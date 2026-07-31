В рамках турнира UFC Belgrade 1 августа состоится поединок Уроша Медича и Даниеля Родригеса в полусреднем весе. Начало — 22:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.60.

Урош Медич

Турнирное положение: Урош Медич располагается на 14-й строчке рейтинга полусреднего дивизиона. Для серба этот бой особенный — впервые он выступит в родном Белграде.

Последние бои: Три последних боя подряд Медич выиграл нокаутом уже в первом раунде. Серб праздновал триумф во встречах с Гилбертом Урбиной, Муслимом Салиховым и Джеффом Нилом. До этой серии он был нокаутирован Пунахеле Сориано всего за 31 секунду, а еще раньше уступил сабмишеном Мактыбеку Оролбаю.

Состояние бойца: Медич базовый кикбоксер с разнообразным арсеналом ударов по всем уровням и тяжелым панчем даже без большой амплитуды. При этом за карьеру он дважды проигрывал именно приемами — против Джалина Тернера и Оролбая, и защита от переводов остается его явным уязвимым местом. Сейчас он подходит к бою на серии из трех побед нокаутом и с колоссальной мотивацией ярко выступить дома.

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Даниель Родригес

Турнирное положение: Даниель Родригес занимает 15-ю строчку того же дивизиона. Однако в контексте титульной гонки уже никак не рассматривается.

Последние бои: Американец тоже идет на серии из трех побед. Ранее он по очкам одолел Алекса Морено, нокаутировал Сантьяго Понзиниббио и выиграл раздельным решением у Кевина Холланда. До этого уступил решением судей Келвину Гастелуму, а еще раньше был нокаутирован Иэном Гэрри.

Состояние бойца: Родригес тоже левша, с неплохим боксом и фиолетовым поясом по БЖЖ, что дает ему преимущество в партере. Но ему 39 лет, он не выступал больше года, и даже его репутация стойкого бойца дала трещину в бою с Гэрри.

Тогда Родригеса быстро нокаутировали.

Статистика для ставок

Медич выиграл 3 последних боя подряд нокаутом в первом раунде

Родригес проиграл дважды на отрезке в 5 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Медича безоговорочным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.18, тогда как на успех Родригеса предлагают ставку за 5.00.

Прогноз: Годовалый простой и возраст Родригеса играют против него, а Медич сейчас в лучшей форме за карьеру и выступает перед родной публикой. Если американец предложит визави открытый размен, чего он обычно не избегает, серб получит все шансы повторить сценарий трех последних боев и завершить поединок досрочно.

1.60 Победа Медича нокаутом Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.60 на бой Медич — Родригес принесёт прибыль 600₽, общая выплата — 1600₽

Ставка: Победа Медича нокаутом за 1.60.