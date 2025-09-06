ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Проигрыш Хабибу, декласс от Порье: как Макгрегор потерял величие за семь лет

    От двойного чемпиона UFC до «печально известного» — загадочная история спада Макгрегора

    Бои ММА UFC Сборная России Бокс Флойд Мейуэзер Дастин Порье Майкл Чендлер Макс Холлоуэй Дана Уайт  Нейт Диас Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов Жозе Альдо
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельЧетыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026 Конор Макгрегор против Хабиба НурмагомедоваПроигрыш Хабибу, декласс от Порье: как Макгрегор потерял величие за семь лет Дания — ШотландияШотландия сдержала Данию и увезла громкую ничью из Копенгагена
  • 13:16
    • Гаттузо высказался о разгромной победе Италии над Эстонией
  • 12:19
    • Захарян снова сменил игровой номер в «Реал Сосьедад»
  • 08:24
    • Кэри Прайс покидает «Монреаль»
  • 07:19
    • Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
  • 00:51
    • Алькарас одолел Джоковича и пробился в финал US Open — 2025
  • 23:50
    • Франция обыграла Украину в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:46
    • Италия одержала победу над Эстонией в матче отбора на ЧМ-2026
    Все новости спорта
    Конор Макгрегор против Хабиба Нурмагомедова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Конор Макгрегор против Хабиба Нурмагомедова
    Конор Макгрегор, пожалуй, самая большая звезда в истории ММА. Его взлет по карьерной лестнице получился невероятным. Однако впоследствии «Ноториуса» ждал неминуемый спад. Проигрыш Хабибу, нокаут от Порье и тяжелая травма

    Ирландская звезда: путь к вершине

    Конор Макгрегор впервые появился в UFC в 2013 году. В дебютном бою он нокаутировал Маркуса Бримаджа всего за 67 секунд. Макгрегор не просто дрался — он устраивал шоу, подкрепляя удары острым языком. Фанаты сразу полюбили его дерзость и харизму.

    В 2015-м Конор уже рвался к титулу. На UFC 189 он нокаутировал Чеда Мендеса, забрав временный пояс в полулегком весе. Его пресс-конференции были, как спектакли. Он продавал бои лучше всех. А потом, на UFC 194, ирландец финишировал Жозе Альдо за 13 секунд и стал неоспоримым чемпионом.

    На этом дерзкий ирландец не остановился. Макгрегор мечтал о большем. В 2016 году на UFC 205 он разобрал Эдди Альвареса и взял титул в легком весе. Заработал 6,8 миллионов долларов и стал первым, кто держал два пояса UFC одновременно. Конор был не просто бойцом — он был иконой.

    Его поединки притягивали фанатов, словно магнит. В 2014-м он отправил в нокаут Дастина Порье уже в первом раунде. В 2016-м дважды дрался с Нейтом Диасом: проиграл сабмишном, но взял реванш судейским решением. Эти поединки собрали миллионы зрителей и принесли организации небывалый финансовый успех.

    Конор Макгрегор
    globallookpress.com

    Конор умел завести толпу. Его фраза «Я король этого дела» стала легендой. Он легко побеждал таких звезд, как Макс Холлоуэй. И каждый его выход в клетку был грандиозным событием, а не просто боем.

    Макгрегор навсегда изменил ММА. Его яркий стиль и громкие слова привлекли десятки миллионов новых фанатов. К 2017 году он был лицом UFC, с большим количеством спонсоров и миллионами на счету.

    На пике Конор был больше, чем боец. Он стал мировой звездой, диктовал моду и продавал бои, как никто другой. Но дебютный бой по правилам бокса с Мейвезером в 2017 году стал поворотной точкой, после которой начался спад.

    Миллионы в бою с Мейвезером и череда провалов

    Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор
    globallookpress.com

    В августе 2017 года Макгрегор вышел на ринг против легендарного Флойда Мейвезера. Проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде, но заработал 100 миллионов долларов. Дана Уайт предупреждал: «Деньги все меняют». И оказался прав.

    После Мейвезера Конор словно охладел к ММА. Он почти не дрался, а когда появлялся в октагоне, начинались проблемы. В ноябре 2017-го на Bellator 187 он влез в клетку, празднуя победу друга, и толкнул рефери. Это был первый звоночек, что Конор теряет контроль.

    В апреле 2018-го Макгрегор устроил дебош на UFC 223. Вместе с друзьями швырнул тележку в автобус, где был Хабиб Нурмагомедов. Осколки стекла ранили Майкла Кьезу и других бойцов. Конора арестовали за нападение, а пояс в легком весе у него забрали.

    В октябре 2018-го он вернулся на UFC 229 в поединке против Хабиба. Нурмагомедов доминировал и заставил ирландца сдаться в четвертом раунде, победив удушающим приемом. После боя началась массовая драка, за что Конор получил штраф в размере 50-ти тысяч долларов и полгода дисквалификации.

  • Холлоуэй, Усман и еще 5 непробиваемых звезд UFC, которых все-таки нокаутировали
  • На пике карьеры их сложно было нокаутировать, но с течением времени все изменилось
  • 04/09/2025

    • В январе 2020-го Макгрегор ярко вернулся в октагон, финишировав Дональда Серроне за 40 секунд на UFC 246. Это была его последняя победа в ММА. В январе 2021-го на UFC 257 Дастин Порье нокаутировал Конора во втором раунде.

    Третий бой с «Бриллиантом» на UFC 264 в июле 2021-го и вовсе обернулся катастрофой. В первом раунде Конор сломал ногу, и бой остановили. Это было его второе поражение подряд. Травма выбила «Ноториуса» из игры на четыре года — самый долгий перерыв в карьере.

    С 2018-го Конор провел всего три боя, победив лишь раз. Деньги от Мейвезера сделали его звездой другого уровня, но в клетке он уже не был тем, что раньше. Скандалы и травмы начали затмевать спортивные достижения ирландца.

    Обещания вернуться и жизнь в хаосе

    Конор Макгрегор и Майкл Чендлер
    globallookpress.com

    Макгрегор годами вещает о возвращении, но бой с Майклом Чендлером срывался трижды. В 2023-м они снимались вместе в шоу The Ultimate Fighter, однако их поединок так и не случился.

    В декабре того же года Конор написал в соцсетях, что подерется с Чендлером 29 июня 2024-го, но бой опять не состоялся. За 2 недели до турнира ирландец снялся с поединка из-за травмы пальца.

    Его громкие слова стали больше раздражать, чем вдохновлять. Проблемы с законом сыпались одна за другой. В марте прошлого года, в период подготовке к бою с Майклом Чендлером, его арестовали за то, что он разбил телефон фаната.

    В августе того же года Конор ударил мужчину в дублинском пабе — штраф 1000 долларов. И подобных историй очень много. При всем этом ирландец продолжает заявлять о возвращении к боям.

  • Имавов подерется с Борральо, Сен-Дени против Руффи. Анонс карда UFC Paris
  • Претендентский бой Имавова и Борральо, битва за место в топ-15 между Сен-Дени и Руффи
  • 03/09/2025

    • Совсем недавно президент США Дональд Трамп предложил провести турнир UFC в Белом доме в 2026-м. Макгрегор тут же написал в соцсетях: «Я в деле».

    Но Дана Уайт еще в мае заявил, что за последние несколько месяцев даже ни разу не общался с ирландцем и будто больше не ждет его в клетке. Очередное обещание Конора повисло в воздухе. На сегодняшний день, 6 сентября 2025 года, прошло 1545 дней с последнего боя Макгрегора.

    Кажется, даже самые преданные фанаты «Ноториуса» больше не верят в его возвращение. Да и какой смысл ему выступать? В 37 лет драться на топ-уровне не получится. Время Конора ушло. Он навсегда останется легендой прошлого, но не звездой настоящего.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Родина — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Грузия — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Касива — Йокогама Маринос
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Урава Ред
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Виссел Кобе — Йокогама
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Удварди — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры