Владислав ПрусаковВладислав ПрусаковРедактор раздела Бои LiveSport.RuПодписаться в Google NewsПодписаться+

24-26 июля пройдут сразу три громких боксерских вечера на трех разных континентах. Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Эррол Спенс-младший выйдут на ринг практически одновременно. Но не обошлось и без потерь в афише — один из громких анонсированных поединков отменен

Шоу имени «Цыганского короля»

24 июля на арене Max Muay Thai Stadium в Паттайе (Таиланд) состоится поединок Тайсона Фьюри против 46-летнего ветерана Мариуша Ваха. Для британца это уже второй бой в 2026 году после апрельской победы над Арсланбеком Махмудовым, а заодно открытая тренировка перед декабрьским поединком с Энтони Джошуа.

На счету Фьюри 38 поединков, 35 побед, ничья и два проигрыша от Александра Усика. До этого экс-чемпион нанес WBC поражения Фрэнсису Нганну, Дерику Чисоре, Владимиру Кличко и Деонтею Уайлдеру, с которым провел три боя.

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри globallookpress.com

Вах подходит к бою в статусе классического спарринг-партнера для элиты дивизиона. Его последние пять боев складывались противоречиво: поражение от Виктора Выхриста, победа над Петром Цвиком, поражение от Каспера Мейны, проигрыш нокаутом от Мозеса Итаумы и победа над Михалом Болозом.

Из 52-х боев поляк выиграл 39, но в последние годы стабильно проигрывает более молодым и быстрым соперникам. Его главный козырь — легендарный «чугунный подбородок», который в свое время позволил ему продержаться все 12 раундов против Владимира Кличко.

По росту и весу соперники примерно равны: у Фьюри 206 сантиметров против 202 у Ваха, при этом преимущество британца в размахе рук гораздо заметнее — 216 против 208 сантиметров. Разница в возрасте в девять лет и явное преимущество в скорости и классе делают Фьюри однозначным фаворитом этого противостояния.

Джошуа сводит Пренгу в школу бокса

Энтони Джошуа против Джейка Пола
Энтони Джошуа против Джейка Пола globallookpress.com

В ночь с 25 на 26 июля на стадионе «Эн-Би-Эн Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на ринг выйдет еще один британский именитый тяжеловес Энтони Джошуа. Его соперником станет 35-летний албанец Кристиан Пренга, который не входит в топ-15 ни по одной из версий.

Для 36-летнего Джошуа этот поединок не просто разминка, а личная история. В конце прошлого года боксер попал в тяжелую автокатастрофу, в которой погибли его близкие друзья, после чего он даже думал завершить карьеру. Тем не менее, «Эй-Джей» преодолел психологические проблемы и вернулся на ринг.

Послужной список Джошуа впечатляет: 33 боя, 29 побед, 4 поражения, 3 пояса чемпиона мира в тяжелом весе. За последние пять выходов на ринг он нокаутировал Джейка Пола, Фрэнсиса Нганну, Отто Валлина и Роберта Хелениуса, уступив лишь Даниэлю Дюбуа.

В карьере также были победы над Владимиром Кличко с Александром Поветкиным и два поражения от Александра Усика. Пренга подходит к бою с рекордом 21-1, причем 20 побед он одержал нокаутом.

Однако главный вопрос заключается в уровне его соперников. Последние 5 побед он одержал над Джо Джонсом, Брэндоном Кармаком, Уилли Джейком-младшим, Хуаном Торресом и Джоуи Давейко — именами, малоизвестными за пределами местных афиш.

Опыт противостояния с боксерами топ-уровня и явное превосходство в физической мощи делают британца фаворитом этой встречи. Не исключено, что здесь все закончится очень быстро.

Тяжелая ночь для Спенса в бою с Тимом Цзю

Тим Цзю (слева)
Тим Цзю (слева) globallookpress.com

26 июля на арене выставочного центра ICC в Сиднее (Австралия) сойдутся экс-чемпион в полусреднем весе по трем версиям Эррол Спенс-младший и бывший обладатель титула WBO в первом среднем дивизионе Тим Цзю. Бой пройдет в привычной категории для австралийца до 70 кг.

Для 36-летнего Спенса это первый бой после долгого перерыва в 3 года. В его послужном списке 29 поединков, среди которых 28 побед и одно поражение. Последняя встреча против Терренса Кроуфорда летом 2023 года получилась болезненной. Эррол проиграл техническим нокаутом, упустил возможность стать абсолютным чемпионом и впал в глубокую депрессию.

Так в одночасье рухнула карьера одного из лучших полусредневесов поколения, ранее одержавшего победы над Йорденисом Угасом, Дэнни Гарсией, Шоном Портером и Майки Гарсией — признанными топами дивизиона.

31-летний Цзю подходит к встрече в статусе боксера, набирающего форму после серии неудач. В последних шести боях были смешанные результаты: победы над Денисом Нуржой и Энтони Веласкесом, два поражения от Себастьяна Фундоры, виктория над Джозефом Спенсером и проигрыш нокаутом Бахраму Муртазалиеву.

Всего на счету австралийца 30 боев, 27 побед и 3 поражения. Определенная интрига в данном противостоянии присутствует. Во-первых, на ринг выйдут два громких имени. Во-вторых, это битва ярчайших нокаутеров, всегда идущих напролом.

Разница в мотивации и текущей активности играет на руку более голодному до побед Тиму Цзю, в то время как Спенс возвращается на ринг после долгого простоя. Возможно, столь длительная пауза станет главным фактором исхода данного противостояния.

Джермалл Чарло снова сбежал

Джермалл Чарло
Джермалл Чарло globallookpress.com

Андеркард турнира Спенс — Цзю в Сиднее лишился одного из самых ожидаемых имен. Бывший чемпион в двух весовых категориях Джермалл Чарло не выступит на турнире против австралийского средневеса Коэна Мазудье — ему отказали во въездной визе.

Причины отказа официально не назывались, однако накануне боя стало известно о судимости Чарло: в июне он признал себя виновным по двум пунктам обвинения, в том числе в вождении в нетрезвом виде.

Изначально Джермалл должен был лететь в Австралию вместе со своим другом Эрролом Спенсом-младшим, с которым тренируется в одном зале. Однако утром в прошлый четверг американец просто не сел на рейс.

В последний раз Чарло выходил на ринг в мае 2025 года, победив нокаутом Томаса Ламанну. Ранее его планировали свести с Армандо Рендисом, но соперника без объяснения причин заменили на Джейми Мунгию — история с несостоявшимися поединками преследует Джермалла не в первый раз.

Австралийские промоутеры подтвердили отмену. Сам Чарло пообещал болельщикам вернуться на турнире PBC, извинившись за срыв боя с Мазудье.