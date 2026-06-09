Череда неудач Белала Мухаммада продолжается. Экс-чемпион на турнире UFC Vegas 118 проиграл единогласным решением судей Габриэлю Бонфиму, окончательно выпав из титульной гонки

Из чемпиона в мем за год

Еще в мае прошлого года Белал Мухаммад носил на талии пояс чемпиона в полусреднем весе, шел на серии из 11-ти побед, доминировал в поединке над Леоном Эдвардсом за счет борьбы и казался грозой дивизиона. Однако первая же защита титула в мае против Джека Маддалены все перевернула.

Вместо привычных тейкдаунов американец решил показать бокс и провалился. Мухаммад предпочел размениваться в стойке с базовым ударником и проиграл по очкам, потеряв пояс. Именно тогда родилась фраза «руки Канело», которая превратилась в главный мем года.

Белал Мухаммад против Джека Маддалены globallookpress.com

В ноябре 2025-го последовало второе поражение от Иэна Гэрри. Снова единогласное решение, снова никаких попыток перевести соперника в партер. Две осечки подряд отбросили Белала еще дальше от вершины рейтинга.

И вот 7 июня 2026 года, турнир UFC Vegas 118. Пятираундовый бой против Габриэля Бонфима стал последним шансом все исправить. Но «руки Канело» снова сплоховали, и Мухаммад потерпел третье поражение подряд.

Раньше Белала называли стратегом и хамелеоном октагона, способным адаптироваться под любого соперника. Теперь над ним смеются в социальных сетях, вспоминая его же собственную фразу. Он стал символом того, как тактическая самонадеянность разрушила карьеру. И что самое обидное, сделал он это своими руками.

Мастер-класс в исполнении Бонфима

Белал Мухаммад и Габриэль Бонфим globallookpress.com

Как только начался бой, Бонфим сразу же задал высокий темп. Бразилец методично пробивал лоу-кики, нанося ощутимый ущерб ногам Мухаммада. Американец отвечал редкими выпадами, но выглядел слишком пассивно. Уже к концу первого раунда стало понятно, что борьбы в этом поединке не будет.

Во втором отрезке нога Белала покраснела и заметно опухла. На лице появился кровоподтек, а джебы Бонфима проходили все чаще. Мухаммад пытался смещаться и менять стойки, но ничего не работало. Статистика точности ударов говорит сама за себя: у Бонфима 49 процентов, у Белала лишь 31.

В третьем раунде Мухаммад пошел в борьбу, правда было уже поздно. Бонфим легко защитился от тейкдауна и продолжил прессинговать соперника в стойке. В одном из эпизодов Габриэль выбросил мощную двойку, выбив капу изо рта американца. Рефери Херб Дин остановил бой, что фактически спасло Белала от добивания.

Четвертый и пятый раунды прошли по одному и тому же сценарию. Бонфим доминировал за счет преимущества в скорости, ликвидируя любые попытки клинча. Мухаммад лишь размашисто рубил по воздуху и не попадал в цель. Он держался мужественно, однако выглядело это как попытка отсрочить неизбежное.

Судьи даже не сомневались при вынесении вердикта. Все трое отдали победу Бонфиму со счетом 50:45. Бразилец забрал все пять раундов, превратив бой в одностороннее избиение.

Проиграл сам себе

Белал Мухаммад globallookpress.com

Если вернуться к пробелам соперников, то у Джека Маддалены худшая защита от борьбы во всем топе полусреднего веса. Но Белал решил боксировать с ним и потерял титул. У Иэна Гэрри серьезные проблемы под давлением. Однако Мухаммад снова выбрал стойку и получил второе поражение подряд.

Бонфим по своему стилю чистый универсал, борется неплохо, но явно не хочет возиться в партере, когда бой переходит за экватор. Однако Белал до третьего раунда даже не пытался провести тейкдаун. А когда попробовал, силы уже закончились.

Все трое соперников были заметно крупнее Мухаммада, что ставит его в заведомо невыгодную позицию в стойке. Почему же он раз за разом отказывался от своего главного оружия? Вопрос остается риторическим, но ответ лежит на поверхности. Американец просто поверил в свои «руки Канело» и прогорел.

С весны 2019 года по апрель 2025-го у Мухаммада была впечатляющая серия из 11-ти побед. Он выигрывал именно за счет борьбы, стратегии и умения адаптироваться, а не за счет бокса. Но за последние 13 месяцев случились три поражения, потеря пояса и вылет из топ-5 рейтинга. В свои 37 лет Белал рухнул с вершины из-за собственного эго.

Теперь Мухаммад лишь гейткипер, который будет проверять молодых проспектов. Он сам превратил себя из чемпиона в мем, и это уже не исправить. История его падения станет предупреждением для тех, кто забывает свои корни. Остается только гадать, осознает ли он это сам.

Что дальше?

Габриэль Бонфим globallookpress.com

Габриэль Бонфим после этой победы ворвался в топ-5 полусреднего веса. Он уже вызвал на бой Джека Маддалену, и это выглядит логичным следующим шагом. Также в списке возможных соперников числятся Шон Брэди и Хоакин Бакли. Любой из этих боев приблизит бразильца к чемпионской гонке.

А вот у Белала громких поединков больше не будет. Самым вероятным кандидатом выглядит Майк Мэллотт. Для Мухаммада это своего рода подарок, ведь канадец пока не показывает элитного уровня. У Белала появится реальный шанс прервать серию поражений.

Более опасным вариантом станет Ярослав Амосов, который сам является базовым борцом и находится в отличной форме. Здесь шансов у Мухаммада гораздо меньше. Однако время на переосмысление все же есть. Нужно сделать правильные выводы и вернуться к своей базе.

Следующий бой Мухаммада пройдет не в UFC, а на турнире Real American Freestyle. 18 июля он встретится с Беном Аскреном по правилам борьбы. Это необычный шаг, но возможно, именно он вернет Белала к истокам. Борьба — это то, что когда-то сделало его чемпионом.

Если после схватки с Аскреном Мухаммад вновь вспомнит свою базу, он еще может вернуться в элиту. Если же снова выйдет в клетку с «руками Канело», карьера закончится. Без партера экс-чемпион просто неконкурентоспособен.