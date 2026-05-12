До чемпионата мира — ровно месяц, и вопросов пока больше, чем ответов. GOAL объясняет, почему все смотрят на США, ждут чуда от Аргентины и боятся верить в Англию.

Свершилось: до чемпионата мира остался всего месяц. И это по-настоящему захватывает. Турнир внезапно стал ощутимо ближе, реальнее. Больше нет возможности отмахнуться от него или отложить мысли на потом.

Чемпионские гонки в клубном футболе практически завершены. Да, впереди еще несколько европейских финалов, но даже они теряются в тени события, которое, вполне возможно, станет крупнейшим спортивным шоу в истории.

Но какие вопросы все еще остаются без ответа? Чего ждать от турнира? Сюжетных линий хватает. Одна из главных — сборная США. Команда сейчас выглядит крайне противоречиво: за каждой яркой голевой серией следует спад у одной из звезд. Насколько вообще хорош этот состав?

И, конечно, Аргентина. В 2022 году команда наконец-то добилась того, чего ждала долгие годы, выиграв третий чемпионат мира в своей истории. Но защитить титул — задача совершенно другого уровня сложности.

Сумеют ли аргентинцы сделать то, чего не удавалось никому с 1962 года, и взять два Кубка мира подряд? GOAL разбирает пять главных вопросов за месяц до старта ЧМ-2026.

Как выступит сборная США?

Пожалуй, это главный вопрос турнира — по крайней мере для американских болельщиков. Существует мнение, что страна-хозяйка обязана выступить успешно. На самом деле это не совсем так. Объективно говоря, крайне маловероятно, что зрители массово выключат телевизоры, если США вылетят рано.

И все же для развития футбола в стране было бы очень полезно, если бы сборная США выдала действительно яркий турнир. Нужна команда, за которую хочется болеть: которая забивает, не боится сильных соперников, играет смело и дает болельщикам повод верить.

Как именно это должно выглядеть — вопрос открытый. Некоторые считают, что выход в четвертьфинал стоит считать минимальной целью. Маурисио Почеттино и вовсе заявил, что сборная США способна выиграть сам турнир.

Как бы то ни было, эта команда обязана заставить домашних болельщиков жить чемпионатом мира.

Сможет ли Аргентина защитить титул?

Вот любопытный факт: лишь двум сборным в истории удавалось выиграть чемпионат мира дважды подряд — и в последний раз это случалось более 60 лет назад. Италия брала титулы в 1934 и 1938 годах, Бразилия — в 1958-м и 1962-м.

С тех пор ближе всех была Франция, которая после победы в 2018 году дошла до финала ЧМ-2022, где уступила Аргентине. В остальном же защитить мировую корону оказалось невероятно сложно.

Причин тому несколько. Первая и самая очевидная — цикличность футбола. Чемпионат мира редко выигрывают совсем молодые команды, а победители обычно сталкиваются с одной из двух проблем: либо слишком долго доверяют поколению, уже прошедшему пик, либо слишком рано запускают смену состава.

Вторая причина — психология. Чтобы вновь пройти весь путь до титула, требуется колоссальная ментальная устойчивость, особенно когда на тебя уже смотрят как на главного фаворита. И наконец, нельзя забывать о факторе удачи. Можно обладать любым количеством таланта, но для победы в серии матчей такого уровня мяч все равно должен хотя бы иногда отскакивать в твою пользу.

И здесь внимание вновь приковано к Лионелю Месси и сборной Аргентины. Нет сомнений, что команда сохранила победный импульс на крупных турнирах — в 2024 году аргентинцы выиграли Кубок Америки.

Большая часть чемпионского состава из Катара по-прежнему в строю, а это дорогого стоит. Однако результаты и игра в последних товарищеских матчах выглядели не слишком убедительно. Неужели их время уже прошло?

Кто станет темной лошадкой турнира?

Это, пожалуй, самая интересная часть любого прогноза. Всем нравится искать команду, которая неожиданно выстрелит и пройдет дальше ожиданий. История чемпионатов мира знает немало ярких «темных лошадок».

Марокко на ЧМ-2022 стало настоящей сенсацией, добравшись до полуфинала. Гана в 2010 году едва не вышла в четверку сильнейших. А в 2002-м Южная Корея и Турция добрались до полуфинала.

На этот раз претендентов хватает — во многом благодаря расширению турнира до внушительных 48 сборных. Эквадор, Норвегия и Турция выглядят весьма любопытными вариантами. Марокко и Сенегал тоже способны пошуметь, хотя их успехи на Кубке Африки уже сделали эти команды вполне узнаваемыми для широкой аудитории.

Но, возможно, наиболее интригующий выбор — Колумбия. У этой сборной сбалансированный состав, а впереди есть футболист мирового уровня — взрывной Луис Диас. Хотя вся прелесть «темной лошадки» в том, что обычно в нее никто по-настоящему не верит.

Вернется ли футбол домой?

Что ж, Англия, пришло время показать, на что ты способна.

Перед каждым чемпионатом мира обязательно находится причина, почему именно Англия может — или даже должна — выиграть турнир. В этот раз аргументы выглядят особенно убедительно.

Гарри Кейн проводит сезон уровня претендента на «Золотой мяч» — даже несмотря на вылет из Лиги чемпионов. Деклан Райс, Эллиот Андерсон и Джуд Беллингем — полузащита элитного уровня. А полностью здоровый Букайо Сака — один из лучших правых вингеров в мире.

В целом же это опытная команда, которая находится на пике своего цикла. Добавьте сюда Томаса Тухеля — крайне сильного и продуманного назначения на пост главного тренера — и Англия вновь выглядит сборной, способной пошуметь на большом турнире.

Но проблема англичан никогда не заключалась в таланте. Скорее, речь о психологии, атмосфере вокруг команды и, если говорить откровенно, о колоссальном грузе ожиданий.

Англия почти никогда не бывает настолько сильнее остальных, чтобы объективно считаться главным фаворитом чемпионата мира. Проблема в том, что ее постоянно пытаются таковой представить.

Однако, возможно, именно Тухель способен изменить этот сценарий. Настало время мечтать?

Кто станет главным открытием турнира?

Как и в случае с «темной лошадкой», предсказать будущую звезду чемпионата мира почти невозможно. В мире хватает талантливых футболистов, а мундиаль традиционно становится идеальной сценой для новых имен.

В этом и заключается магия турнира: выстрелить может как совсем молодой игрок, так и уже зрелый футболист. Хамес Родригес перевернул представление о себе в 22 года на ЧМ-2014. Софьян Амрабат — помните такого? — стал одним из героев турнира в Катаре в 25 лет.

Сложность в том, что сегодня футбольный мир изучен практически полностью. Все знают всех. По-настоящему неизвестных игроков почти не осталось. Поэтому, возможно, нас ждет турнир, на котором просто очень хороший футболист превратится в суперзвезду мирового масштаба. Например, Арда Гюлер?