался задать вопрос. Перес начал зачитывать ему фрагменты статей вслух с телефона. Журналист огрызался. Перес повышал голос. По описанию присутствовавших, диалог напоминал не пресс-конференцию, а семейный скандал.

Семь минут с начала Переса не было слышно. Микрофон у него был, но он держал его не у рта. Никто из присутствующих не решался ему об этом сказать. Наконец сказал журналист из задних рядов. Перес поправил микрофон и продолжил.

О драке в раздевалке

Самая громкая история последних дней в клубе — драка между полузащитниками Орельеном Чуамени и Федерико Вальверде. По данным NYT, в четверг вечером после первой стычки между двумя игроками в среду они подрались в раздевалке так, что Вальверде был доставлен в больницу — окровавленный и без сознания. Оба получили штраф в €1 миллион в общей сложности. Это, скажем мягко, не норма для команды, которая последние полтора месяца боролась за чемпионство.

Перес отреагировал на это так:

Игроки дрались каждый сезон во все мои годы здесь. В этом нет ничего необычного. Флорентино Перес президент «Реала»

И добавил:

«В этом году об этом сообщили, потому что впервые произошла утечка изнутри клуба. Некоторые сели на этот поезд плохих парней, но мы их уже вычислили.

Я считаю это очень плохим. И ещё более плохим — то, что это вынесли наружу. За 26 лет, могу заверить, не было ни одного сезона, когда двое или четверо игроков не схватывались бы между собой. Но это оставалось внутри клуба.

Они слили это потому, что им что-то не нравится и они думают, что уйдут. Что хуже — утечка или драка? Для меня — утечка. К тому же это два друга, они играют вместе в полузащите».

Логика, которую Перес здесь предлагает, не вполне линейная. Но именно в ней — суть всей пресс-конференции. Внешний мир для него — источник угроз. Внутренний — то, что должно оставаться внутренним. Утечка хуже драки, потому что драка — частное дело клуба. Это позиция, заслуживающая отдельного анализа.

Что Перес НЕ обсуждал

Сезон. Тренера. Игроков. Реальные спортивные проблемы. Когда журналисты пытались задать вопросы по существу — он не отвечал. Когда его спросили о двух сезонах подряд без главного трофея (первый раз с момента, когда Моуринью пришёл в клуб в первый раз в 2010-м), он сказал так: «Я также беспокоюсь по поводу сезона. Мы проанализируем ситуацию. Нам тоже надо бороться со многими вещами. Меньше двух лет назад я выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов. А говорят, что "Мадрид" в руинах и хаосе. Какой хаос, когда мы — самый престижный клуб в мире?»

И всё.

Дело Негрейры

Одна тема, которую Перес обсуждал подробно, — дело Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Бывший вице-президент комитета арбитров Испании на протяжении многих лет получал от «Барселоны» платежи на общую сумму €8,4 миллиона. Эти платежи стали поводом для уголовного расследования. Перес сделал из этого центральную тему атаки:

«Мы обнаружили, что в течение последних трёх лет имеем дело с беспрецедентным случаем коррупции, крупнейшим скандалом в истории — делом Негрейры. Арбитры той эпохи до сих пор обслуживают матчи Ла Лиги. Мы составляем полное досье в 500 страниц, которое представим в УЕФА после окончания сезона, чтобы это можно было пресечь в зародыше».

Совпадение или нет — но именно во вторник «Барселона» обыграла «Реал» в Эль Класико и в воскресенье оформила чемпионство. И именно спустя два дня Перес созывает пресс-конференцию, на которой главным антагонистом подаёт каталонский клуб через дело об арбитрах.

Реакция «Барселоны» на это

В тот же вечер «Барса» выпустила официальное заявление:

«После пресс-конференции, проведённой президентом "Реала" Флорентино Пересом, информируем, что наш юридический отдел внимательно изучает его слова и обвинения. В настоящий момент клуб анализирует ситуацию и определяет следующие шаги, которые предпримет. Как только это будет уместно, мы сообщим о нашей позиции и решениях, которые мы примем».

Перевод с дипломатического: «мы рассматриваем возможность судебного иска».

Что говорят журналисты

The Athletic подключил к материалу свою испанскую команду — Гильермо Рая и Марио Кортегану. Они оба написали анализы.

Кортегана, присутствовавший в зале, описал атмосферу так: «Ожидание перед его приходом было ощутимым, на уровне предматчевой подготовки к домашнему полуфиналу Лиги чемпионов. Когда он появился, во главе с генеральным менеджером клуба Хосе Анхелем Санчесом и несколькими медиа-сотрудниками, его речь действительно оказалась драматичной».

«Энергия речи Переса нарастала, но логика её разрушалась, — продолжает Кортегана. — Будучи в эпицентре кризиса из-за того, что Мадрид не выиграл ни одного главного трофея второй сезон подряд, он сосредоточился на разоблачении предполагаемых кампаний прессы и потенциальных кандидатов на пост президента, которые, по его мнению, пытаются его дестабилизировать».

Рай, испанский корреспондент The Athletic, проанализировал решение в более широком контексте: «Перес был переизбран в последний раз только в 2025-м, но после двух сезонов подряд без трофея — и с приостановленными планами по изменению структуры собственности клуба — росло ощущение, что ему нужно сделать ход, чтобы выиграть себе передышку».

То есть выборы — это не уверенный шаг сильного лидера. Это попытка занять оборону.

Элизабет Конвей из BBC Sports написала: «Сейчас в "Реале" один человек твёрдо контролирует ситуацию. Пока это не изменится, 79-летний Перес остаётся высшей властью, и крупные решения о клубе зависят от него — включая решение о следующем тренере».

И добавила вопрос, который висит над клубом: «После двух лет без титулов вопросы о будущем Переса теперь будут только громче. Видели ли члены клуба достаточно? Время ли для перемен? И, что особенно важно, по-прежнему ли Флорентино Перес — тот самый человек, который должен возглавлять "Реал"?»

Контекст

Тут стоит сказать одну вещь, которую важно проговорить. Структура «Реала» отличается от большинства топ-клубов мира. Это формально некоммерческое общество, члены которого (socios — официально зарегистрированные участники, около 100 000 человек) выбирают президента раз в четыре года. Президент управляет клубом, но не владеет им. Это и старое благородство, и старая уязвимость — в отличие от ПСЖ с катарскими шейхами или «Сити» с эмиратскими инвесторами, у «Реала» нет одного человека-собственника, который мог бы влить любые деньги.

Перес — последний из великих испанских президентов-инфраструктурщиков. Он строит дороги (в буквальном смысле — его компания Grupo ACS — мировой лидер в этой отрасли). Он построил Galacticos в 2000-х. Он реконструировал «Бернабеу». Он подписал Криштиану Роналду в 2009-м. И Мбаппе в 2024-м.

Но за два сезона без трофея — и за драку в раздевалке, и за поражение от «Альбасете», и за освистывание Винисиуса собственными болельщиками, и за петицию «Мбаппе уходи» с 12 миллионами подписей — даже его авторитет начинает испаряться.

Что будет дальше

В четверг — матч против «Реал Овьедо» на «Бернабеу». Учитывая, как болельщики «Реала» реагировали в последние месяцы на любые потери очков (скандирование «Флорентино, в отставку!» после поражения от «Хетафе» в марте), Перес, кажется, превентивно объявил о выборах, чтобы переключить внимание. Анализ Рая прямо это формулирует: «Объявление, по крайней мере отчасти, могло быть нацелено на снятие напряжения среди болельщиков. Правильное ли это решение — открытый вопрос, особенно с учётом того, что спортивные проблемы "Реала" во время его длинного выступления остались по большей части не разрешёнными».

Дата выборов пока не объявлена. По уставу клуба процедура от объявления до голосования занимает несколько недель. То есть до конца сезона результата ждать не стоит. Но всё межсезонье обещает быть необычным.

И главное — впервые с 2013 года у Переса может появиться реальный кандидат-оппонент. В испанской прессе уже звучат имена бизнесменов и бывших игроков «Реала», которые рассматривают возможность баллотироваться. Перес сам и пригласил их выйти из тени.

Может быть, они выйдут. Может быть, в этот раз — впервые за 13 лет — у президентских выборов «Реала» будет несколько кандидатов. И возможно даже, что результат не будет так предсказуем, как раньше.

И одна деталь под занавес

Когда журналист задал ему вопрос о том, почему пресс-конференции от него не было десять лет, Перес ответил коротко: «Я президент и обычно не говорю. Почему я должен?»

Он не сказал, почему сделал исключение во вторник. Но всё, что произошло потом — драка, рак, мексиканец, журналистка, дело Негрейры, не уродливая ли женщина в зале — это, видимо, и есть ответ.

В клубе, который выиграл всё, что можно выиграть в мировом футболе, президент во вторник пытался выиграть только одно — время.