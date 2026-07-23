24-26 июля пройдут сразу три громких боксерских вечера на трех разных континентах. Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Эррол Спенс-младший выйдут на ринг практически одновременно. Но не обошлось и без потерь в афише — один из громких анонсированных поединков отменен

Шоу имени «Цыганского короля»

24 июля на арене Max Muay Thai Stadium в Паттайе (Таиланд) состоится поединок Тайсона Фьюри против 46-летнего ветерана Мариуша Ваха. Для британца это уже второй бой в 2026 году после апрельской победы над Арсланбеком Махмудовым, а заодно открытая тренировка перед декабрьским поединком с Энтони Джошуа.

На счету Фьюри 38 поединков, 35 побед, ничья и два проигрыша от Александра Усика. До этого экс-чемпион нанес WBC поражения Фрэнсису Нганну, Дерику Чисоре, Владимиру Кличко и Деонтею Уайлдеру, с которым провел три боя.

Тайсон Фьюри globallookpress.com

Вах подходит к бою в статусе классического спарринг-партнера для элиты дивизиона. Его последние пять боев складывались противоречиво: поражение от Виктора Выхриста, победа над Петром Цвиком, поражение от Каспера Мейны, проигрыш нокаутом от Мозеса Итаумы и победа над Михалом Болозом.

Из 52-х боев поляк выиграл 39, но в последние годы стабильно проигрывает более молодым и быстрым соперникам. Его главный козырь — легендарный «чугунный подбородок», который в свое время позволил ему продержаться все 12 раундов против Владимира Кличко.

По росту и весу соперники примерно равны: у Фьюри 206 сантиметров против 202 у Ваха, при этом преимущество британца в размахе рук гораздо заметнее — 216 против 208 сантиметров. Разница в возрасте в девять лет и явное преимущество в скорости и классе делают Фьюри однозначным фаворитом этого противостояния.

Джошуа сводит Пренгу в школу бокса

Энтони Джошуа против Джейка Пола globallookpress.com

В ночь с 25 на 26 июля на стадионе «Эн-Би-Эн Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на ринг выйдет еще один британский именитый тяжеловес Энтони Джошуа. Его соперником станет 35-летний албанец Кристиан Пренга, который не входит в топ-15 ни по одной из версий.

Для 36-летнего Джошуа этот поединок не просто разминка, а личная история. В конце прошлого года боксер попал в тяжелую автокатастрофу, в которой погибли его близкие друзья, после чего он даже думал завершить карьеру. Тем не менее, «Эй-Джей» преодолел психологические проблемы и вернулся на ринг.

Послужной список Джошуа впечатляет: 33 боя, 29 побед, 4 поражения, 3 пояса чемпиона мира в тяжелом весе. За последние пять выходов на ринг он нокаутировал Джейка Пола, Фрэнсиса Нганну, Отто Валлина и Роберта Хелениуса, уступив лишь Даниэлю Дюбуа.

В карьере также были победы над Владимиром Кличко с Александром Поветкиным и два поражения от Александра Усика. Пренга подходит к бою с рекордом 21-1, причем 20 побед он одержал нокаутом.

Однако главный вопрос заключается в уровне его соперников. Последние 5 побед он одержал над Джо Джонсом, Брэндоном Кармаком, Уилли Джейком-младшим, Хуаном Торресом и Джоуи Давейко — именами, малоизвестными за пределами местных афиш.

Опыт противостояния с боксерами топ-уровня и явное превосходство в физической мощи делают британца фаворитом этой встречи. Не исключено, что здесь все закончится очень быстро.

Тяжелая ночь для Спенса в бою с Тимом Цзю

Тим Цзю (слева) globallookpress.com

26 июля на арене выставочного центра ICC в Сиднее (Австралия) сойдутся экс-чемпион в полусреднем весе по трем версиям Эррол Спенс-младший и бывший обладатель титула WBO в первом среднем дивизионе Тим Цзю. Бой пройдет в привычной категории для австралийца до 70 кг.

Для 36-летнего Спенса это первый бой после долгого перерыва в 3 года. В его послужном списке 29 поединков, среди которых 28 побед и одно поражение. Последняя встреча против Терренса Кроуфорда летом 2023 года получилась болезненной. Эррол проиграл техническим нокаутом, упустил возможность стать абсолютным чемпионом и впал в глубокую депрессию.

Так в одночасье рухнула карьера одного из лучших полусредневесов поколения, ранее одержавшего победы над Йорденисом Угасом, Дэнни Гарсией, Шоном Портером и Майки Гарсией — признанными топами дивизиона.

31-летний Цзю подходит к встрече в статусе боксера, набирающего форму после серии неудач. В последних шести боях были смешанные результаты: победы над Денисом Нуржой и Энтони Веласкесом, два поражения от Себастьяна Фундоры, виктория над Джозефом Спенсером и проигрыш нокаутом Бахраму Муртазалиеву.

Всего на счету австралийца 30 боев, 27 побед и 3 поражения. Определенная интрига в данном противостоянии присутствует. Во-первых, на ринг выйдут два громких имени. Во-вторых, это битва ярчайших нокаутеров, всегда идущих напролом.

Разница в мотивации и текущей активности играет на руку более голодному до побед Тиму Цзю, в то время как Спенс возвращается на ринг после долгого простоя. Возможно, столь длительная пауза станет главным фактором исхода данного противостояния.

Джермалл Чарло снова сбежал

Джермалл Чарло globallookpress.com

Андеркард турнира Спенс — Цзю в Сиднее лишился одного из самых ожидаемых имен. Бывший чемпион в двух весовых категориях Джермалл Чарло не выступит на турнире против австралийского средневеса Коэна Мазудье — ему отказали во въездной визе.

Причины отказа официально не назывались, однако накануне боя стало известно о судимости Чарло: в июне он признал себя виновным по двум пунктам обвинения, в том числе в вождении в нетрезвом виде.

Изначально Джермалл должен был лететь в Австралию вместе со своим другом Эрролом Спенсом-младшим, с которым тренируется в одном зале. Однако утром в прошлый четверг американец просто не сел на рейс.

В последний раз Чарло выходил на ринг в мае 2025 года, победив нокаутом Томаса Ламанну. Ранее его планировали свести с Армандо Рендисом, но соперника без объяснения причин заменили на Джейми Мунгию — история с несостоявшимися поединками преследует Джермалла не в первый раз.

Австралийские промоутеры подтвердили отмену. Сам Чарло пообещал болельщикам вернуться на турнире PBC, извинившись за срыв боя с Мазудье.