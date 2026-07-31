В рамках турнира PFL New York 1 августа состоится титульный поединок Дакоты Дитчевой и Денис Килхольтц в наилегчайшем весе. Начало — 03:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.65.

Дакота Дитчева

Турнирное положение: Дитчева занимает первую строчку рейтинга наилегчайшего дивизиона PFL и уже успела дважды стать чемпионкой промоушена в двух сезонах Гран-при.

Последние бои: В последний раз в клетку Дитчева выходила больше года назад, по очкам обыграв Сумико Инабу. До этого у британки была впечатляющая серия из четырех досрочных побед подряд, включая финиш в бою с экс-претендентом на пояс UFC Таилой Сантос в бою за титул.

Состояние бойца: В победном бою с Инабой Дитчева сломала кисть, а затем получила новую травму руки, из-за которой уже запланированный на февраль бой с Килхольтц пришлось перенести. Это будет ее первый выход в клетку почти за год, и то, как она справится с таким простоем, остается главным вопросом вечера. Правда, класс британки настолько неоспорим, что она считается фаворитом против любой соперницы.

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Денис Килхольтц

Турнирное положение: Килхольтц бывшая чемпионка мира по кикбоксингу и экс-боец Bellator с большим опытом выступлений на профессиональном уровне.

Последние бои: В феврале голландка по очкам одолела Антонию Силванейде. До этого Килхольтц аналогичным способом взял верх над Сумико Инабой и Паулой Кристиной. Чуть ранее проиграла единогласным решением Иларе Джоанне и уступила сабмишеном Кане Ватанабэ.

Состояние бойца: У Килхольтц сильный кикбоксинг мирового уровня и черный пояс по дзюдо, но именно против соперниц с серьезной борьбой она уже показывала уязвимость — поражение от Ватанабэ тому подтверждение.

В 37 лет и против настолько техничной соперницы, как Дитчева, это будет самый серьезный вызов в ее карьере.

Статистика для ставок

Дитчева выиграла все 15 боев в карьере, 12 из них досрочно

Килхольтц уступила дважды на отрезке в 5 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Дитчеву безоговорочным фаворитом. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.09, тогда как на успех Килхольтц предлагают ставку за 7.00.

Прогноз: Долгий простой Дитчевой добавляет интриги, но по чистому класcy и разнообразию арсенала разрыв между ней и другими бойцами ростера PFL слишком велик. Повторение сценария с Сантос выглядит вполне реальным уже в первых раундах. И долго 37-летняя голландка точно не продержится.

1.65 Победа Дитчевой в 1-2 раундах Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.65 на бой Дитчева — Килхольтц позволит вывести на карту выигрыш 650₽, общая выплата — 1650₽

Ставка: Победа Дитчевой в 1-2 раундах за 1.65.