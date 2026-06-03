В ночь с 7 на 8 июня состоится турнир UFC Vegas 118. Главным событием вечера станет противостояние в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом и Габриэлем Бонфимом

Бои предварительного карда

1. Маркус МакГи в легчайшем весе подерется с Джоном Яннисом

2. Бруно Силва в наилегчайшем дивизионе проведет бой с Эдгаром Чайрезом

3. Челси Чендлер в легчайшем весе сразится с Присцилой Качоэйрой

4. Джордан Левитт в полулегком весе проведет бой с Жоандерсоном Брито

5. Жеисла Чавес в наилегчайшем дивизионе подерется с Юнейси Дюбеном

6. Кетлен Соуза в женском минимальном весе встретится с Ариани Карнелосси.

UFC Vegas 118: Muhammad vs Bonfim — June 6th

Бои основного карда

Откроет основной кард поединок в полутяжелом весе с участием Иво Бараневски и Джуниора Тафы. Поляк ворвался в лигу с двумя молниеносными нокаутами в первом раунде, продемонстрировав феноменальную мощь.

В последних боях Бараневски дважды финишировал за минуту Остина Лейна и Ибо Аслана. Тафа, напротив, чередует победы нокаутами с поражениями болевыми приемами, что указывает на слабости в партере.

Бараневски не умеет драться долго, потому что его бои никогда не заходили за первый раунд. Поляк бросится в атаку с первых секунд, и для Тафы главной задачей станет пережить этот натиск.

Скорее всего, зрителей ждет очередной быстрый нокаут от восходящей звезды полутяжелого веса. Джуниор выглядит идеальный мишенью для непобежденного поляка.

Следующими в октагон в рамках легчайшего веса выйдут Мэтт Шнелл и Алессандро Кост а. Американец переживает не лучший отрезок в карьере, уступив в трех из четырех последних поединков досрочно.

Шнелл в былые годы считался опасным грэпплером, но годы берут свое, и его защита уже не та, что раньше. Коста тоже звезд с неба не хватает, но в последнем бою он эффектно нокаутировал ударом в печень Стюарта Николла.

В целом на отрезке в 6 боев у него 3 победы и 3 поражения. Однако Мэтт сейчас выглядит настолько посредственно, что для него каждый поединок — это настоящее испытание.

Брайс Митчелл globallookpress.com

В легчайшем весе встретятся Брайс Митчелл, который спустился из полулегкого дивизиона, и молодой мексиканец Сантьяго Луна. Американец славится своим вязким борцовским стилем и умением контролировать соперников на земле.

В последнем поединке в новой весовой категории Митчелл одолел Саида Нурмагомедова решением судей, подтвердив, что его все еще борьба работает. За последние 4 боя у Брайса 2 победы и 2 поражения. Правда и уровень оппозиции была куда выше, чем у мексиканца.

Луна в предыдущем бою победил решением Анхеля Пачеко, а до этого нокаутировал Куанга Ле в первом раунде в своем дебюте в UFC. Фанатов ждет классическое противостояние опыта и молодости.

Митчелл будет любыми способами переводить бой на землю, где его давление может стать решающим фактором. Правда, в стойке Брайс никогда не блистал. И определенные шансы на успех у Луны есть.

Фарес Зиам globallookpress.com

Далее в октагоне состоится поединок в легком весе между Фаресом Зиамом и Томом Ноланом. Француз занимает 14-е место в рейтинге дивизиона и славится высоким бойцовским интеллектом. Зиам в последних пяти боях одержал четыре победы.

Последним в списке поверженных стал другой крепкий проспект Назим Садыхов, ранее шедший в UFC без поражений. Нолан также пребывает в неплохой форме. После поражения в дебюте он выдал серию из четырех побед.

Правда, уровень оппозиции куда скромнее. А последние победы добыты над Кэмпбеллом и Борщевым, который был уволен из лиги. Разница в классе на сегодня между Зиамом и Ноланом несопоставима. Фарес сильнее во всех аспектах.

Мухаммад и Аллен будут бороться до конца

Брендан Аллен globallookpress.com

В со-главном событии вечера в среднем весе сойдутся Брендан Аллен, занимающий пятую строчку рейтинга, и Эдмен Шахбазян, пока что находящийся вне топ-15. Оба бойца обладают достаточным опытом выступлений, несмотря на то, что каждому меньше 30.

Аллен ранее одержал две победы подряд, пройдя Рейнье Де Риддера и Марвина Веттори. На отрезке в 5 боев у Брэндона было 2 поражения, однако дрался он исключительно с оппонентами из рейтинга.

Шахбазян в последнем бою также выиграл нокаутом у Андре Муниза, а чуть ранее расправился и с Диланом Будкой, но в целом за последние девять поединков он потерпел четыре поражения — слишком много для бойца, претендующего на топ-уровень.

Шахбазян попытается решить исход боя быстрой атакой — это его единственный шанс на успех. Однако класс Аллена гораздо выше, и финишировать его задача не из легких.

В главном событии вечера в полусреднем весе встретятся Белал Мухаммад и Габриэль Бонфим. Бойцы занимают пятую и 11-ю строчки в рейтинге. Экс-чемпион организации стремится вернуться на победную тропу после двух поражений подряд.

Бразилец же уверенно закрепляется в топе и выиграл четыре из пяти последних боев. Мухаммад проиграл два последних поединка решением Иэну Гэрри и Джеку Маддалене, но оба раза выглядел конкурентоспособно.

Белал опытный тактик, делающий ставку на смену этажей, клинч и контроль в партере. Бонфим также обладает неплохой борьбой, а в последнем поединке и вовсе нокаутировал Рэнди Брауна. Хоть и не без проблем одолел по очкам именитого Стивена Томпсона.

Данный поединок будет непростым испытанием для каждого. Опыт пятираундовых противостояний на стороне Мухаммада. Скорость и физическая мощь за Бонфимом. В таком поединке не исключено даже раздельное решение судей.