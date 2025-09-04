Холлоуэй, Усман и еще 5 непробиваемых звезд UFC, которых все-таки нокаутировали

Эти бойцы UFC славились гранитным подбородком. Однако даже таких звезд, как Усман и Холлоуэй, можно нокаутировать. Вспомним 7 бойцов, которые с течением времени пали от ударов соперников лицом вниз

1. Макс Холлоуэй

Макс Холлоуэй по праву считался обладателем одного из самых прочных подбородков в истории UFC. За невероятно долгую карьеру в промоушене он провел 29 поединков и ни разу не побывал в серьезном нокдауне. Казалось, этот парень просто не знает, что такое падать от ударов.

Его стойкость объясняли не только генетикой, но и умнейшим стилем ведения боя. Холлоуэй мастерски использовал встречные движения, чтобы смягчать попадания, и избегал излишне жестких спаррингов на тренировках. Он выдерживал атаки лучших панчеров легкого дивизиона, включая Дастина Порье и Джастина Гейджи.

Дастин Порье против Макса Холлоуэя LiveSport.Ru

«Благословенный» всегда оставался на ногах, продолжая давить на соперников невероятным объемом своих атак. Многие эксперты всерьез полагали, что Холлоуэй завершит карьеру, так ни разу и не познав вкус жесткого нокаута. Его образ непробиваемого бойца казался незыблемым и вечным.

Однако все изменилось 26 октября 2024 года на турнире UFC 308 в Абу-Даби. Чемпион полулегкого веса Илия Топурия поймал Холлоуэя точным левым хуком на отметке в 1:34 третьего раунда. Макс рухнул на настил октагона, а добивание испанца поставило жирную точку в этом поединке.

2. Камару Усман

Камару Усман globallookpress.com

Камару Усман долгое время был эталоном доминирования и невероятной стойкости в полусреднем весе. Нигериец провел в UFC 14 боев подряд без единого нокаута, и за это время пропустил более девяти сотен значимых ударов. Казалось, его просто нельзя финишировать.

Феноменальная стойкость подкреплялась неплохой защитой ударов в 58% и грамотным клинчем. Усман не просто держал попадания, он моментально восстанавливался после самых тяжелых моментов. В своем знаменитом бою с Колби Ковингтоном он пропустил 143 удара и все равно нокаутировал оппонента в пятом раунде.

Он доминировал в полусреднем дивизионе, завоевал титул и пять раз его защитил. Усман выигрывал решениями после изнуряющих рубок, и ни у кого не возникало сомнений в прочности его подбородка. Нигериец выглядел непобедимым чемпионом, который диктовал свои условия всем подряд.

Но все закончилось в один миг 20 августа 2022 года в Солт-Лейк-Сити на UFC 278. Леон Эдвардс, проигрывавший по очкам все четыре раунда, поймал Усмана идеальным хай-киком левой ногой на отметке 4:04 пятого отрезка. Удар «Рокки» пришелся точно в голову, и чемпион рухнул без сознания. Это был крах, которого никто не ожидал.

3. Тони Фергюсон

Тони Фергюсон (слева) globallookpress.com

Тони Фергюсон был тем самым бойцом, которого фанаты обожали за его неуязвимость и безумный стиль. «Эль-Кукуя» считали человеком с железной челюстью, ведь он выдерживал такие попадания, от которых другие уже давно бы упали лицом вниз. С 2013-го по 2019 год Тони одержал 12 побед подряд в легком весе, не зная поражений.

Бои с Эдсоном Барбозой и Энтони Петтисом стали наглядными примерами его стойкости. Фергюсона били с полной отдачей, но он лишь улыбался в ответ и продолжал идти вперед, усиливая давление. Казалось, он совершенно не чувствует боли и усталости.

Даже в зрелищном противостоянии с Джастином Гейджи в 2020 году он не был нокаутирован. Бой остановили только техническим решением в пятом раунде, когда стало ясно, что Фергюсон больше не может защищаться. Репутация несгибаемого бойца только укрепилась после того поражения.

Однако время берет свое. В поединке с Майклом Чендлером в мае 2022 года во втором раунде прозвучал приговор. Чендлер выбросил сокрушительный фронт-кик в подбородок, и Тони впервые за 28 боев в карьере оказался в тяжелейшем нокауте.

4. Робби Лоулер

Робби Лоулер vs Рори Макдональд 2 | Полный бой

Имя Робби Лоулера давно стало в UFC синонимом бескомпромиссных поединков. Его карьера была полна драматичных моментов, но при этом он славился своей невероятной стойкостью.

Когда Лоулер вернулся в UFC в 2013 году и начал свой путь к чемпионскому титулу, мир увидел его истинную суть. Он был не только нокаутером, но и бойцом с невероятным сердцем. Легендарный бой с Рори Макдональдом в 2015-м стал настоящей иллюстрацией несгибаемого духа.

Лоулер пропускал чудовищные удары, был весь в гематомах, но выстоял и в пятом раунде сам отправил соперника в нокаут. Именно после таких поединков за ним закрепился статус бойца, которого невозможно финишировать в стойке. Он провел 15 боев кряду без поражений нокаутами, выиграв титул чемпиона в весе до 77 кг.

Но все изменилось 30 июля 2016 года во время защиты титула против Тайрона Вудли. Робби, как обычно, пошел вперед, но претендент встретил его мощнейшим кроссом правой уже на отметке в 2:14 первого раунда. Удар оказался настолько точным, что Лоулер рухнул на канвас, и его долгая серия прервалась.

5. Нейт Диас

Нейт Диас globallookpress.com

Нейт Диас был настоящим символом бойцовского характера. Его стиль представлял собой бесконечный поток ударов, постоянное давление и болтовню прямо во время поединка.

В своем знаменитом противостоянии с Дональдом Серроне в 2019 году он буквально засыпал соперника 238-ю значимыми ударами, но и сам пропустил много мощных атак. Только вот даже Диас не думал отступать, продолжая идти вперед и переговариваться с оппонентом.

Фанаты привыкли видеть в нем человека, который способен поглотить бесконечное количество урона и все равно продолжать бой. Он олицетворял собой настоящую неуязвимость на протяжении 27-ти поединков. Таким Нейт выглядел на протяжении всего своего спортивного пути.

Однако на ранних этапах карьеры в апреле 2013 года случилось то, чего никто не ожидал. В поединке с Джошем Томсоном опытный соперник поймал Нейта мощным хай-киком во втором раунде. Последовавшая серия добивающих ударов отправила Диаса в нокаут.

6. Клэй Гвида

Клэй Гвида globallookpress.com

Клэй Гвида долгие годы славился чугунным подбородком, категорически отказываясь падать на настил даже под градом ударов. Его стиль строился на бесконечном футворке, многочисленных обманных движениях и постоянных разменах. Он был несокрушим на протяжении 16-ти боев в UFC.

Гвида раз за разом выдерживал тяжелейшие удары и продолжал сражаться, словно заведенный. Его знаменитые бои с Роджером Уэртой и Диего Санчесом в 2009 году стали настоящей иллюстрацией его стойкости.

Гвида не просто выдерживал урон, а словно подпитывался ударами соперников. Он раз за разом возвращался в бой после тяжелых пропущенных, что вызывало удивление у его соперников. Казалось, этого парня просто невозможно остановить.

Но в 2013 году его броня дала серьезную трещину. В клетке против него оказался Чед Мендес, один из самых мощных панчеров своего времени. Мендесу удалось достать Гвиду серией плотных ударов уже в первом раунде. Итог — первое поражение нокаутом.

7. Ли Джинлян

#UFCVegas100 Pelea Gratis: Prates vs.Jingliang

Ли Джинлян был тем бойцом, которого зрители запоминали не по победам, а по манере ведения поединков. Китаец строил всю свою карьеру на упрямстве, прямолинейной смелости и умении переживать самые тяжелые отрезки боя. Он был настоящим «железным человеком», проведя 12 встреч в UFC без проигрышей нокаутами.

Его могли избивать многочисленными сериями или душить в партере, но выключить свет в глазах Ли было невозможно. Репутация китайца складывалась в битвах на истощение, как, например, с Фрэнком Камачо в 2021 году, где он пропустил 124 значимых удара в голову.

Ли принимал невероятный урон, перехватывал инициативу и на морально-волевых дожимал соперников. Фанаты привыкли видеть, как он отряхивается после жестких попаданий, вскидывает подбородок и снова идет в самые опасные размены.

Именно поэтому поражение нокаутом от Карлоса Пратеса в апреле 2024 года стало такой неожиданностью. Джинлян впервые за долгие годы рухнул на настил, что контрастировало с его привычным образом.