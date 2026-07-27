25 июля состоялся турнир UFC Abu Dhabi. В главном событии вечера встретились экс-чемпион полутяжелого веса Магомед Анкалаев и представитель топ-10 Богдан Гуськов

Результаты боев предварительного карда

1. Абдул Хусейн в легчайшем весе победил удушающим приемом в третьем раунде Коди Гибсона

2. Нурулло Алиев в легком дивизионе победил единогласным решением Майка Дэвиса

3. Магомед Тучалов в полутяжелом дивизионе победил единогласным решением Брендсона Рибейро

4. Аксель Соуза в легком весе победил сабмишеном в первом раунде Исмаэля Бонфима

5. Сэм Паттерсон в полусреднем весе нокаутировал во втором раунде Сантьяго Понзиниббио

6. Мухаммед Саид в полутяжелом дивизионе нокаутировал во втором раунде Дастина Джейкоби

7. Вальтер Уокер в тяжелом весе победил сабмишеном в первом раунде Томаса Петерсона.

Вальтео Уокер против Томаса Петерсена globallookpress.com

Бои основного карда

Основной кард турнира открывало интригующее противостояние в полусреднем весе между экс-чемпионом ACA Абубакаром Вагаевым и Сайгидом Изагахмаевым.

Переход Вагаева в UFC состоялся весной при поддержке Хамзата Чимаева. А вот Сайгид, представляющий школу Абдулманапа Нурмагомедова, выходил закрывать свое поражение от Николаса Далби в дебютном поединке.

Учитывая предысторию и дружбу спортсменов с ключевыми фигурами ростера, поединок сразу получил статус принципиального противостояния. И уже на шестой секунде Вагаев оформил быстрый тейкдаун, поймав соперника на сближении.

Изагахмаев смог подняться, ответив точными ударами коленями из клинча, но Абубакар снова перевел бой в партер. Во втором отрезке Вагаев переключился на работу в стойке, донося тяжелые двойки. Сайгид ответил собственным тейкдауном, но из-за сильной усталости обоих бойцов темп встречи начал заметно падать.

В заключительном раунде Изагахмаев агрессивно пошел вперед. Вагаев выдержал давление и забрал контроль у сетки, однако чуть не попался на кимуру. В концовке Сайгид зашел за спину и пытался выйти на ручной треугольник, но дожать соперника не успел. Судьи единогласно отдали победу Абубакару Вагаеву со счетом 29:28.

Сайгид Изагахмаев globallookpress.com

Следом в октагон вышли представители тяжелого дивизиона Ризван Куниев и Тайрелл Форчун. Накануне очной встречи парни занимали восьмую и девятую строчки в рейтинге. В прошлом бою Куниев одолел Жаилтона Алмейду, однако столкнулся с критикой за пассивный стиль.

С первых секунд стало понятно, что россиянин кардинально изменил тактический рисунок. Ризван сходу занял центр клетки, взвинтил темп и начал атаковать американца опасными комбинациями. Куниев успешно менял стойки, пробивал лоу-кики и пробовал эффектные удары с разворота.

В клинче Ризван буквально не давал сопернику дышать, нанося жесткие удары коленями. Форчун вынужден был уйти в глухую оборону, получая урон на всех этажах. Во втором раунде преимущество Куниева стало подавляющим. В перерыве Тайрелл признался угловым, что у него появились повреждения из-за пропущенных атак по корпусу.

В третьем раунде россиянин вновь зажал уставшего оппонента у сетки и обрушил на него серию мощных ударов. Форчун перестал отвечать, и рефери остановил поединок, зафиксировав первую досрочную победу Куниева в UFC.

Далее в легкой весовой категории состоялся долгожданный дебют звезды Претендентской серии Даны Уайта Магомеда Зайнукова по прозвищу «Чанко». Его соперником стал непобежденный поляк Дамиан Жепецки.

Первый раунд получился вязким и конкурентным. Жепецки активно навязывал клинч у сетки и смотрелся физически мощнее. Магомед также пропустил несколько атак в стойке, а затем случайно попал пальцем в глаз поляку, получив предупреждение.

Однако после возобновления боя Зайнуков включил максимальные обороты и забрал концовку отрезка. Во втором и третьем раундах дагестанец учинил сопернику настоящий разгром. Магомед разбирал поляка локтями на выходе из клинча и встречал фронт-киками. За два последних раунда Жепецки нанес лишь 16 точных ударов против 70-ти у дагестанца.

Польскому бойцу не помогли даже попытки перевести бой на землю. Зайнуков забрал уверенную победу единогласным решением судей со счетом 30:27, нанеся Дамиану первое поражение в карьере.

Темиров и Анкалаев переехали своих соперников

Рамазан Темиров (справа) globallookpress.com

В со-главном событии вечера в наилегчайшем весе сошлись десятый номер рейтинга Стив Эрцег и проспект из Узбекистана Рамазан Темиров. И в этом противостоянии все закончилось очень быстро.

Уже на первых секундах Темиров удивил австралийца своим напором и агрессией, уронив его на настил эффектной вертушкой. Эрцег попытался затащить соперника в партер, но Рамазан легко заблокировал тейкдаун.

В стойке Темиров полностью контролировал ситуацию, постоянно взрываясь мощными и размашистыми атаками. Солидное преимущество в габаритах ничем не помогло Эрцегу. Рамазан постоянно находил бреши в обороне Стива, сближаясь с тяжелыми ударами.

В концовке первого раунда Темиров пробил правый боковой точно в подбородок. Бывший претендент на пояс рухнул лицом на канвас, после чего рефери сразу оставил поединок. Блестящий нокаут от Темирова и громкая заявка на титульный бой.

В главном событии турнира в полутяжелом весе экс-чемпион UFC Магомед Анкалаев встретился с Богданом Гуськовым. Бойцы в преддверии очной встречи занимали первую и девятую строчки в рейтинге. Анкалаев возвращался после поражения от нокаутом Алекса Перейры.

Гуськов принял этот вызов на коротком уведомлении, заменив травмированного Халила Раунтри. Первые три раунда прошли в максимально осторожном темпе под недовольный свист трибун.

Анкалаев занял центр октагона, разбивая Гуськова одиночными джебами и киками. Богдан отступал к сетке, работал вторым номером и выискивал момент для контратаки.

В четвертом отрезке Магомед пошел в борьбу. Дагестанец провел быстрый тейкдаун, перевел Гуськова на канвас и подключил гранд-энд-паунд, чередуя его с попытками выйти на удушающий прием.

В заключительной пятиминутке Анкалаев вновь оформил перевод и продолжил методично забивать соперника на земле. Рефери был вынужден остановить бой, зафиксировав победу Магомеда техническим нокаутом. Прагматичный, но уверенный триумф Анкалаева.