21 июня состоится турнир UFC Vegas 119. В главном событии вечера в наилегчайшем весе Манель Кап встретится с Кедзи Хоригучи

Роса в роли трамплина для Сантос

В женском легчайшем весе происходит смена поколений. Новые лица пробираются к вершине, но на их пути стоят бессменные стражи рейтинга. Кэрол Роса долгие годы была крепким середняком топ-10, и в свои 34 года она превратилась в типичного гейткипера для проспектов.

Луана Сантос, расположившаяся на 11-й строчке, представляет ту самую новую волну, которую Дана Уайт и его команда намерены продвигать любой ценой. За последние шесть боев Роса ни разу не финишировала соперниц, все ее поединки доходили до судейского решения, и в трех встречах она уступала более быстрым и техничным оппонентам.

Кэрол Роса globallookpress.com

Поражения от Айлин Перез и Ирен Алданы показали, что возрастная бразильянка уже не способна навязывать свои условия, а ее коронная борьба в клинче работает лишь против соперниц с худшей физикой. В последнем бою она с трудом одолела Нору Корнолл, но зрелищности и остроты в ее действиях катастрофически не хватало.

Луана Сантос, напротив, после неудачи с Кейси О’Нилл выдала две уверенные победы, причем последнюю над Мелиссой Кроден она взяла за счет тактической дисциплины и разнообразных атак на всех этажах.

У Сантас сильная борьба, а главное — она не боится работать в высоком темпе все три раунда. Именно такие качества делают ее идеальным проектом для UFC: молодая, универсальная и уже готовая к скачку в топ-5.

Молодой лев Стирлинг против вечно голодного Куцелабы

Ион Куцелаба globallookpress.com

Ион Куцелаба за годы в UFC стал настоящим «злым гением» полутяжелого дивизиона: он способен нокаутировать любого в первом раунде, но его выносливость и тактическая гибкость оставляют желать лучшего. И соперник вновь достался непростой.

Навахо Стирлинг идет на серии из девяти побед без единого поражения в карьере. У Куцелабы за последние пять боев три победы и два проигрыша, причем обе неудачи случились именно тогда, когда он не смог финишировать соперника в стартовой пятиминутке.

Модестас Букаускас и Филип Линс показали, что стоит только пережить натиск молдаванина, как он начинает пропускать все подряд. Это типичная история для бойцов, которые делают ставку исключительно на взрывную мощь и не имеют плана «Б».

Стирлинг же действует как шахматист. Он методично разбирает оппонента джебами и лоу-киками, вынуждая того ошибаться, а сам при этом почти не рискует. В UFC в его активе победы над Бруно Лопесом, Родольфо Беллато и Эваном Эрсланом. Новозеландец не гонится за нокаутом, предпочитая контроль и точность, что делает его очень неудобным оппонентом для любого панчера.

Поединки между бойцами СНГ всегда интересны

Джин Силва и Мелсик Багдасарян globallookpress.com

В полулегком весе состоится поединок с участием двух представителей из СНГ. В левом углу Мелсик Багдасарян — опытный кикбоксер из Армении с отличной техникой, но посредственной защитой от борьбы.

Напротив него непобежденный проспект Муртазали Магомедов, прошедший через претендентскую серию Даны Уайта и представляющий Кыргызстан. Багдасарян в пяти в UFC боях одержал 3 победы, но все они были добыты против посредственных противников.

Как только ему попадается оппонент более высокого уровня, начинаются проблемы. Например, поражение нокаутом от Джина Силвы показало, что Мелсик тут же теряется, когда на него идут вперед и постоянно бьют.

Магомедов идет на серии из десяти побед без единого поражения в ММА, и в последних боях он уверенно переиграл Брайана Зурхера и Клаудеси Брито за пределами UFC. Всех предыдущих соперников в карьере представитель Кыргызстана финишировал. Так что Мелсика ждет очередная проверка на прочность.

Оливейра дебютирует в полулегком весе

Винисиус Оливейра (справа) globallookpress.com

12-й номер рейтинга легчайшего веса Винисиус Оливейра в последних пяти боях выиграл четыре раза: у Кайлера Филлипса, Саида Нурмагомедова, Рикки Симона и Бенардо Сопая, проиграв лишь Марио Баутисте.

Бразилец неплохо держит нужную дистанцию и умеет наращивать темп, но иногда увлекается разменами, что позволяет оппонентам попадать в ответ. Для легчайшего веса выглядит просто огромным. При этом Винисиус проходит очень тяжелые весогонки.

В связи с последней неудачей бразилец решил попробовать себя в полулегком весе, а на его пути встал бывший представитель топ-15 Андре Фили. В последних пяти встречах у него лишь две победы (над Кристианом Родригесом и Кабом Свонсоном) и три поражения — от Хосе Дельгадо, Мелькизаэля Косты и Дэна Иге.

Фили гибок тактически, любит работать вторым номером, используя джеб и удары ногами по разным этажам, однако его защита оставляет желать лучшего.

Ожидается, что Оливейра будет сближаться и навязывать ближний бой, где его мощь сыграет решающую роль. В полулегком весе физические кондиции бразильца должны раскрыться сполна. Особенно на фоне менее изнурительной весогонки.

Скрытый претендентский бой в наилегчайшем весе

Кедзи Хоригучи globallookpress.com

Главный бой вечера — реванш Манеля Капа и Кедзи Хоригучи. Их первый поединок состоялся еще в 2017 году в RIZIN и завершился досрочной победой японца. С тех пор оба прошли огромный путь, сменили организации и накопили колоссальный опыт.

Сегодня Кап занимает вторую строчку рейтинга UFC в наилегчайшем весе, а Хоригучи пятую. Манель после поражения от Мухаммада Мокаева в 2024 году по очкам выдал серию из трех досрочных побед. Особенно впечатляющим был нокаут в бою Брэндоном Ройвалом в первом раунде в декабре 2025-го, за который он получил бонус.

Хоригучи же идет на серии из семи побед подряд, и его возвращение в UFC получилось триумфальным: он задушил Тагира Уланбекова, а затем хладнокровно переиграл Амира Альбази. К 35 годам Кедзи сохранил невероятную подвижность, высокую скорость и актуальную физическую форму.

В отличие от Капа, он не ищет одного нокаутирующего удара, а методично забирает пространство, заставляя соперников ошибаться. В их первой встрече он нашел способ финишировать португальца, и наверняка помнит, как нейтрализовать его сильные стороны.

Остальные бои UFC Vegas 119

FULL FIGHT | UFC Vegas 119

1. Андре Лима в наилегчайшем весе подерется с Кевином Борхасом

2. Кристиан Родригес в полулегком весе проведет бой с Хайдером Эмилом

3. Беатриз Мескита в женском легчайшем весе сразится с Мелиссой Маллинс

4. Митч Рапосо в наилегчайшем весе встретится с Алланом Насименту

5. Майкл Асвелл в полулегком весе подерется с Гастоном Боланьосом

6. Фарид Башарат в легчайшем весе проведет бой с Итаном Юингом

7. Леон Шахбазян в полусреднем весе сразится с Леваном Чохели.