В рамках турнира UFC Belgrade 1 августа состоится поединок Людовита Клайна и Тофика Мусаева в легком весе. Начало — 20:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.82.

Людовит Клайн

Турнирное положение: Клайн не входит в официальный рейтинг, но подходит к бою после пяти побед в последних шести выходах в октагон.

Последние бои: В октябре прошлого года словак большинством голосов судей обыграл Матеуша Ребецки. Единственное поражение за этот отрезок он потерпел от Матеуша Гамрота по очкам. До этого без особых проблем прошел Рузвельта Робертса и Тиаго Мойзеса, а Эйджея Каннингема и вовсе финишировал ударом ногой в корпус.

Состояние бойца: После неудачного старта карьеры в UFC (1-2) Клайн кардинально выправил положение и набрал внушительный ход в боях с крепкими соперниками. Почти все свои последние поединки он доводил до итогового решения судей, показывая стабильность и умение грамотно распределять силы на всю дистанцию.

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Тофик Мусаев

Турнирное положение: Мусаев пришел в UFC с большим именем — он бывший победитель Гран-при Bellator в легком весе.

Последние бои: В марте этого года азербайджанец по очкам победил Игнасио Бахамондеса. В дебюте в промоушене Мусаев уступил сабмишеном Мактыбеку Оролбаю. Тот бой изначально должен был пройти в легком весе, но был переведен в промежуточную категорию, поскольку соперник не смог согнать вес.

Состояние бойца: У Мусаева внушительный процент досрочных побед — 18 из 23-х викторий в карьере одержаны нокаутом. Но его единственное поражение в UFC показало явную уязвимость в защите от борьбы.

А Клайн, как раз, умеет грамотно использовать подобные бреши в обороне.

Статистика для ставок

Клайн выиграл 5 из последних шести боев в UFC

4 из пяти предыдущих боев Мусаева завершились досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Клайна фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.36, тогда как на успех Мусаева предлагают ставку за 2.74.

Прогноз: Мусаев опасен своей взрывной мощью в стойке, но его недавнее поражение от Оролбая показало проблемы с защитой от борьбы — именно этим может воспользоваться Клайн, который в последних боях предпочитает контролировать темп и доводить дело до судейских карточек. Учитывая всего трехраундовый формат, у словака должно хватить времени, чтобы реализовать свой план.

1.82 Победа Клайна по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на бой Клайн — Мусаев принесёт чистый выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Победа Клайна по очкам за 1.82.