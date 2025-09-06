Проигрыш Хабибу, декласс от Порье: как Макгрегор потерял величие за семь лет

Конор Макгрегор, пожалуй, самая большая звезда в истории ММА. Его взлет по карьерной лестнице получился невероятным. Однако впоследствии «Ноториуса» ждал неминуемый спад. Проигрыш Хабибу, нокаут от Порье и тяжелая травма

Ирландская звезда: путь к вершине

Конор Макгрегор впервые появился в UFC в 2013 году. В дебютном бою он нокаутировал Маркуса Бримаджа всего за 67 секунд. Макгрегор не просто дрался — он устраивал шоу, подкрепляя удары острым языком. Фанаты сразу полюбили его дерзость и харизму.

В 2015-м Конор уже рвался к титулу. На UFC 189 он нокаутировал Чеда Мендеса, забрав временный пояс в полулегком весе. Его пресс-конференции были, как спектакли. Он продавал бои лучше всех. А потом, на UFC 194, ирландец финишировал Жозе Альдо за 13 секунд и стал неоспоримым чемпионом.

На этом дерзкий ирландец не остановился. Макгрегор мечтал о большем. В 2016 году на UFC 205 он разобрал Эдди Альвареса и взял титул в легком весе. Заработал 6,8 миллионов долларов и стал первым, кто держал два пояса UFC одновременно. Конор был не просто бойцом — он был иконой.

Его поединки притягивали фанатов, словно магнит. В 2014-м он отправил в нокаут Дастина Порье уже в первом раунде. В 2016-м дважды дрался с Нейтом Диасом: проиграл сабмишном, но взял реванш судейским решением. Эти поединки собрали миллионы зрителей и принесли организации небывалый финансовый успех.

Конор Макгрегор globallookpress.com

Конор умел завести толпу. Его фраза «Я король этого дела» стала легендой. Он легко побеждал таких звезд, как Макс Холлоуэй. И каждый его выход в клетку был грандиозным событием, а не просто боем.

Макгрегор навсегда изменил ММА. Его яркий стиль и громкие слова привлекли десятки миллионов новых фанатов. К 2017 году он был лицом UFC, с большим количеством спонсоров и миллионами на счету.

На пике Конор был больше, чем боец. Он стал мировой звездой, диктовал моду и продавал бои, как никто другой. Но дебютный бой по правилам бокса с Мейвезером в 2017 году стал поворотной точкой, после которой начался спад.

Миллионы в бою с Мейвезером и череда провалов

Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор globallookpress.com

В августе 2017 года Макгрегор вышел на ринг против легендарного Флойда Мейвезера. Проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде, но заработал 100 миллионов долларов. Дана Уайт предупреждал: «Деньги все меняют». И оказался прав.

После Мейвезера Конор словно охладел к ММА. Он почти не дрался, а когда появлялся в октагоне, начинались проблемы. В ноябре 2017-го на Bellator 187 он влез в клетку, празднуя победу друга, и толкнул рефери. Это был первый звоночек, что Конор теряет контроль.

В апреле 2018-го Макгрегор устроил дебош на UFC 223. Вместе с друзьями швырнул тележку в автобус, где был Хабиб Нурмагомедов. Осколки стекла ранили Майкла Кьезу и других бойцов. Конора арестовали за нападение, а пояс в легком весе у него забрали.

В октябре 2018-го он вернулся на UFC 229 в поединке против Хабиба. Нурмагомедов доминировал и заставил ирландца сдаться в четвертом раунде, победив удушающим приемом. После боя началась массовая драка, за что Конор получил штраф в размере 50-ти тысяч долларов и полгода дисквалификации.

В январе 2020-го Макгрегор ярко вернулся в октагон, финишировав Дональда Серроне за 40 секунд на UFC 246. Это была его последняя победа в ММА. В январе 2021-го на UFC 257 Дастин Порье нокаутировал Конора во втором раунде.

Третий бой с «Бриллиантом» на UFC 264 в июле 2021-го и вовсе обернулся катастрофой. В первом раунде Конор сломал ногу, и бой остановили. Это было его второе поражение подряд. Травма выбила «Ноториуса» из игры на четыре года — самый долгий перерыв в карьере.

С 2018-го Конор провел всего три боя, победив лишь раз. Деньги от Мейвезера сделали его звездой другого уровня, но в клетке он уже не был тем, что раньше. Скандалы и травмы начали затмевать спортивные достижения ирландца.

Обещания вернуться и жизнь в хаосе

Конор Макгрегор и Майкл Чендлер globallookpress.com

Макгрегор годами вещает о возвращении, но бой с Майклом Чендлером срывался трижды. В 2023-м они снимались вместе в шоу The Ultimate Fighter, однако их поединок так и не случился.

В декабре того же года Конор написал в соцсетях, что подерется с Чендлером 29 июня 2024-го, но бой опять не состоялся. За 2 недели до турнира ирландец снялся с поединка из-за травмы пальца.

Его громкие слова стали больше раздражать, чем вдохновлять. Проблемы с законом сыпались одна за другой. В марте прошлого года, в период подготовке к бою с Майклом Чендлером, его арестовали за то, что он разбил телефон фаната.

В августе того же года Конор ударил мужчину в дублинском пабе — штраф 1000 долларов. И подобных историй очень много. При всем этом ирландец продолжает заявлять о возвращении к боям.

Совсем недавно президент США Дональд Трамп предложил провести турнир UFC в Белом доме в 2026-м. Макгрегор тут же написал в соцсетях: «Я в деле».

Но Дана Уайт еще в мае заявил, что за последние несколько месяцев даже ни разу не общался с ирландцем и будто больше не ждет его в клетке. Очередное обещание Конора повисло в воздухе. На сегодняшний день, 6 сентября 2025 года, прошло 1545 дней с последнего боя Макгрегора.

Кажется, даже самые преданные фанаты «Ноториуса» больше не верят в его возвращение. Да и какой смысл ему выступать? В 37 лет драться на топ-уровне не получится. Время Конора ушло. Он навсегда останется легендой прошлого, но не звездой настоящего.