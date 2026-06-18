15 июня на Южной лужайке перед Белым домом состоялся турнир UFC Freedom, посвященный 250-летию независимости США и 80-летию Дональда Трампа. Ивент во всех смыслах получился историческим и уникальным. Самое время подвести итоги, вспомнить ярчайшие моменты и порассуждать, что ждет дальше участников минувшего мероприятия

Как турнир в Белом доме стал реальностью

Затея с проведением турнира на Южной лужайке Белого дома поначалу казалась фантастикой. Однако президент Дональд Трамп, давний фанат ММА, лично предложил эту идею, приурочив событие к своему 80-летию и 250-летию независимости США. UFC ухватился за шанс, хотя сразу стало ясно: это будет самый дорогой и сложный ивент в истории лиги.

Одних затрат насчитали почти на 60 миллионов долларов. Главная инженерная задача — не загородить вид на резиденцию президента и Мемориал Вашингтона. Для этого над октагоном возвели 600-тонную конструкцию «Клешня» высотой с фасад Белого дома, а под ней смонтировали тысячи светильников.

Восстановление газона после мероприятия обошлось еще в миллион долларов — трава на лужайке, где обычно принимают глав государств, явно не была готова к такому соседству. К тому же, пришлось координировать работу семи федеральных ведомств, включая Секретную службу, которая присвоила ивенту высший уровень безопасности SEAR 1.

Уайт и Трамп в октагоне перед Белым домом globallookpress.com

Погода стала вторым серьезным вызовом. Синоптики обещали грозу и ливень, и организаторам пришлось перенести начало шоу на час. Дана Уайт потом шутил, что гроза буквально «раскололась надвое», но на самом деле в промоушене были готовы к любым сюрпризам — под тентом длиной в 30 метров спрятали и клетку, и зрителей.

Политический подтекст турнира вызвал волну критики. Группа активистов даже подала судебный иск, обвинив UFC и Трампа в коммерческом использовании государственной территории. Суд быстро отказал истцам, но осадок остался. Многие посчитали, что спорт стал слишком пафосным и патриотичным.

Тем не менее, масштаб подготовки впечатлил. Выход бойцов организовали прямо из Овального кабинета, а над лужайкой пролетели истребители. Все это создало уникальную атмосферу, но главный вопрос: оправдала ли спортивная часть такой ажиотаж?

Семь боев — семь нокаутов

Джастин Гейджи против Илии Топурии globallookpress.com

И спорт ответил громче любых салютов. Все семь поединков завершились досрочно, ни одного судейского решения, ни одного боя, дошедшего до гонга. В истории UFC подобное случалось считанные разы, но, чтобы на столь престижной арене, такого точно не было.

Открывал вечер Диего Лопес, который провалил начало, но во втором раунде вырубил Стива Гарсию. Следом Маурисио Руффи устроил шоу, нокаутировав Майкла Чендлера уже в первом отрезке.

Джош Хокит уверенно разобрался с Дерриком Льюисом во втором раунде, но его победу затмило скандальное послематчевое интервью. Бо Никал тоже не сплоховал. Фронт-кик в голову и добивание руками превратили бой с Кайлом Дакасом в одностороннее избиение.

Шон О’Мэлли подтвердил статус одного из самых зрелищных бойцов легчайшего дивизиона, финишировав Айманна Захаби во втором раунде точными ударами с дальней дистанции. А потом настал час главных событий. Сперва Сирил Ган нокаутировал Алекса Перейру, а затем Джастин Гейджи учинил расправу над Илией Топурией.

«Поатан», мечтавший о третьем поясе, выглядел медленным и неповоротливым в тяжелом весе. Ган поймал его джебом во втором раунде и провел добивание, после которого бразилец долго не мог прийти в себя. Эксперимент явно провалился, но попытка войдет в историю.

Зато главный бой вечера стал настоящей сенсацией. Гейджи, которому почти все эксперты предрекали поражение нокаутом, пережил тяжелый второй раунд, а затем разбил лицо сопернику такой степени, что команда Топурии выбросило пятое полотенце перед пятым отрезком. В итоге американец в главном бою на историческом турнире стал новым чемпионом UFC в легком весе в день 250-летия независимости США.

Пир досрочных финишей не случаен

Сирил Ган против Алекса Перейры globallookpress.com

Сразу возникает вопрос: как так вышло, что ни один бой не дошел до решения? Ответ кроется в нескольких причинах. Во-первых, матчмейкеры UFC подбирали преимущественно ударников. Те же базовые борцы в лице Никала и Хокита за последнее время всерьез спрогрессировали в стойке.

Во-вторых, историческая локация и присутствие первых лиц страны добавили эмоций. Бойцы выходили из Овального кабинета и понимали: у них есть шанс стать частью истории, и тянуть время здесь точно не стоит. Каждый хотел запомниться, а лучший способ — яркий финиш.

Не стоит сбрасывать со счетов и увеличенные бонусы. За лучший бой вечера платили 400 тысяч долларов, за лучшее выступление и вовсе 425. С учетом того, что не все бойцы в карде были миллионерами, такая мотивация работала, как красная тряпка для быка.

Кроме того, матчмейкеры явно подбирали оппонентов так, чтобы местные фавориты выглядели уверенно. Бо Никал получил Дакаса, О’Мэлли дали в соперники Захаби, который далеко не топ-уровень. Это создало условия для досрочных побед, ведь разница в классе в ряде противостояний была очевидна.

Нельзя забывать и о погодных условиях (открытый воздух, духота и влажность). В закрытых залах бойцы привыкли к кондиционерам, а здесь пришлось адаптироваться. Из-за этого снизилась защита и выносливость, что привело к большему количеству грубых ошибок.

Наконец, сказался и сам дух события. Когда вокруг пафос, салюты и пролеты истребителей, думать некогда. Бойцы просто рубились, а зрители получили то, за что любят ММА — бескомпромиссное зрелище без права на скуку.

Что дальше для участников карда Белого дома?

Дональд Трамп поздравляет Джоша Хокита с победой globallookpress.com

Для Джастина Гейджи эта победа стала не просто очередным достижением, а исполнением мечты всей карьеры. В 37 лет, после стольких поражений и нокаутов, он наконец повесил на плечо полноценный пояс. Легенда UFC Деметриус Джонсон уже посоветовал ему уйти на пике, сохранив здоровье.

Топурия же получил болезненный урок. Он шел вперед, как непобедимый супергерой, а в итоге сдался и проиграл впервые в карьере. Но грузин еще молод и, по его же словам, этот опыт только закалит его. Однако утраченная аура непобедимости может сыграть злую шутку в будущих боях.

Алекс Перейра ошибся с переходом в тяжелый вес. Он набрал массу, но потерял скорость и резкость, а Ган воспользовался этим сполна. Теперь бразильцу предстоит решать: возвращаться в полутяжи или пробовать еще раз, но с новой подготовкой. Пока он остается единственным, кто осмелился побороться за третий пояс, и это уже достойно уважения.

Скандал с Джошем Хокитом омрачил общее впечатление. Его внезапную критику в адрес Мишель Обамы осудил даже Дана Уайт. «Невероятный Хок» испортил себе репутацию и после такого титульник в тяжелом весе точно не получит. Из возможных соперников Волков и Павлович, против которых шансов на успех маловато.

Для UFC турнир стал коммерческим успехом, несмотря на все политические трения. Заинтересованность была колоссальной, а семь нокаутов гарантируют, что этот ивент пересмотрят еще не раз.

Лига показала, что способна на большее, чем просто стандартные арены, и теперь вопрос: повторит ли она такой опыт? Одно ясно точно: турнир в Белом доме навсегда вошел в историю смешанных единоборств.