В рамках турнира PFL New York 1 августа состоится титульный поединок за пояс чемпиона в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Арчи Колганом. Начало — 04:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

Усман Нурмагомедов

Турнирное положение: Нурмагомедов действующий чемпион PFL в легком весе. В своей карьере дагестанец не потерпел ни единого поражения.

Последние бои: В феврале россиянин победил сабмишеном Алфи Дейвиса, а до этого дважды подряд по очкам одолел Пола Хьюза и решением судей выиграл у соотечественника Александра Шаблия. Ранее была победа над Брентом Примусом, которую впоследствии отменили и признали несостоявшейся из-за положительного допинг-теста самого Нурмагомедова.

Состояние бойца: В последнем бою Усман добавил в свой послужной список досрочную победу вместо привычных триумфов решений судей. Тот эпизод с неудачным допинг-тестом остается единственным серьезным пятном на его безупречном рекорде. Однако на карьеру простой никак не повлиял. Нурмагомедов продолжает побеждать всех на своем пути.

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Арчи Колган

Турнирное положение: Арчи Колган — непобежденный претендент, ранее выступавший в LFA, с крепким бэкграундом в вольной борьбе.

Последние бои: Американец выиграл пять боев подряд, и все по очкам. Колган взял верх над Джей Джей Уилсоном, Мансуром Барнауи, Маноэлем Соузой, Тибо Гути и Питером Бюистом.

Состояние бойца: Арчи физически крепкий боец, но в последних пяти боях он не смог никого финишировать, что говорит об отсутствии разнообразия приемов на нижнем этаже с учетом хороших навыков борьбы.

При этом уровень его недавней оппозиции заметно уступает классу Нурмагомедова, и это будет первая настоящая проверка на прочность в карьере американца.

Статистика для ставок

Нурмагомедов не проигрывал ни разу в карьере за 22 боя

Все 5 последних побед Колгана одержаны по очкам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Нурмагомедова фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.30, тогда как на успех Колгана предлагают ставку за 3.50.

Прогноз: Колган умеет держаться на ногах против крепких соперников, но настолько разностороннего и умного бойца, как Нурмагомедов, ему обыграть будет очень сложно. По мере того, как чемпион начнет подключать борьбу и наращивать темп ближе к середине боя, у американца закончатся силы, и он сдастся.

2.02 Победа Усмана Нурмагомедова сабмишеном Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на бой Нурмагомедов — Колган принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Победа Усмана Нурмагомедова сабмишеном за 2.02.