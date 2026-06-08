В ночь с 6 на 7 июня состоялся турнир UFC Vegas 118. В главном событии вечера бывший обладатель титула в полусреднем весе Белал Мухаммад встретился с Габриэлем Бонфимом

Результаты боев предварительного карда

1. Маркус МакГи в легчайшем весе победил единогласным решением Джона Янниса

2. Бруно Силва в наилегчайшем дивизионе проиграл сабмишеном в первом раунде Эдгару Чайрезу

3. Челси Чендлер в легчайшем весе победила сабмишеном в первом раунде Присцилу Качоэйру

4. Джордан Левитт в полулегком весе проиграл сабмишеном в первом раунде Жоандерсону Брито

5. Жеисла Чавес в наилегчайшем дивизионе победила раздельным решением Юнейси Дюбена

6. Кетлен Соуза в женском минимальном весе нокаутировала в первом раунде Ариани Карнелосси.

UFC Вегас 118: Габриэль Бонфим — Слова после боя

Бои основного карда

Основной кард открывал поединок в полутяжелом весе между Иво Бараневски и Джуниором Тафой. Польский проспект подошел к делу тактически зрело, занял безопасную дистанцию и начал отбивать оппоненту ногу лоу-киками.

После ряда пропущенных ударов по ногам Тафа рухнул на канвас. Иво тут же занял доминирующую позицию в партере и обрушил на соперника град хаммерфистов. Рефери остановил избиение уже на 85-й секунд первого раунда.

Для непобежденного поляка эта яркая победа стала третьей кряду в UFC. Что примечательно, Бараневски еще ни разу в карьере не заходил во второй раунд.

Следующими в октагон в рамках легчайшей весовой категории вышли бывший представитель топ-10 полулегковесов Брайс Митчелл и молодой проспект Сантьяго Луна. 21-летний мексиканец принял сложнейший вызов на коротком уведомлении за две недели до начала турнира.

Луна обладал отличными физическими данными, но уступал американцу в опыте. Митчелл проводил свой второй поединок после смены дивизиона. И практически со стартового гонга молодой Сантьяго совершил роковую ошибку, решив побороться с соперником.

Брайс легко заблокировал попытку тейкдауна и сам зажал мексиканца у сетки, после чего перевел его вниз. Американский боец полностью контролировал оппонента на земле в течение всей первой пятиминутки. Во втором отрезке Митчелл продолжил методично доминировать на настиле.

В финальном раунде измученный Луна от безысходности попытался провести редкий удушающий прием. Но Брайс легко прочитал эту атаку и мгновенно выбрался из захвата.

Американцу хватило секундной потери концентрации со стороны соперника для финиша. Всего за восемь секунд до сирены Митчелл поймал Сантьяго на ручной треугольник. Луне ничего не оставалось, кроме как покорно постучать в знак сдачи под гонг.

Брайс Митчелл globallookpress.com

Далее состоялось противостояние в легком весе с участием Фареса Зиама и Тома Нолана. Французский боец занимал 14-ю строчку в рейтинге и шел на внушительной серии из пяти побед. Зиам котировался у букмекеров железобетонным фаворитом, и мало кто верил в успех андердога.

26-летний австралиец Нолан выходил в клетку доказать обратное. С первых минут поединка Том навязал сопернику очень высокий темп. Фарес выглядел излишне пассивным и никак не мог подстроиться под стиль оппонента.

Том раз за разом доносил плотные одиночные удары до головы Зиама. Француз пытался перехватить инициативу в клинче в середине встречи, но Нолан грамотно разрывал дистанцию и уходил от вязкой борьбы.

В заключительной пятиминутке Зиам активизировался и взвинтил темп, но Том хладнокровно довел встречу до логического завершения. Сенсационная победа Нолана по очкам стала большим сюрпризом.

Удачная гастроль Бонфима и Аллена

Брендан Аллен globallookpress.com

В со-главном событии вечера в среднем весе сошлись четвертый номер рейтинга Брендан Аллен и Эдмен Шахбазян. Бойцы с первых секунд отказались от разведки в октагоне. На удивление публики, базовый борец Аллен решил полностью проигнорировать партер.

Весь первый раунд соперники провели в стойке, где Эдмен смотрелся острее и точнее. Брендан много пропускал на ближней дистанции, и его лицо быстро покрылось гематомами. Однако со второй пятиминутки Аллен нащупал дистанцию и подключил локти в клинче.

Спортсмены устроили бескомпромиссную рубку, напрочь забыв про защиту. Аллен действовал гораздо жестче, подключая хлесткие хай-кики и тяжелые удары коленями из клинча. Шахбазян стал заметно уступать в активности.

А в финальном отрезке Брендан закрепил преимущество эффектным переводом на канвас. По итогам трех раундов судьи закономерно отдали победу Аллену со счетом 30-27 (дважды) и 29-28.

В главном событии вечера в полусреднем весе сошлись Белал Мухаммад и Габриэль Бонфим. Бойцы занимали пятую и 11-ю строчки в рейтинге. Мухаммад рассчитывал прервать череду поражений от Маддалены и Гэрри, но бразилец с первых минут занял центр клетки, показывая куда большее желание победить.

Бонфим методично отбивал экс-чемпиону ноги лоу-киками и постоянно пробивал корпус джебами. После перерыва Белал пытался достать визави сдвоенными прямыми, но южноамериканец легко уклонялся от предсказуемых атак.

В третьей пятиминутке американец от безысходности попытался нырнуть в борьбу, но Габриэль легко заблокировал проход. Бонфим поймал кураж и донес до головы оппонента настолько мощную серию ударов, что у Белала вылетела капа.

Мухаммад с каждой секундой выглядел все более медленным и уставшим. В чемпионских раундах тотальное превосходство молодого бразильца в скорости и таймингах стало очевидным. Белал отчаянно рассекал воздух размашистыми хуками, пока Бонфим эталонно наказывал его джебами.

Закономерным вердиктом судей со счетом 50-45 стала разгромная победа Габриэля Бонфима. Мухаммад потерпел третье поражение подряд, а молодой бразилец ворвался в топ-5.