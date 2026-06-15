Парад апсетов в UFC продолжается. Вслед за сенсационной победой Стрикленда над Чимаевым 37-летний ветеран Гейджи забрал нолик у Топурии, став новым чемпионом в легком весе

Историческая битва на лужайке Белого дома

Исторический турнир UFC Freedom 250 прошел в ночь с 14 на 15 июня. Впервые октагон установили на Южной лужайке прямо перед Белым домом. Главным событием вечера стал титульный бой в легком весе между обладателем пояса Илией Топурией и временным чемпионом Джастином Гейджи.

До этого поединка мало кто давал 37-летнему американцу хоть какие-то шансы. Топурия шел с рекордом 17-0 и за три предыдущих боя нокаутировал трех легенд: Волкановски, Холлоуэя и Оливейру. Гейджи же считался удобной мишенью для молодого грузина.

С первых секунд «Эль-Матадор» рванул вперед, пытаясь задавить соперника своей ударной мощью. Правда, на старте встречи Илия и сам пропустил очень много попаданий, отдав отрезок сопернику. После перерыва чемпион взвинтил обороты.

Он потряс Гейджи во втором раунде, пробив серию ударов в печень и едва не финишировав оппонента у сетки. Но американец выдержал прессинг и сумел пережить самую опасную фазу боя.

Джастин Гейджи против Илии Топурии globallookpress.com

Третий раунд стал переломным. Гейджи внезапно потряс Топурию правым кроссом, а затем еще раз отправил чемпиона в нокдаун. Лицо Илии покрылось множеством гематом, он резко просел по кардио и выглядел максимально растерянно.

«Эль-Матадор» просто шел вперед, натыкаясь на жесткие джебы и апперкоты. В четвертой пятиминутке избиение продолжилось. Врач уже хотел останавливать бой перед началом раунда, но Топурия уговорил его дать шанс. Однако надежды не оправдались.

В перерыве между четвертым и пятым раундами угол Топурии выбросил белое полотенце в знак сдачи. Технический нокаут, и Джастин Гейджи стал новым чемпионом UFC в легком весе на историческом турнире в Белом доме.

Никогда не списывайте со счетов Джастина Гейджи

Илия Топурия и Джастин Гейджи globallookpress.com

Бойцовское сообщество моментально отреагировало на апсет в главном бою. Первым подколол Топурию его заклятый враг Арман Царукян: «Илия "Я сдаюсь" Топурия», — написал в соцсетях россиянин. Конор Макгрегор также не остался в стороне: «Он сам сдался. Грустно смотреть, но это поражение сделает его сильнее».

Самый громкий комментарий оставил чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев. Он написал ту самую фразу, которая разлетелась на цитаты: «Кто возвышает себя — будет унижен. В этой игре есть уровни». Дагестанец поздравил Гейджи, назвав его настоящей легендой, заслужившей пояс больше других.

Первый в современной истории абсолютный чемпион мира по боксу в трех дивизионах Теренс Кроуфорд не упустил возможности поглумиться над Топурией.

Американец напомнил, как Илия обещал нокаутировать его и Шакура Стивенсона в ринге за один вечер: «И этот парень обещал меня нокаутировать?».

Бывший чемпион UFC и PFL в тяжелом весе Фрэнсис Нганну в очередной раз напомнил о силе и характере Гейджи: «Никогда не списывайте Джастина со счетов».

Цифры говорят сами за себя. Гейджи вышел на бой аутсайдером с коэффициентом 6.00, а большинство экспертов предрекали ему поражение нокаутом в 1-2 раундах. При этом 37-летний ветеран уже в третий раз попытался завоевать полноценный титул UFC.

Первые две попытки закончились поражениями от Хабиба Нурмагомедова и Чарльза Оливейры сабмишенами. Гейджи всегда упирался в потолок, когда дело доходило до чемпионских боев. Но в эту ночь он доказал, что упорство и характер могут перевесить любую неудачную статистику.

«Я сказал себе, что не проиграю в Белом доме», — заявил Гейджи на пресс-конференции. В итоге «Хайлайт» заработал бонусы за «Бой вечера» и «Выступление вечера», уехав из Вашингтона с 825 тысячами долларов и поясом на талии. Мечта, длившаяся годы, наконец-то стала реальностью.

Парад апсетов продолжается

Илия Топурия и его команда globallookpress.com

Накануне боя Топурия изменил рекорд в соцсетях на 18-0, устроил праздничную вечеринку и принес на взвешивание белую розу. Эго испанца перешагнуло все разумные пределы. Но Джастин в октагоне спустил грузина с небес на землю.

Что же случилось с чемпионом? Илия внезапно перестал использовать финты и очень безграмотно защищался от ударов. Он просто шел напролом, надеясь на свою нокаутирующую мощь. Гейджи, напротив, грамотно встречал его джебами и ложными тейкдаунами, методично разбивая чемпиона с первого раунда.

Физическая готовность Топурии также оказалась не на высоте. После бурного второго раунда, где он едва не добил соперника, Илия неожиданно выдохся. Он почти перестал двигаться, потерял скорость и к третьему раунду просто не успевал за возрастным Гейджи.

Команда Топурии приняла правильное решение, сняв бойца после четвертого раунда. У него были разбиты оба глаза, сломана переносица, а по словам Даны Уайта, вероятен еще и перелом глазницы. Илию сразу увезли в больницу — первое поражение в карьере получилось максимально болезненным.

Джастин Гейджи держался из последних сил и шел вперед через не могу. После разгрома во втором раунде он был в шаге от поражения, но отказался проигрывать. Лучшей развязки для местной публики не придумать.

Гейджи победил в Белом доме в день 250-летия независимости США, посвятив свою победу стране. История с Топурией в очередной раз подтвердила: в ММА можно побить любого, даже самого грозного ударника. Илия дрался за себя и свое эго, а Джастин — не просто за титул, а за свою страну!